Видео дня. «Голая коленка» от Рогозина

Зампред российского правительства Дмитрий Рогозин сочинил песню о юношеской любви. Он опубликовал видеоклип на свое творение в твиттере.

«По дороге на Байконур в самолете набросал пару строк. Получилась веселая песня о грустной истории», — так Рогозин охарактеризовал свою композицию.

Песня под названием «Ленка-енка» сопровождается припевом: «Ленка-енка, голая коленка, голая коленка, раз и два».

Музыку на слова Рогозина написал композитор Андрей Ктитарев, а видеоряд предоставила Маргарита Симоньян.