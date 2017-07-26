Министерство финансов внесло в правительство доработанную концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), который должен заменить государственную накопительную пенсионную систему. Об этом в среду пишут «Ведомости». Смысл проекта в том, что граждан будут всеми возможными способами заставлять копить на пенсию, хотя возможность отказаться от участия в новой системе все-таки будет сохранена.

Чтобы не сокращать отчисления в Пенсионный фонд России, которые идут на выплаты ныне живущим пенсионерам, в систему ИПК взносы будут делаться не работодателем, а работником, причем из его зарплаты. Участник системы сможет выбрать ставку от 0 до 6%, а если этого не сделает, то ставка автоматически будет ежегодно подниматься на 1%, пока не достигнет тех самых 6%. К новой системе россиян будут подключать автоматически. Как именно это будет происходить в Минфине пока не решили, но у ведомства есть несколько схем, которые и предложены правительству на выбор.

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Один из вариантов — включение нормы об ИПК в Трудовой кодекс, тогда все новые трудовые договоры будут включать в себя обязательство отчислять часть зарплаты в пенсионные фонды. Другой вариант — заключение публичной оферты НПФ, когда молчание человека будет считаться согласием. Против этого варианта выступают некоторые юристы. В Счетной палате обратили внимание: если заключить договор с человеком без его согласия, это противоречит Гражданскому кодексу, человек должен осознавать, что он подписывает и сколько денег забирается из его заработка.

После того, как проект реформы будет одобрен правительством, пакет законопроектов направят в Государственную Думу. Глава комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал, что законопроект будет внесен уже осенью.

Анатолий Аксаков Марат Абулхатин / Фотослужба ГД РФ

Напомним, смысл индивидуального пенсионного капитала в том, чтобы ныне работающие граждане начали самостоятельно копить на пенсию, потому что существующая сейчас солидарная пенсионная система уже через пару десятков лет не сможет обеспечивать достойные выплаты пожилым людям — просто потому, что меняется демографическая ситуация и отношение числа работающих к числу пенсионеров постоянно сокращается.

В теории спасти отечественную пенсионную систему должен был накопительный компонент, который существовал с начала 2000-х годов, но в 2014 году государство начало замораживать отчисления россиян в пенсионные фонды, заменяя их на баллы, которые в будущем конвертируются в размер пенсии. Правда, деньги будут браться из текущих отчислений, так что можно считать, что накопительная пенсионная система, которая строилась около 10 лет, фактически была упразднена.

Отметим, что уже сейчас пенсию с трудом удается повышать на уровень инфляции. В конце мая газета «Ведомости» сообщила, что, согласно целевому варианту макроэкономического прогноза Министерства экономического развития до 2035 года, в ближайшие 20 лет в России не будет реального роста пенсий.

А во вторник, 25 июля, пресс-служба Пенсионного фонда сообщила, что с августа работающим пенсионерам увеличат пенсию — правда, максимальная прибавка составит примерно 222 рубля. «В августе 2017 года работавшие в 2016 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Максимальная прибавка от корректировки ограничена стоимостью трех пенсионных баллов в 2016 году в денежном эквиваленте. Соответственно, для большинства максимальная прибавка составит чуть более 222 рублей», — сообщили в ПФР.