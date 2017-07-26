Палата представителей США утвердила закон, вводящий новые антироссийские санкции. В Совете федерации их назвали очень серьезными, однако не катастрофическими в смысле возможного влияния на Россию. В то же время в Совете Федерации не исключили, что закон о санкциях написан так, чтобы сузить возможности влияния президента США Дональда Трампа. Эксперт комментирует ситуацию.

В новом законе, как отмечают СМИ, собраны воедино санкционные меры против «врагов США»: Ирана, России, КНДР, международного терроризма. Отсюда и название будущего закона: «О противодействии противникам США посредством санкций». Как утверждает интернет-издание «Газета.ру», уже сама по себе структура проекта, будучи достаточно громоздкой, свидетельствует о том, что документ стал результатом межпартийного компромисса. Это, по оценке издания, существенно увеличивает его шансы на утверждение в качестве закона.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился политолог Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ. По его словам, тот факт, что новый законопроект объединяет столь разных противников США, неслучаен.

Павел Салин, политолог

«О новом витке санкций последнее время много говорят. Но здесь речь идет не только и даже не столько о новом пакете санкций Соединенных Штатов, сколько обо всей ситуации в целом, включая скандал вокруг Siemens, штраф, наложенный на Exxon Mobil и прочее. Западные элиты, которые разделяют антироссийский консенсус (а если брать США, таких там большинство), шлют четкий сигнал прежде всего российским элитам. Сигнал, что они не желают иметь дела с нынешним политическим режимом. То есть что все надежды на то, что России удастся обойти какие-то санкционные пакеты, уже введенные в 2014 году и т.д. за счет тех каналов, которые были налажены в последние три года, являются тщетными.

Отсюда и такой риторический подход к новому санкционному пакету. Фактически российской власти дают понять, что она входит в «ось зла» для США, чтобы она делала соответствующие выводы. В свое время в эту ось, как вы помните, входил Саддам Хусейн (фактический лидер Ирака с середины 1970-х до 2003 года – прим.ред.), и Муаммара Каддафи (фактический глава Ливии в 1969-2011 гг – прим. ред.) к этой же категории причисляли. Другое дело, что изменились времена: у Штатов сейчас гораздо меньше возможностей, чем 15 лет назад, и даже чем шесть-семь лет назад, когда начиналась история в Ливии. То есть это расчет на психологический эффект», – сказал Павел Салин.

Обсуждая высказанное в интервью телеканалу RT сенатором Андреем Климовым, заместителем председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, предположение, что проект закона по санкциям во многом составлен так, чтобы связать руки президенту США Дональду Трампу, политолог согласился с этим мнением. Он уточнил, что перед американским лидером сейчас по сути стоит выбор между тем, чтобы остаться самостоятельным и еще до наступления 2018 года уйти с поста, и тем, чтобы пойти навстречу элитам и превратиться в более традиционного для США президента.

«Что же касается ситуации с Трампом, то законопроект о санкциях достаточно серьезно его ограничивает. Но думаю, к этому он морально уже готов. Трампа постепенно загоняют в рамки, и он сейчас уже стоит перед жесткой дилеммой: оставаться ли самостоятельным и с высокой степенью вероятности уйти с поста до конца года (об этом в американском истеблишменте говорят уже серьезно), пожертвовать ли частью свой самостоятельности и в большей мере пойти навстречу элитам, стать более традиционным президентом.

Дональд Трамп, президет США / pоliticо.cоm

В Америке, в отличие от России и ряда других стран, основным политическим капиталом президента является его рейтинг, а не какие-то иные инструменты влияния на политику. А инструменты влияния на политику есть у партий, которые поддерживают президента. Вот Трампа пытаются приблизить к этим традиционным для США рамкам. Ну, судя по разным признакам, он готов к этому. Это не значит, что он готов становиться марионеткой. То, насколько сильно он приблизится к традиционной роли президента в обмен на то, что перестанут говорить о его отставке (а речь ведь идет не только об импичменте, но и вообще об отставке, необязательно через импичмент), как раз и есть вопрос торга для него как для выходца из бизнеса.

Повторю: думаю, он готов к этому. Новый закон – это, в сущности, тест, готов ли Трамп идти на уступки. Судя по всему, готов.

Словом, для России этот закон будет иметь скорее символическое значение, а Трамп его, судя по всему, одобрит. Потому что этот законопроект уже одобрен республиканским истеблишментом. Если Трамп может позволить себе выступить против демократического истеблишмента, то против республиканского не может. Он прекрасно это понял уже в первый месяц после инаугурации. А закон американским истеблишментом одобрен, включая республиканский. И против этого Трамп не может выступить, потому что тогда он точно не досидит в президентском кресле даже до конца года», – считает Павел Салин.

Говоря о том, может ли Россия как-то ответить США на принятие этого закона, эксперт подчеркнул, что у Москвы нет рычагов влияния на Вашингтон.

Международная космическая орбитальная станция / wikipedia.org

«Ну, какие тут могут быть ответные меры? В отношении США у России нет никакого инструментария влияния. В отношении Европы хотя бы были контрсанкции и прочее, а в отношении США просто нет никаких рычагов воздействия. Да, есть вариант по типу контрсанкций, поскольку санкции не распространяются на космическую отрасль: можно, по аналогии с контрсанкциями с овощами в Европе, ввести контрсанкции в отношении США в космической сфере. Но это будет неразумно, потому что Россия понесет в этом случае гораздо больший ущерб, чем Запад.

Так что инструментария для вменяемого обратного воздействия на США, который приносил бы ущерб Соединенным Штатам больше, чем России, не наблюдается», – пояснил Павел Салин.