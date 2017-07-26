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26 июля 2017, 09:00
Новые технологии, инновации Сколково

Сделано для России: Очистка, Окраска, Огнезащита

О3-Инновация
О3-Инновация

Путь от поставщика европейских защитных материалов до производителя собственных антикоррозионных и огнезащитных систем прошла российская компания О3. Материалы компании используются для защиты металлоконструкций и бетона на российских объектах нефтегазового и энергетического секторов, нефтехимической отрасли, транспортной инфраструктуры и гражданского строительства. Центром компетенций компании О3 в области исследований и экспертизы защитных покрытий является научно-исследовательский центр «О3-Инновация», участник Фонда «Сколково». Ирина Гарустович, генеральный директор «О3-Инновация», рассказывает о создании центра, требованиях Крайнего Севера и работе с «Шлюмберже».

Компания О3 была создана в 2009 году как поставщик европейских защитных материалов. «За время существования компании мы слышали много предположений относительно её названия – нас ассоциируют и с озоном, проводя аналогии с его химической формулой О3, и со скорой помощью 03, и называют волшебниками из страны ОЗ, – вспоминает Ирина Гарустович. – На самом деле, это три буквы «О», расшифровывающиеся как «Очистка, Окраска, Огнезащита». Именно эти три слова отражают основные виды деятельности компании О3 – комплексная антикоррозионная защита и огнезащита объектов».

От поставщика до производителя 

Проверенные европейские материалы, поставляемые компанией, в целом отвечали требованиями российских заказчиков, однако сроки поставки, колебания стоимости и необходимость кастомизации материалов для оптимизации внутренних технологических процессов не всегда их устраивали. Тогда же была провозглашена политика импортозамещения в России, когда многие компании с государственным участием начали отказываться от применения западных материалов, ориентируясь на продукцию внутреннего рынка.

«Мы видели и озабоченность относительно сроков доставки иностранных материалов и стоимости, зависящей от валютных колебаний. Кроме того, нельзя забывать о суровых климатических условиях нашей страны. В таких экстремальных условиях к покрытиям предъявляются повышенные требования с точки зрения физико-механических, технологических и функциональных свойств. Не всегда иностранные материалы имеют технологические возможности, позволяющие выдерживать крайне низкие эксплуатационные температуры. Это заставило нас задуматься о создании собственной линейки защитных материалов, рассчитанных именно для российского климата», –рассказывает Ирина Гарустович о рождении идеи собственного производства.

Тесное сотрудничество с заказчиками и стремление поставлять оптимальный продукт, совместно решая комплексные задачи, привело компанию О3 к созданию в 2013 году научно-исследовательского центра «О3-Инновация» для разработки собственных линеек продукции – огнезащитных материалов ТРИОФЛЕЙМ™ и антикоррозионных ТРИОКОР™.

Ирина Гарустович считает, что «О3-Инновация» является одним из ключевых центров компетенций в области лакокрасочных материалов и защитных покрытий в России. Лаборатория центра оснащена современным аналитическим оборудованием, позволяющим проводить измерения химических и физико-механических свойств материалов и покрытий, моделировать воздействие экстремальных температурных режимов (включая углеводородный пожар) и проводить ускоренные климатические испытания. Исследовательская деятельность ведется за счет внутреннего финансирования компании О3.

 «Коллектив «О3-Инновация» включает в себя химиков-разработчиков, химиков-технологов и технологов по нанесению покрытий, а также специалистов, отвечающих за работу с научно-технической документацией, что позволяет нам собственными силами проводить как научно-исследовательские, так и опытно-технические работы. Нашими сотрудниками разработано несколько оригинальных методик маломасштабных испытаний огнезащитных покрытий, что позволило существенно повысить эффективность исследований в этом направлении», – подчеркивает генеральный директор «О3-Инновация».

По словам Ирины Гарустович, статус резидента Фонда «Сколково» во многом помогает компании избежать бюрократии: «Фонд ”Сколково” – это платформа для эффективных коммуникаций команд-участников с представителями индустрии. Благодаря прямому диалогу у нас есть возможность слышать проблемы и потребности потенциальных потребителей, предлагая им наши решения, при этом минуя сложные бюрократические препятствия, с которыми часто сталкиваются молодые компании при продвижении и внедрении инновационных проектов. Нельзя не отметить и ту мощную информационную и PR-поддержку, которую нам оказывают специалисты ”Сколково”». 

В «Сколково» поддержку разработки отечественных материалов рассматривают как один из приоритетов стратегии импортозамещения в России. Ксения Повещенко, менеджер по работе с ключевыми партнерами Фонда «Сколково», отмечает уникальные компетенции и передовые разработки команды резидента: «Мы познакомились с компанией О3 в 2014 году. С тех пор мы активно представляем решения «О3-Инновация», участника «Сколково», нашим контрагентам, поддерживаем их в новых начинаниях. Вместе с высококвалифицированной командой «О3-Инновация» мы уже работаем над созданием новых отечественных материалов под возникающие запросы со стороны рынка, в том числе материала для защиты от пожара углеводородов (до недавнего времени в России не было не только специального материала, но и стандарта под этот тип пожаров!) и антигололедных покрытий».

От создания до применения 

Разработанные компанией антикоррозионные и огнезащитные материалы обеспечивают эффективную защиту и высокий срок службы в самых суровых условиях эксплуатации – в том числе в условиях Крайнего Севера. Как рассказывают в компании, ценовая доступность решений обеспечивается за счет введения в состав покрытий новых оксидных материалов в микро- и нанодисперсном состоянии, повышающих барьерные свойства покрытий и катализирующих процессы пенококсообразования.

Ирина Гарустович приводит в пример экономический эффект от применения материала, предназначенного для огнезащиты металлоконструкций в условиях углеводородного пожара: «Благодаря высокой технологичности ТРИОФЛЕЙМ™ ЕР 8800 позволяет существенно (до 3 раз) повысить производительность при выполнении работ и, как следствие, добиться значительного снижения трудозатрат и сроков выполнения огнезащитной обработки, что, в конечном счёте, влияет на стоимость защиты квадратного метра конструкций (сокращается в 2-2.5 раза)». 

После подтверждения эффективности материалов компании О3 в независимых отраслевых лабораториях и научно-исследовательских институтах, их стали применять на ответственных объектах промышленности и инфраструктуры. «Процесс от завершения разработки защитных материалов до старта их применения занимает порой до года ввиду продолжительности испытаний», – уточняет Ирина Гарустович.

На сегодняшний день огнезащитные материалы линейки ТРИОФЛЕЙМ™ и антикоррозионные материалы линейки ТРИОКОР™ успешно используются для защиты в том числе рудника «Комсомольский» (ПАО «Норникель»), строящейся электростанции «Сахалинская ГРЭС-2» (ПАО «РусГидро»), объектов Западно-Сибирского комплекса глубокой переработки углеводородного сырья в полиолефины («ЗапСибНефтехим» ПАО «СИБУР Холдинг»), комбинированной установки №2 Туапсинского нефтеперерабатывающего завода (ПАО «НК «Роснефть»), железнодорожных мостов ОАО «РЖД», павильонов Московского центрально кольца и электродепо ГУП «Московский метрополитен».

Еще одним объектом, где применены материалы компании О3, стал завод по производству компонентов для установок электроцентробежных насосов, который строит «Шлюмберже»(Schlumberger) в Особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Липецк». «В рамках строительства завода Schlumberger нами также была проведена работа с генподрядчиком, проектировщиком и самим Schlumberger по обоснованию применения именно нашего решения по антикоррозионной и огнезащите металлоконструкций. В итоге производственный корпус завода защищен материалами компании О3», – рассказывает генеральный директор «О3-Инновация».

Планы на будущее – устойчивое развитие

В своих исследованиях компания О3 придерживается концепции снижения нагрузки на окружающую среду путем использования более экологичного сырья и энергоэффективных технологий его обработки.  «Мы стремимся сбалансировать экономические, экологические и социальные потребности для обеспечения более устойчивого развития», – подчеркивает Ирины Гарустович.

Одна их новых разработок компании – полимерное теплоизоляционное покрытие для технологического оборудования и трубопроводов, которое будет решать проблему подслойной коррозии и обеспечит возможность изоляции сложных узлов технологических схем. По мнению Ирины Гарустович, это позволит повысить энергоэффективность промышленных процессов, что в итоге приведет к сокращению энергопотребления промышленными объектами, уменьшению выбросов углекислого газа в атмосферу и снижению затрат на электроэнергию в единице себестоимости продукции объектов нефтегазохимического комплекса, топливо-энергетического комплекса, железнодорожного транспорта.

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