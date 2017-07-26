Топ новостей 26 июля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Конгрессе США поддержали новые санкции против РФ, чиновники заявили об опасности московских электричек, а также стало известно место проведения «Евровидения-2018».

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Его поддержали как демократы, так и республиканцы. Дональд Трамп еще не решил, подпишет ли он этот законопроект. Евросоюз же может ввести новые санкции из-за поставок турбин Siemens в Крым против замглавы Минэнерго Андрея Черезова.

После нового скандала вокруг Макдональдс мы могли бы начать с того, чтобы принять в его адрес санитарные санкции. Это не "священная корова". — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 26 июля 2017 г.

Важливе рішення Конгресу США щодо санкцій проти Росії за потужної двопартійної підтримки. Ціна агресії має зростати! — Петро Порошенко (@poroshenko) 26 июля 2017 г.

Самые тяжёлые санкции для России - это удивительные своим умом люди. Никакой Госдеп не нанесет урона больше, чем это набитое дебилье — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) 26 июля 2017 г.

Мытищи. Посадка в электричку / youtube.com

СМИ сообщили, что проверка Ространснадзора выявила многочисленные нарушения работы столичных электропоездов, их тормозных и противопожарных систем. Однако в пресс-службе РЖД заявили, что все выпускаемые на маршруты электрички абсолютно безопасны для пассажиров.

Уважаемый Минтранс,введите плату за багаж в РЖД,а также платный провоз там мобильных телефонов и верхней одежды. А то несправедливо как то! — offliner (@offliner_s) 25 июля 2017 г.

Совладелец поставляющей автомобили российским силовым ведомствам, в том числе Генпрокуратуре компании «Авилон» может быть связан с бизнесом сына генпрокурора Артема Чайки. Бизнесмен Камо Авагумян владеет через кипрскую Amiensa Holdings 21,25% греческой гостиницы Pomegranate Wellness Spa, аналогичный пакет акций которого Чайке. Старший сын Авагумяна работает в Генпрокуратуре.

Тут нет никакой коррупции - просто уже невозможно найти бизнес, который бы не был связан с детьми Чайки pic.twitter.com/u8K98qjZxz — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 26 июля 2017 г.

А.Улюкаев в Басманном суде / АГН Москва / Любимов Андрей

Дело Алексея Улюкаева передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. «Следователь на заседание не явился, но прислал отзыв, в котором указал, что в настоящее время дело передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения», — заявила судья. Экс-министра оставили под домашним арестом.

«Лаборатория Касперского» выпустила доступный по всему миру бесплатный антивирус Kaspersky Free. «Есть значительное количество пользователей, у которых нет двух тысяч рублей на премиальную защиту, из-за чего они вынуждены устанавливать дырявые поделки и даже использовать активно навязываемый Microsoft Windows Defender», — заявил глава компании Евгений Касперский.

Лаборатория Касперского выпустила антивирус, который не будет торговать конфиденциальностью.

Никогда ещё Штирлиц не был так близок к провалу — Серый Кардинал (@slevo4kin) 26 июля 2017 г.

Лаборатория Касперского запустила бесплатный антивирус, который не будет торговать конфиденциальностью пользователей. А раньше торговал — МинПанд (@crimeapanda) 26 июля 2017 г.

Будьте осторожны: в сети свирепствуют Mail.ru, Яндекс-Браузер и вирус Касперского. — Роза Анакойхер (@Anakoyher) 26 июля 2017 г.

Татьяна Москалькова не поверила в существование в стране «секретной тюрьмы ФСБ» для террористов. «Секретные тюрьмы ФСБ — никогда ни одной жалобы ко мне не приходило на этот счет. Не верю», — заявила она. Москалькова считает, что российская судебная система более развита, чем европейская. Она также призвала защитить право женщин на службу в армии.

Уполномоченный по правам человека в РФ не верит в существование в России секретных тюрем ФСБ. А в Украине — веритhttps://t.co/lItcejTCfw pic.twitter.com/2UNy9TzmyL — Лентач (@oldLentach) 26 июля 2017 г.

Уполномоченный по правам человека в РФ уверена, что девушек должны призывать на срочку. Потому что равноправиеhttps://t.co/M8wq8RpahM pic.twitter.com/eBlDsWWIgy — Лентач (@oldLentach) 26 июля 2017 г.

Власти Украины остановили подачу электроэнергии на территорию ДНР. Киев объяснил, что «нужды оккупированных территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, другими производителями на НКТ [неконтролируемых территориях], а также поставками из Российской Федерации».

Семья Владимира Якунина могла нанять три компании в Лондоне для сокрытия активов и улучшения бизнес-репутации. Так, фирма GPW & Co занимались сокрытием активов от антикоррупционных расследований в СМИ, Mishcon de Reya отслеживала публикации в СМИ об экс-главе РЖД и ограничивала их, а Project Associates нанял сын Якунина Андрей, чтобы «публично отгородиться от отца и улучшить его образ, чтобы он выглядел успешным бизнесменом, а не сыном российского политика и друга [президента России Владимира] Путина».

Должен жить с тем фактом, что Якунина во время скандалов консультирует та же фирма, что и принцессу Диану во время бракоразводного процесса — Тёма Шестаков (@tema_ka) 26 июля 2017 г.

Ежегодный музыкальный конкурс «Евровидение-2018» пройдет в Лиссабоне. «Сегодня был объявлен принимающий город для конкурса песни Евровидение 2018 года в Португалии. Конкурс состоится 8, 10 и 12 мая 2018 года в столице Португалии Лиссабоне», — сообщили организаторы конкурса.

Памятник Ивану IV в Москве

В центре Москвы на «Аллее правителей» появился памятник Ивану Грозному авторства Василия Селиванова, который ранее демонтировали в городе Александров Владимирской области. Местные власти снесли монумент сразу после установки.