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26 июля 2017, 18:00

Топ новостей 26 июля

Голосование в Конгрессе США
Голосование в Конгрессе США
wikipedia.org

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Конгрессе США поддержали новые санкции против РФ, чиновники заявили об опасности московских электричек, а также стало известно место проведения «Евровидения-2018».

Палата представителей США поддержала новые санкции против России

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Его поддержали как демократы, так и республиканцы. Дональд Трамп еще не решил, подпишет ли он этот законопроект. Евросоюз же может ввести новые санкции из-за поставок турбин Siemens в Крым против замглавы Минэнерго Андрея Черезова.

В РЖД опровергли сообщения об опасности проезда в московских электричках

 
Мытищи. Посадка в электричку / youtube.com

СМИ сообщили, что проверка Ространснадзора выявила многочисленные нарушения работы столичных электропоездов, их тормозных и противопожарных систем. Однако в пресс-службе РЖД заявили, что все выпускаемые на маршруты электрички абсолютно безопасны для пассажиров.

Партнер сына Чайки оказался поставщиком авто для Генпрокуратуры

Совладелец поставляющей автомобили российским силовым ведомствам, в том числе Генпрокуратуре компании «Авилон» может быть связан с бизнесом сына генпрокурора Артема Чайки. Бизнесмен Камо Авагумян владеет через кипрскую Amiensa Holdings 21,25% греческой гостиницы Pomegranate Wellness Spa, аналогичный пакет акций которого Чайке. Старший сын Авагумяна работает в Генпрокуратуре.

Дело Улюкаева передано в Генпрокуратуру

 
А.Улюкаев в Басманном суде  / АГН Москва / Любимов Андрей

Дело Алексея Улюкаева передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. «Следователь на заседание не явился, но прислал отзыв, в котором указал, что в настоящее время дело передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения», — заявила судья. Экс-министра оставили под домашним арестом.

«Лаборатория Касперского» объявила о создании бесплатного антивирус‍а

«Лаборатория Касперского» выпустила доступный по всему миру бесплатный антивирус Kaspersky Free. «Есть значительное количество пользователей, у которых нет двух тысяч рублей на премиальную защиту, из-за чего они вынуждены устанавливать дырявые поделки и даже использовать активно навязываемый Microsoft Windows Defender», — заявил глава компании Евгений Касперский.

Москалькова не поверила в существование «секретной тюрьмы» ФСБ

Татьяна Москалькова не поверила в существование в стране «секретной тюрьмы ФСБ» для террористов. «Секретные тюрьмы ФСБ — никогда ни одной жалобы ко мне не приходило на этот счет. Не верю», — заявила она. Москалькова считает, что российская судебная система более развита, чем европейская. Она также призвала защитить право женщин на службу в армии.

Киев прекратил электроснабжение ДНР

Власти Украины остановили подачу электроэнергии на территорию ДНР. Киев объяснил, что «нужды оккупированных территорий в энергии покрываются за счет Старобешевской и Зуевской ТЭС, другими производителями на НКТ [неконтролируемых территориях], а также поставками из Российской Федерации».

СМИ узнал о нанятых семьей Якунина фирмах для сокрытия активов от ФБК

Семья Владимира Якунина могла нанять три компании в Лондоне для сокрытия активов и улучшения бизнес-репутации. Так, фирма GPW & Co занимались сокрытием активов от антикоррупционных расследований в СМИ, Mishcon de Reya отслеживала публикации в СМИ об экс-главе РЖД и ограничивала их, а Project Associates нанял сын Якунина Андрей, чтобы «публично отгородиться от отца и улучшить его образ, чтобы он выглядел успешным бизнесменом, а не сыном российского политика и друга [президента России Владимира] Путина».

Лиссабон примет «Евровидение-2018»

Ежегодный музыкальный конкурс «Евровидение-2018» пройдет в Лиссабоне. «Сегодня был объявлен принимающий город для конкурса песни Евровидение 2018 года в Португалии. Конкурс состоится 8, 10 и 12 мая 2018 года в столице Португалии Лиссабоне», — сообщили организаторы конкурса.

В Москве установили снесенный во Владимирской области памятник Ивану Грозному

 
Памятник Ивану IV в Москве

В центре Москвы на «Аллее правителей» появился памятник Ивану Грозному авторства Василия Селиванова, который ранее демонтировали в городе Александров Владимирской области. Местные власти снесли монумент сразу после установки.

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