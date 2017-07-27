В последние месяцы мир криптовалют, по крайней мере в России, выглядел так: какие-то люди скупают оптом видеокарты, чтобы «майнить» биткоины и другие валюты с еще менее понятными названиями. Но не стоит забывать, что криптовалюты уже давно связаны не только с киберпанками, продавцами оружия, наркотиков и нелегального контента, но и с огромными деньгами.

И дело, конечно, не только в массовом «майнинге», хотя, по расчетам экспертов, сейчас в мире на него тратится больше энергии, чем потребляет целая Туркмения. В середине недели из Греции пришло сообщение, что там был арестован россиянин по подозрению в отмывании 4 млрд долларов. Сумма, в принципе, не очень большая по российским меркам, некоторые «отмывочные конторы» оперируют куда большими цифрами, да и Греция — привычная страна для российских эмигрантов. Но потом выяснилось, что задержанный — Александр Винник, который, судя по всему, является одним из владельцев биржи криптовалют BTC-e, до последнего времени она была одной из крупнейших в интернете и самой популярной в России.

Биржа BTC-е была основана в июне 2011 года резидентами из России, были известны только их имена — Алексей и Александр. Изначально компания была зарегистрирована на Кипре, ее серверы находятся в Болгарии, а для проведения операций используется несколько банков, один из которых находится в Чехии. По состоянию на март 2014 года биржа занимала третье место в мире по объему торгов на паре bitcoin/доллар и первое на паре bitcoin/рубль. Сама биржа зарабатывала на комиссии при вводе и выводе криптовалюты, она составляла около 5%. В России сайт BTC-e заблокирован по решению суда в январе 2016 года.

25 июля сайты btc-e.nz и btc-e.com перестали функционировать, официальный twitter-канал сообщил о незапланированных работах, которые близки к завершению. Впрочем, позже появилось сообщение о том, что на восстановление работы сервиса уйдет 5-10 дней.

Сервера с данными. Администрирование / pixabay.com

Как оказалось, также 25 июля в Греции был задержан Александра Винник по обвинению в отмывании денег. Греческие власти задержали его по запросу из Соединенных Штатов. В документах Минюста США, по данным Reuters, говорится, что Александр Винник является одним из руководителей преступной организации, которая отмывала деньги с помощью биткоинов и биржи BTC-e.

Агентство Reuters со ссылкой на двух осведомленных источников сообщило, что Винник является «ключевой фигурой» в организации BTC-е.

Греческая полиция официально сообщила, что 38-летний россиянин был задержан 25 июля в Салониках. По сведениям, которые предоставила американская сторона, он с 2011 года руководил преступной группой, в которой являлся «мозговым центром». При задержании у россиянина были изъяты банковские карты, а также множество телефонов, планшетов и ноутбуков.

По данным греческого издания Daily Thess, ФБР установила наблюдение за Винником более года назад, в мае 2016 года, тогда он остановился в одном из отелей Абу-Даби. Согласно документам Минюста США, которые удалось получить журналистам, Винник также мог иметь отношение к средствам, пропавшим в 2014 году после банкротства биржи криптовалют Mt.Gox. Тогда биржа, на которой концентрировалось более половины всей мировой торговли биткоинами, была атакована хакерами, в рузельтате со счетов пользователей было похищено 850 тысяч биткоинов (около 500 млн долларов тогда и более 2 млрд по современному курсу). Сообщалось, что почт половина от похищенного, 306 тысяч биткоинов, были переведены в связанные с BTC-e электронные кошельки.

Впрочем, задержанный Винник свою вину полностью отрицает.

Биткоин. Металлический жетон / pixabay.com

Известно, что биржа BТC-е существовала в т. н. «серой зоне». Многие ее конкуренты сейчас обладают официальными финансовыми лицензиями тех или иных стран (как правило, вполне уважаемых), ведут дела открыто, а их владельцы не скрывают своих имен. О том, кто является собственником BТC-е можно строить только предположения, никакими лицензиями биржа не обладает, так что ее пользователи полагались исключительно на деловую репутацию анонимных создателей платформы. Вполне вероятно, что многие теперь потеряют свои вложения.