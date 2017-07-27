Министерства финансов и экономического развития написали проект закона об обязательных платежах бизнеса. Этот документ, если будет принят, установит единый порядок введения таких платежей — сначала потребуется принятие специального закона или постановления правительства, а затем решение органа власти соответствующего уровня, опять же правительства, администрации региона или муниципалитета. Об этом в четверг пишет «Коммерсантъ».

Также в документе прописано, что новые неналоговые платежи вводятся только со следующего года после принятия закона о них, но не ранее, чем через полгода. Как предполагается, в 2018 году существующие обязательные платежи будут подвергнуты общей ревизии и будет составлен общий реестр.

«Количество и объем обязательных платежей, которые не установлены законодательством о налогах и сборах, постоянно растут, при этом процесс установления и изменения таких платежей зачастую носит несистемный и непредсказуемый характер, что негативно влияет на деловой климат», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, который Минфин опубликовал для оценки регулирующего воздействия. «Под регулирование подпадут в том числе плата за негативное воздействие на окружающую среду, утилизационный сбор, платы за проведение госэкспертиз»,— говорят в Минфине.

Производство. Загрязнение окружающей среды / pixabay.com

Новое регулирование не коснется налоговых платежей, страховых взносов, таможенных сборов, платы за отдельные виды обязательного страхования, а также платежей, связанных с применением мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности. Зато в проекте говорится, что по-новому должны быть оформлены платежи, внесение которых является «условием движения тяжеловесных транспортных средств по дорогам общего пользования» (имеется в виду система «Платон»).

Теперь, если закон примут, все обязательные платежи к 1 января 2019 года они должны быть включены в один из федеральных, региональных или муниципальных реестров, которые. В свою очередь, обязательно будут опубликованы в интернете. После утверждения перечней и реестров платежи, не включенные в них, но подпадающие под критерии обязательных платежей в понимании закона, взимать будет запрещено — на введении этой нормы настаивали деловые объединения.

Хотя из текста законопроекта и следует, что уже действующие обязательные платежи могу быть подвергнуты ревизии, этого может и не произойти. Просто федеральное правительство, а также органы власти регионов и муниципалитетов смогут выпустить оформленные в соответствии с новым законом решения, где будут прописаны все те же самые ставки.

«Мы рады, что проект документа появился, — заявил "Коммерсанту" глава "Опоры России" Александр Калинин. — Бизнес ждет его больше трех лет. Главное, чтобы норматив общей фискальной нагрузки после отмены моратория после 2018 года не увеличился». «Ушли от конкретного списка к общему регулированию и определению платежей, как в Налоговом кодексе. Достигнута договоренность о том, что за переходный период все платежи, которые попадают в категорию обязательных, должны быть приведены в соответствие с законом — по сути, есть год, чтобы привести платежи в порядок», — объяснила глава центра экспертизы и аналитики проблем предпринимательства объединения Олеся Сапа.

Вадим Живулин, директор Департамента оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития России / orv.gov.ru

Одновременно стало известно, что Минэкономразвития намерено разработать концепцию, призванную оптимизировать создание регуляторной среды. Об этом RNS сообщил директор Департамента оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития России Вадим Живулин. «Работа Минэкономразвития по совершенствованию законодательного поля позволит оптимизировать как этап создания любого регулирования, так и его последующее правоприменение. В настоящий момент идет работа над соответствующей концепцией», — объяснил он.