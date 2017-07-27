Отменять муниципальный фильтр на выборах глав регионов не следует, но нужно «сделать его более демократичным». Такое мнение высказала председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на встрече с представителями партий и общественных движений в Пятигорске.

Напомним, Памфилова прежде выступала за отмену муниципального фильтра. В конце июня она говорила, что на заседании рабочей группы по избирательному законодательству в администрации президента против него высказались все участники совещания, включая представителей партий и экспертов

По мнению экспертов, эта мера была бы весьма полезной: как пишет газета «Коммерсантъ», на предстоящих осенью 2017 года губернаторских выборах никому реальным конкурентам временно исполняющих обязанности глав регионов не удалось пройти фильтр. Так, в Севастополе не смог преодолеть фильтр главный конкурент врио главы региона экс-депутат Верховной рады Украины Вадим Колесниченко; в Бурятии фильтр стал препятствием для кандидата от КПРФ, сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева; не преодолел фильтра кандидат в губернаторы Свердловской области от «Яблока» мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

Вадим Колесниченко, экс-депутат Верховной рады Украины / ok.ru

Выступая в Пятигорске, глава ЦИК заявила, что пришло время «восстановить доверие к выборам». По ее словам, такова позиция президента, который требует, чтобы на предстоящих выборах не было никаких фальсификаций, а было все «честно и прозрачно». Именно тогда, отвечая на вопросы по поводу применения муниципального фильтра, Памфилова заявила, что отменять его не стоит, иначе «вы сами завтра, извините, взвоете, какие проходимцы пошли и фейковые партии».

Вместо отмены фильтра Памфилова предложила смягчить его, пересмотрев планку в 10%, которую установили заксобрания в ряде регионов (регионы имеют право сами устанавливать границу муниципального фильтра). Глава ЦИК не предположила, что, возможно, имело бы смысл дать право депутатам ставить не одну подпись, а несколько, чтобы фильтр «не служил препятствием для крупных конкурентов».

Между тем в вопросе отмены фильтра разные представители власти занимали различные позиции. Так, о возможности его отмены 23 июля сказал первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. В то же время против отмены выступила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, подчеркнувшая, что фильтр был принят, «чтобы не допустить к выборам случайных людей» и чтобы «не превращать выборы в несерьезную историю».

Прокомментировать для «Полит.ру» ситуацию согласился политаналитик Аббас Галлямов. По его оценке, изменение позиции главы ЦИК по этому вопросу дает основания считать, что в ближайшие годы об отмене муниципального фильтра можно не думать – он сохранится. Эксперт полагает, что глава ЦИК говорила о возможной отмене фильтра потому, что первоначально считала эту идею заслуживающей внимания, а не просто хотела успокоить общественное мнение. Однако позже она пересмотрела свои взгляды на вопрос.

Аббас Галлямов

«Тот факт, что Памфилова изменила свою первоначальную точку зрения и заявила, что фильтр нужен, может говорить только об одном: кто-то ее переубедил. Вряд ли это был Кириенко. Скорее всего речь идёт о президенте. Теперь можно смело предположить, что на ближайшие годы фильтр сохранится. Он оказался слишком удобным инструментом манипулирования выборами. Власти пожертвуют им только после того, как в стране резко вырастут протестные настроения. Так же, как это было после Болотной, когда напуганный Кремль вернул губернаторские выборы.

Своим упрямством власть сама толкает людей на улицу. Получается, что нормальные политические права население может обрести только в результате массовых протестов, а не в ходе нормального цивилизованного диалога. А потом все удивляются, почему растёт влияние Навального! Это происходит потому, что он единственный прямо заявляет: с этими властями бесполезно разговаривать, их надо менять. А власти своими действиями подтверждают правоту его слов», – объяснил Аббас Галлямов.

Напомним, эксперты Комитета гражданских инициатив недавно подготовили доклад, в котором шла речь о том, что если изменения в федеральном избирательном законодательстве последнего времени были направлены на повышение конкурентности выборов, то региональные законы в тот же период менялись в направлении сокращению электоральных возможностей партий. При этом некоторые политологи высказывали мнение, что региональные законодатели, возможно, более консервативны, и потому просто не успели среагировать на сигнал федерального центра о повышении конкурентности выборов.

Политолог Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ, не согласился с этим выводом. По его оценке, дело тут в том, что федеральный центр изначально, точно так же как в случае с установлением уровня муниципального фильтра, отводил себе роль «доброго следователя», тогда как регионам – роль «злого».

Павел Салин

«Просто федеральный центр в этой ситуации разыграл роль «доброго следователя», а регионалам оставил роль «злого следователя». Это же как с муниципальным фильтром: дали планку как нижнюю и разрешение поднимать ее. И практически во всех регионах в результате ее подняли, сделав муниципальный фильтр труднопреодолимым. Федеральный центр и предполагал, что так будет. Но зачем ему брать на себя ответственность (а тогда, вспомните, политическая культура была несколько иной – 2012 год, протесты)? Зачем, если можно было продемонстировать, что федеральный центр вполне готов к либерализации? А что регионы будут закручивать гайки, в принципе, и прогнозировалось.

Ну, такова уж роль регионов – роль «злого следователя». Это не того, что сигналы не шли или неверно понимались – роль эта была отведена регионам изначально», – объяснил Салин в беседе с «Полит.ру».