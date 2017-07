«Коммерсантъ» в статье «Над Америкой нависли контрсанкции» пытается понять, чем Россия может ответить США на новые ограничительные меры.

«Обязательные платежи ждет перепись»: предложения, от которых невозможно отказаться, с 2018 года может делать только власть.

«Пилотский треугольник»: данные о российских летных кадрах идут в Китай через Бермудские острова.

РБК: «Высокий, но не быстрый». За полтора года Лондонский суд не смог разрешить российский спор.

Что говорят политики и бизнесмены об ужесточении санкций в отношении России, написано в статье «Самые опасные противники США».

«Богатые россияне стали прозрачнее»: почему миллионеры чаще декларируют иностранные счета.

«Известия»: «Налоговая готовится отменить отчетность». Использующий новую кассовую технику бизнес в перспективе сможет общаться с ФНС в онлайн-режиме.

«Водителей обяжут подтверждать квалификацию»: Минтранс подготовил поправки, ужесточающие требования к работникам транспортной отрасли.

«ЦБ смягчил условия вложения пенсионных накоплений»: нехватка финансовых инструментов для работы с вкладами заставила регулятора пойти на уступки НПФ.

«Газета.ru» в статье «Что стоит за обвинениями Порошенко в госизмене» пишет, почему обвинения президента Украины в госизмене дошли до суда.

«Банкиры поплатятся за плохую репутацию»: ЦБ сможет пожизненно лишать банкиров возможности работать в банках.

«Президент мира: Саакашвили лишили украинского гражданства». Саакашвили рассказал, что будет делать после лишения гражданства Украины.

The Economist: «Новые методы и технологии могут сделать выборы более честными» (New methods and technology can make elections fairer). Но если лидер, находящийся у власти, захочет играть нечестно, этому все равно трудно противостоять.

«Пять лето Супер-Марио: некрологи про евро были преждевременными» (Five years of Super Mario: The euro’s obituaries were premature). Председатель Европейского центробанка Марио Драги действительно сделал «все возможное», чтобы спасти евро.

Bloomberg: «Россия пообещала "болезненный" ответ, если Трамп поддержит американские санкции» (Russia Warns of ‘Painful’ Response If Trump Backs US Sanctions). Россия угрожает реакцией на санкции, одобренные палатой представителей американского конгресса.

«Рынки прикончат нефть раньше, чем это сделают парламенты» (The Market Will Kill Oil Before MPs Do). Британия собирается запретить продажу автомобилей, использующих горючее топливо, к 2040 году.

The Wall Street Journal: «Речь, преобразившая европейские рынки — пять лет спустя» (The Speech That Transformed European Markets—Five Years Later). Пять лет назад глава Европейского центробанка Марио Драги выступил с речью, которая возвестила начало выхода ЕС из долгового кризиса. Теперь состояние экономик в ЕС крайне неоднородно.

«Британия запретит продажу машин на дизельных и бензиновых двигателях к 2040 году» (U.K. to Ban Sale of Diesel, Gasoline Vehicles by 2040). В этом Британия не одинока: европейские контрольные службы все больше поощряют продажи электромобилей.