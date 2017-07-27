Глава Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, что в России пройдет эксперимент по централизованной поверке водосчетчиков. Он ожидает, что таким образом удастся сэкономить значительные средства, вызов специалиста индивидуально обходится в несколько сотен рублей.

История с счетчиками воды выглядит очень забавно хотя бы потому, что вопрос, который может быть решен на уровне муниципалитета, или даже в договоре между собственником квартиры и управляющей компанией, выносится на обсуждение федеральными властями. Сначала счетчиками занимался лично Дмитрий Медведев, теперь вот за дело взялся Росстандарт.

Между тем сфера ЖКХ — одна из самых коррумпированных и криминализированных в стране. Так есть надежда, что реформа ЖКХ однажды коснется не только водосчетчиков.