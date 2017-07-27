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27 июля 2017, 19:31
Алексей Кудрин ЦСР
Илья Карпюк

Стратег Путина

Алексей Кудрин, Председатель Совета фонда «Центр стратегических разработок»
Алексей Кудрин, Председатель Совета фонда «Центр стратегических разработок»
akudrin.ru

Алексей Кудрин, пожалуй, один из самых интересных персонажей современной российской политики: близкий Владимиру Путину человек, бывший министр финансов, а это ключевой пост в любом российском правительстве, он и после отставки не «исчез» из публичного пространства, а сохраняет влияние и, кажется, даже расширяет его.

В начале недели Кудрин дал развернутое интервью агентству Reuters, в котором рассказал обо многих проблемах, которые, как ему кажется, предстоит решить России. В принципе, ничего неожиданного Кудрин не сообщил — но из его уст привычные для многих тезисы становятся куда весомее.

Так, например, говоря о необходимых для России структурных реформах, Алексей Кудрин отметил, что хотя их проведение и смягчит влияние санкций (которое он оценил в 0,5% ВВП ежегодно), политический фон не благоприятствуют пока серьезным реформам. «Может быть, это связано с предвыборным периодом, но сегодня популистских идей больше, чем связанных с реформами», — объяснил Кудрин. По его мнению, после выборов легче проводить реформы, потому что есть мандат доверия и до следующих выборов еще много времени — так что после 2018 года откроется очередное «окно возможностей» для реформ. «Насколько президент его использует — мы не знаем. После предыдущих выборов такое окно не было использовано для реформ», — отметил Кудрин.

Говоря о политических реформах Кудрин отметил, что надеется на рост влияния политических партий и на конкурентные губернаторские выборы. «Мы это не пишем в наших предложениях, но моя точка зрения заключается в том, что фильтры для выборов губернаторов избыточны, чрезмерны. Они не позволяют всем достойным кандидатам выдвинуться, а это существенно снижает эффективность выборов. Поэтому я хотел бы, чтобы это было исправлено», — заявил Кудрин. Отметим, что во время ближайшего единого дня голосования, который пройдет 10 сентября, в России конкурентных выборов не будет — все политики, которые могли соперничать с действующими губернаторами, не прошли муниципальный фильтр.

 
ОМОН на демонстрации / ntv.ru

Еще один компонент политической реформы, по мнению Кудрина — реформа госуправления, повышения его прозрачности. «Нужно сделать более комфортной для населения и более эффективной работу правоохранительных органов. Силовой аппарат должен очень аккуратно работать и находиться под общественным контролем. Политическая система нужна, чтобы какая-то часть общества не получала преимущества и не использовала государственную машину в своих целях», — уверен Кудрин.

Впрочем, главного Кудрин все-таки не рассказал. Он отказался называть основные параметры стратегии, которую разработал Центр стратегического развития под его руководством для будущей президентской кампании. «Поскольку это стратегия президента, я не могу раскрывать детали. Мы свои предложения передали в полном виде. Президент поручил рассмотреть их, и в настоящее время идет процесс обсуждения в администрации президента. В основном работа пока идет с министерствами, но президент периодически также высказывает свои оценки или просит посмотреть на какие-то вопросы под другим ракурсом, что-то добавить. Конечно, какие-то предложения мы по итогам скорректируем», — лишь сказал он.

 
Владимир Путин и Алексей Кудрин /kremlin.ru

При этом он предположил, что стратегия «в каком-то виде» будет опубликована только после выборов, как было в прошлый раз с майскими указами президента. Формат документа пока неизвестен. «Сейчас мы на ранней стадии», — указал он.

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