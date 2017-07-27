Алексей Кудрин, пожалуй, один из самых интересных персонажей современной российской политики: близкий Владимиру Путину человек, бывший министр финансов, а это ключевой пост в любом российском правительстве, он и после отставки не «исчез» из публичного пространства, а сохраняет влияние и, кажется, даже расширяет его.

В начале недели Кудрин дал развернутое интервью агентству Reuters, в котором рассказал обо многих проблемах, которые, как ему кажется, предстоит решить России. В принципе, ничего неожиданного Кудрин не сообщил — но из его уст привычные для многих тезисы становятся куда весомее.

Так, например, говоря о необходимых для России структурных реформах, Алексей Кудрин отметил, что хотя их проведение и смягчит влияние санкций (которое он оценил в 0,5% ВВП ежегодно), политический фон не благоприятствуют пока серьезным реформам. «Может быть, это связано с предвыборным периодом, но сегодня популистских идей больше, чем связанных с реформами», — объяснил Кудрин. По его мнению, после выборов легче проводить реформы, потому что есть мандат доверия и до следующих выборов еще много времени — так что после 2018 года откроется очередное «окно возможностей» для реформ. «Насколько президент его использует — мы не знаем. После предыдущих выборов такое окно не было использовано для реформ», — отметил Кудрин.

Говоря о политических реформах Кудрин отметил, что надеется на рост влияния политических партий и на конкурентные губернаторские выборы. «Мы это не пишем в наших предложениях, но моя точка зрения заключается в том, что фильтры для выборов губернаторов избыточны, чрезмерны. Они не позволяют всем достойным кандидатам выдвинуться, а это существенно снижает эффективность выборов. Поэтому я хотел бы, чтобы это было исправлено», — заявил Кудрин. Отметим, что во время ближайшего единого дня голосования, который пройдет 10 сентября, в России конкурентных выборов не будет — все политики, которые могли соперничать с действующими губернаторами, не прошли муниципальный фильтр.

ОМОН на демонстрации / ntv.ru

Еще один компонент политической реформы, по мнению Кудрина — реформа госуправления, повышения его прозрачности. «Нужно сделать более комфортной для населения и более эффективной работу правоохранительных органов. Силовой аппарат должен очень аккуратно работать и находиться под общественным контролем. Политическая система нужна, чтобы какая-то часть общества не получала преимущества и не использовала государственную машину в своих целях», — уверен Кудрин.

Впрочем, главного Кудрин все-таки не рассказал. Он отказался называть основные параметры стратегии, которую разработал Центр стратегического развития под его руководством для будущей президентской кампании. «Поскольку это стратегия президента, я не могу раскрывать детали. Мы свои предложения передали в полном виде. Президент поручил рассмотреть их, и в настоящее время идет процесс обсуждения в администрации президента. В основном работа пока идет с министерствами, но президент периодически также высказывает свои оценки или просит посмотреть на какие-то вопросы под другим ракурсом, что-то добавить. Конечно, какие-то предложения мы по итогам скорректируем», — лишь сказал он.

Владимир Путин и Алексей Кудрин /kremlin.ru

При этом он предположил, что стратегия «в каком-то виде» будет опубликована только после выборов, как было в прошлый раз с майскими указами президента. Формат документа пока неизвестен. «Сейчас мы на ранней стадии», — указал он.