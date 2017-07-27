Освещая американскую политику, СМИ, помимо спекуляций о связях между президентом США Дональдом Трампом и Россией, внимательно следят за судьбой реформы медицинского страхования. Изменение здравоохранительной системы было одним из ключевых предвыборных обещаний Трампа, привлекшим к нему симпатии значительного числа избирателей.

Американская система медицинского страхования, объясняет The Economist, представляет собой сложную и довольно хаотичную смесь частных страховых агентств, государственных здравоохранительных субсидий и многочисленных правил, призванных регулировать эту дорогостоящую и неэффективную машину, которая не в состоянии охватить многих американцев. Введенная предыдущим президентом США Бараком Обамой система доступного медицинского страхования (в обиходе получившая название Obamacare, «Обамоохранение») стала частью этого хаоса.

С самого начала, оговаривает автор, ни от кого не было секретом, что Obamacare — это очередной плохо скроенный компромисс, наложенный на плохую систему. Американские политики в вопросах здравоохранения настолько далеки от единодушия, что создатели Obamacare считали своей задачей сделать хотя бы что-нибудь на не очень хороших основаниях, вместо того чтобы бесплодно пытаться переделать систему полностью.

Получение медицинской страховки / flickr.com

С приходом к власти нового правительства в США возобновилась полемика об исправлении системы здравоохранения. Первоначальным планом, который еще на предвыборном этапе анонсировал Трамп, были последовательная отмена и замещение Obamacare. Но в таком прямолинейном виде план не сработал — мнения республиканцев в конгрессе оказались слишком раздробленными, чтобы в сжатые сроки достигнуть консенсуса.

Некоторые законодатели считают, что здравоохранение должно обеспечиваться исключительно рынком, а государству вмешиваться не следует. Такие даже в обамовской системе доступного страхования усматривают зловещие признаки социализма. Другие, наоборот, считают, что государственная медицинская страховка для малоимущих слишком мала. Перспективы компромисса между этими двумя лагерями сомнительны, несмотря на все старания президентской администрации.

Республиканцы, отмечает автор, долгое время говорили об Obamacare как об абсолютном зле, которое нужно срочно искоренить. Система, действительно, крайне скверная, однако ее ликвидация не решает тех проблем, которые пыталось решить руководство, вводя эту систему. Иными словами, прежде чем устранять, необходимо придумать, на что ее заменить. Также ее нельзя просто игнорировать, не устраняя, потому что проблемы по-прежнему остаются в силе. Пока все предложения на замену не столько помогают людям, нуждающихся в системе доступного страхования, сколько по-новому перераспределяют старые проблемы. Таким образом, задача сводится к тому, чтобы залатать изъяны, содержащиеся в Obamacare. По мнению автора, можно и нужно исправить старую систему, приняв во внимание наиболее удачные части опыта в разных штатах, где она действовала в сочетании с правилами этих штатов.

Операция на коленном суставе / pixabay.com

Во вторник конгресс сделал важный шаг в направлении выхода из образовавшегося тупика. В сенате состоялось голосование, по итогам которого теперь должны начаться дебаты об отмене Obamacare. Переход к дебатам, комментирует Wall Street Journal, уже следует считать сдвигом с мертвой точки. В ходе дебатов предстоит ряд голосований для принятия или отклонения предлагаемых поправок.