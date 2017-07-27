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27 июля 2017, 10:01
Польша
Анна Сакоян

Польша: бунт в витрине

Акция протеста в Варшаве 19 июля 2017
Акция протеста в Варшаве 19 июля 2017
Grzegorz Żukowski

Англоязычные СМИ обсуждают законодательную жизнь Польши. Речь идет о недавно принятом польским парламентом законе, который устанавливает контроль правительства над верховным судом, и о том, что президент Польши Анджей Дуда заблокировал этот закон своим вето.

После 1989 г., рассказывает The Economist, Польша была крайне успешным европейским проектом. Успешность, прежде всего, заключалась в гладкости дистанцирования от «коммунизма», что в итоге увенчалось членством в ЕС в 2004 г. В таком качестве она позиционировалась как пример для других постсоветских стран. Но недавно началась обратная динамика.

В 2015 г. к власти в Польше пришла партия «Право и справедливость», которая начала расшатывать систему «демократических сдержек и противовесов». Брюссель пытался этому сопротивляться, но ему мешает то, что Польша слишком важна стратегически, чтобы ее мнением можно было полностью пренебрегать. Это один из главных восточных бастионов НАТО, а также одна из крупнейших экономик ЕС — седьмая по размеру после отделения Британии.

 
Пресс-конференция Ярослава Качиньского 24 июня 2015
pis.org.pl

Партия «Право и справедливость», объясняет The Economist, начала стремиться к увеличению влияния под руководством своего лидера Ярослава Качиньского. Пользуясь преобладанием в парламенте, не дающим, впрочем, формального права менять конституцию, депутаты от этой партии стали принимать законы, направленные на ослабление демократических институтов. Одним из первых мишеней стали конституционный суд и вещательные службы. По итогам законодательных решений они оказались под контролем партии. Здесь автор оговаривает, что Польша в этом следует примеру Венгрии.

Последним серьезным покушением партии стала атака на верховный суд. На прошлой неделе в парламенте был одобрен закон, позволяющий правительству по своему усмотрению увольнять судей. У такого захода могли бы быть большие последствия. В частности, верховный суд определяет легитимность выборов. Такой поворот событий, отмечает автор, изрядно обеспокоил демократов как внутри страны, так и за ее пределами. Также он обеспокоил власти в Вашингтоне и в Брюсселе. Еврокомиссия даже сделала Польше предупреждение, что она опасно приблизилась санкциям в соответствии с Лиссабонским договором (правда, есть риск, что если бы дошло до Лиссабонского договора, санкции бы заблокировал премьер-министр одиозной Венгрии Виктор Орбан).

 
"Это наш суд" - акция протеста в Варшаве
Grzegorz Żukowski

24 июля демократов удивил президент Польши Дуда, который сказал, что он готов наложить вето на закон о верховном суде (что он в итоге и сделал). Автор предполагает, что такому заявлению способствовали массовые протесты. Но даже при условии вето, считает он, и даже если по итогам следующих выборов в 2019 г. к власти придут оппозиционеры-центристы, институтам в Польше был уже нанесен такой ущерб, что на их восстановление потребуются годы. Между тем, Польша и Венгрия, по мнению автора, представляют собой опасные прецеденты, когда внутри ЕС происходит непотребство, а его руководство по этому поводу фактически ничего не делает. В заключение автор пригрозил, что развал демократии в Польше будет ощущаться во всем мире и порадует «автократоров от Москвы до Анкары».

Редакция Bloomberg удивляется решению Дуды. Сам Дуда мотивировал вето тем, что новый закон, по его мнению, не укрепит правопорядок в стране. Правительство, считает редакция, должно отнестись к этому вето серьезно и сделать выводы. Специфика ситуации в том, что своим избранием Дуда обязан партии. Вплоть до настоящего момента он поддерживал стратегию правительства и даже однажды посоветовал руководству ЕС не лезть не в свое дело. То, что Дуда заблокировал закон, несмотря на свои негласные обязательства перед партией, по мнению редакции, внушает надежду.

 

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