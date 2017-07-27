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27 июля 2017, 12:59
Грузия Михаил Саакашвили Украина
Александр Гусев, Ольга Зайцева

Саакашвили. Конец политической карьеры

Видеообращение М.Саакашвили
Видеообращение М.Саакашвили
YouTube

Бывший глава Одесской области Украины Михаил Саакашвили, указом президента Украины Петра Порошенко лишенный украинского гражданства, заявил, что будет добиваться права вернуться на Украину. Соответствующее видеообращение на украинском языке он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

В текстовом, кратком варианте обращения, почему-то составленном на английском языке, говорится: «Я живу в Украине более 13 лет и участвовал в трех революциях: Революции на граните (1991 г) и двух Майданах. У меня только одно гражданство – украинское, и я не буду его лишен!» (в украинском варианте: «и им не удастся лишить меня его» – прим. ред.).

По словам Саакашвили, его «хотят заставить» получить статус беженца, но он будет добиваться «законного права» вернуться на Украину, передает телеканал «112 Украина». Напомним, Саакашвили, некогда занимавший пост президента Грузии, лишился грузинского гражданства в 2015 году, когда получил украинское, чтобы занять пост одесского губернатора.

 
М.Саакашвили и Б.Обама / obamawhitehouse.archives.gov



Поводом же для лишения Саакашвили украинского гражданства, как пояснили СМИ, стали неверные данные в анкете на получение гражданства. Тогда Саакашвили написал, что у него нет судимостей, хотя на тот момент он был заочно арестован в Грузии, сообщал телеканал ТСН со ссылкой на Государственную миграционную службу Украины.

Сам бывший президент Грузии утверждает: украинские власти «придумали, что якобы предоставили новые доказательства ГПУ в моем деле». Утверждение о новых доказательствах он называет «очередной ложью». По его словам, с тех пор как ему предложили гражданство Украины, против него в Грузии «не было возбуждено ни одного дела». А те, что были, «весь мир не признавал, и Украина тоже не признавала».

Саакашвили получил украинский паспорт 29 мая 2015 года – гражданство ему было предоставлено указом Порошенко, напоминает информационное агентство РБК. Политик возглавлял Одесскую гособладминистрацию до 2016 года и ушел с поста, объявив о несогласии с действиями ​киевских властей.

О ситуации с утратой Саакашвили украинского гражданства на своей странице в социальной сети Facebook размышлял премьер-министр России Дмитрий Медведев. Судьбу бывшего грузинского и бывшего украинского политика он назвал удивительной. Он также выразил недоумение действиями украинских властей, которые сначала приняли Саакашвили в гражданство своей страны, сделали его губернатором украинского региона, а потом отняли у него паспорт и согласились «на его экстрадицию в Грузию».

В целом происходящее с Саакашквили глава российского правительства назвал «фантастической трагикомедией».

 
Страница в социальной сети Д.Медведева / facebook.com/Dmitry.Medvedev

Поговорить с «Полит.ру» о перспективах дальнейшей политической карьеры Михаила Саакашвили согласился Александр Гусев, руководитель Центра стратегического развития стран СНГ, д.п.н., главный научный сотрудник института Европы РАН. По его мнению, можно считать, что Саакашвили как фигура исчез с политического горизонта.

«Шансов на политическую карьеру в Грузии у Михаила Саакашвили никаких нет, и даже само возвращение в Грузию не выглядит вероятным. Там на Саакашвили заведены уголовные дела. А есть ли у него вообще шансы на политическую карьеру где-либо? Думаю, шансы нулевые. Он изгой, это нужно понимать.

Сейчас он находится в Соединенных Штатах, но думаю, что и Соединенные Штаты ему рабочую визу закроют. В Грузии его ждут три уголовных дела. С Украиной тоже возможностей уже нет. Словом, думаю, это конец его политической карьере, он не представляет никакого интереса уже ни для кого», – сказал Александр Гусев.

Объясняя, почему так быстро окончился период украинской политики в жизни бывшего президента Грузии, эксперт дал понять, что иного при избранной Саакашвили линии поведения нельзя было ожидать. Гусев напомнил, что Саакашвили публично поносил Петра Порошенко, президента страны, которая предоставила ему гражданство, негативно отзываясь о его интеллектуальных и моральных качествах.

В результате, по мнению Александра Гусева, у Саакашвили остался только один путь для того, чтобы добиваться восстановления гражданства. «Теперь он может добиваться восстановления гражданства только по суду. Только суд может восстановить ему гражданство, более никак. Причем даже не грузинский и не украинский суд, а международный суд в Гааге», – уточнил эксперт.

Он не исключил, что президент Украины может прореагировать и на обвинения в контактах в Грузии с «пророссийским Иванишвили», прозвучавшим в видеообращении Михаила Саакашвили после заявлений о намерении бороться за украинское гражданство. В то же время эксперт уточнил, что пока нет возможности сказать, какой могла бы быть эта реакция.

«Я не знаю, какое решение в связи с этим примет Порошенко. Раз он лишил Саакашвили гражданства – это же делается именно по указу президента, – значит, удила он уже закусил. А какие еще предпримет шаги, не знаю. Тут, конечно, можно предполагать что-то, исходя из того, что там очень серьезные отношения. Но все же нельзя говорить с уверенностью, что именно будет сделано», – сказал Александр Гусев.

Добавим, что первая реакция на это уже последовала: депутат Верховной Рады Украины Олег Барна от президентского «Блока Петра Порошенко» обвинил Саакашвили в том, что тот, выступая против украинского лидера, тем самым работает на президента России Владимира Путина.

Интересно, совсем еще недавно, в конце 2016 года у политологов складывалось впечатление, что Саакашвили остается одним из ярких и достаточно перспективных оппозиционных политиков Украины. Тогда он начинал формирование собственной политической силы на Украине и высказывались мнения, что в перспективе украинская партия Саакашвили может иметь определенный успех. В частности, такой точки зрения придерживался Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий».

«Сейчас сложно оценивать, каков ее потолок – это все-таки зависит от того, какие люди в ней будут, кроме самого лидера, и как она будет позиционироваться. Но понятно, что на этом фланге – фланге национал-демократов и антикоррупционеров – уже тесновато. А если взять еще и популистскую составляющую, то, с учетом, в общем-то, неважного социально-экономического положения большинства украинцев, конечно, популистские лозунги будут эксплуатироваться всеми. «Всем все повысим», «тарифы снизим» – такого сорта лозунги будут использоваться очень многими партиями.

Что может при этом стать отличительной особенностью Саакашвили, говоря на маркетинговом языке, его конкурентным преимуществом? Это, во-первых, его личность, которая в силу высокой харизматичности привлекает определенное внимание. И, во-вторых, он может отличаться от других тем, что привлечет в свою партию новых людей. Тех, кто прежде не участвовал или почти не участвовал в украинской политике, и поэтому может восприниматься избирателями как новый и незапятнанный персонаж. Думаю, на это он и будет делать упор. Потому что что-либо еще изобрести достаточно трудно, а остальное – уже тактика», – объяснял он в беседе с «Полит.ру».

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