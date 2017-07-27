Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
27 июля 2017, четверг, 23:46
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Забытый адмирал Завойко
Времена. В Саратове открылась городская телефонная линия, состоялись похороны Владимира Высоцкого
В 872 населенных пунктах области разрешили не использовать онлайн-кассы
«Чтобы привести в порядок все дороги Сургута, нужно вкладывать в них больше миллиарда рублей в течение трех лет» // ВИДЕО, АУДИО, ТЕКСТ
Программисты-бизнесмены стали чаще использовать патент
Учитель Николай Птухин и его четвероногая подруга Робин: «Устраивайте пикники на лужайках и выгуливайте питомцев». В Екатеринбурге +27. ФОТО, ВИДЕО
В Саратове воздух прогреется до 34 градусов, осадков не ожидается
День ВМФ отметят в Иркутске 30 июля
Иркутскстат: из-за кризиса темпы инфляции в Иркутской области снизились
HeadHunter: в Иркутске растет спрос на продавцов и строителей, но падает на бухгалтеров и маркетологов
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
27 июля 2017, 18:00

Топ новостей 27 июля

Посольство США.
Посольство США.

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Путин назначил нового постпреда России при ООН, СМИ анонсировали сокращение американской дипмиссии в Москве из-за санкций, Надежда Савченко решила баллотироваться в президенты Украины.

Путин назначил Василия Небензю постпредом России при ООН

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении замглавы Министерства иностранных дел РФ Василия Небензи постоянным представителем России в Организации Объединенных Наций.

СМИ анонсировали сокращение дипмиссии США в РФ из-за санкций

Россия может выслать 35 американских дипломатов и арестовать дачный комплекс американской миссии в Серебряном Бору в качестве ответа на новые санкции США, сообщили источники в российском Министерстве иностранных дел.

Савченко изъявила намерение баллотироваться в президенты Украины

 
Надежда Савченко с Петром Порошенко

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что намерена баллотироваться на пост президента Украины: «Для участия в президентской кампании на самом деле нужно немного — 2,5 млн грн, чтобы зарегистрироваться. Открывается фонд, и честно говорится: я собираю деньги на президентство. Принимать участие я буду, а как дальше — будет видно».

Овечкин занял первое место в рейтинге российских знаменитостей Forbes

 
Алексей Овечкин / wikipedia.org

Хоккеист Александр Овечкин возглавил в 2017 году рейтинг самых богатых российских знаменитостей по версии Forbes. Его доходы журнал оценил в 14 миллионов долларов. Предыдущий лидер рейтинга «50 звезд шоу-бизнеса и спорта» – занимавшая первое место на протяжении последних четырех лет теннисистка Мария Шарапова - опустилась сразу на 19 место. Ее доходы Forbes оценил в 3 млн долларов, они упали в семь раз по сравнению с предыдущим годом после дисквалификации теннисистки из-за употребления мельдония.

«Яндекс» назвал законным новый слоган «Поиск №1 в России»

 
Яндекс и новый слоган

В «Яндексе» не считают нарушением антимонопольного законодательства использование слогана «Поиск №1 в России», который 26 июля был размещен на главной странице портала Yandex.ru. Накануне, 26 июля, представитель ФАС заявил, что ведомство рассматривает возможность применения к компании «Яндекс» «мер антимонопольного воздействия», так как новый слоган «может свидетельствовать о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства».

Собянин разрешил жениться в зоопарке и музеях

 
Свадьба в зоопарке / Facebook.com

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому торжественную церемонию бракосочетания можно проводить в ряде учреждений культуры столицы. Отныне москвичи смогут сочетаться браком в следующих местах: усадьба Кусково, музей керамики, Музей Москвы, музей имени Пушкина, московский музей-усадьба Останкино, Центральный музей Великой Отечественной войны, Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник (МГОМЗ), картинная галерея имени Ильи Глазунова, музей-заповедник Царицыно, Петровский путевой дворец, особняк Смирнова, а также Московский государственный зоологический парк.

Роспотребнадзор дал рекомендации клиентам барбершопов

 
Парикмахерская / pixabay.com

Роспотребнадзор составил список рекомендаций для мужчин, которые пользуются услугами барбершопов. В ведомстве отметили, что на барбершопры – салоны красоты только для мужчин – распространяются стандартные требования, предъявляемые к обычной парикмахерской. Так, парфюмерно-косметические средства должны иметь сертификаты соответствия, а у каждого сотрудника должна быть личная медкнижка установленного образца с результатами медицинских и лабораторных обследований.

Саакашвили решил побороться за гражданство Украины

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook прокомментировал факт лишения украинского гражданства. Саакашвили записал видеообращение, в котором заявил: «Я живу в Украине уже более 13 лет, я участвовал в трех революциях: революции на граните и двух майданах. У меня только одно гражданство — украинское, и им не удастся меня его лишить».

Путин запретил уклонистам работать на государственных постах

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий лицам, уклонившимся от службы в армии, в течение десяти лет работать на государственной службе.

Чайка рассказал о сокращении числа выявленных случаев коррупции

Количество зарегистрированных в России преступлений коррупционной направленности за полгода снизилось почти на 14%. «В первом полугодии 2017 года выявлено 18,4 тысячи преступлений коррупционной направленности», — сообщил  27 июля генпрокурор Юрий Чайка на заседании коллегии. Он уточнил, что это на 13,9% меньше, чем за тот же период 2016 года.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Василий Небензя
Путин назначил Василия Небензю постпредом России при ООН
Яндекс
«Яндекс» добавил сноску к слогану после угрозы ФАС
Джефф Безос
Безос лишил Гейтса звания богатейшего бизнесмена мира
Флаг Абхазии
При крушении самолета в Абхазии погибли трое россиян
Н.Савченко - депутат Верховной Рады Украины
Савченко решила баллотироваться в президенты Украины
21:01 Двукратный чемпион Европы по тяжёлой атлетике утонул на Кубани
20:54 Капитализация Facebook превысила полтриллиона долларов
20:17 США прекратили сотрудничество с одной из оппозиционных группировок в Сирии
19:59 При крушении самолета в Абхазии погибли трое россиян
19:50 В Германии увидели в новых санкциях США помощь «Северному потоку-2»

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Юрий Клинских
Юрий Николаевич Клинских
27 июля 1964 года родился Юрий «Хой» Клинских, основатель и лидер группы «Сектор газа».
19:30 Путин разрешил выезжать за рубеж при долге не более 30 тысяч рублей
19:10 Владелец «Югры» пообещал банку 21 млрд рублей в случае санации
18:52 Власти Москвы выставили на аукцион 33 здания рядом с Кремлем
18:29 Путин назвал особым цинизмом новые санкции США
18:04 Кадыров заявил о готовности сложить полномочия ради охраны мечети
17:49 Основатель Amazon отобрал у Гейтса звание богатейшего бизнесмена мира
17:32 «Яндекс» добавил сноску к новому слогану после угрозы ФАС
17:12 Росавиация опровергла дефицит пилотов
17:03 В Бразилии открыт новый птичий вирус
17:00 Багдасарян оштрафовали за вождение без прав на 15 тысяч
16:31 Всех выселенных в Мармарисе российских туристов разместили по отелям
16:15 Минтранс намерен проверять пилотов на ВИЧ и наркотики
15:45 В Белом доме намекнули на еще большее ужесточение Трампом санкций против РФ
15:30 Гуцериев решил снять «высокохудожественный фильм»
15:15 Собянин разрешил жениться в зоопарке и музеях
15:14 Бозон Хиггса способен распадаться на два прелестных кварка
15:00 Сергея Доренко вызвали в Роскомнадзор
14:45 Песков отказался комментировать возможные новые санкции ЕС и США
14:30 СМИ сообщили о вырубке «Парка вдов» в Волгограде ради ЧМ-2018
14:16 Савченко изъявила намерение баллотироваться в президенты Украины
14:06 Путин назначил Василия Небензю постпредом России при ООН
13:49 Суд отказался взыскать с Потанина 850 млрд рублей в пользу бывшей жены
13:31 Прокуратура оспорила освобождение Полонского от наказания
13:12 Путин ужесточил наказание за производство алкоголя без лицензии
12:49 Овечкин занял первое место в рейтинге российских знаменитостей Forbes
12:26 Генетики создали синюю хризантему
12:22 Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем автомобиля
11:57 «Яндекс» назвал законным новый слоган «Поиск №1 в России»
11:37 Израиль убрал камеры наблюдения с Храмовой горы
11:35 Россиян могут освободить от поверок счетчиков воды в 2018 году
11:23 Роспотребнадзор дал рекомендации клиентам барбершопов
11:18 Чайка рассказал о сокращении числа выявленных случаев коррупции
11:02 Арестован еще один вице-губернатор Приморского края
10:41 В лонг-лист Букеровской премии вошли 13 авторов
10:31 Найдена гробница знатного жителя Помпей
10:17 СКР завершил расследование дела Никиты Белых
10:06 ФАС пригрозила «Яндексу» наказанием за новый слоган
09:49 Франция сократит срок оформления виз туристам до двух дней
09:32 Россию обвинили в слежке за кампанией Макрона через соцсети
09:15 Саакашвили решил побороться за гражданство Украины
09:00 В Израиле узаконили празднование Дня Победы 9 мая
08:43 Адвокат Азимова рассказал о принуждении отказаться от слов о секретной тюрьме
08:25 СМИ анонсировали сокращение дипмиссии США в РФ из-за санкций
08:14 ФРС США сохранила базовую ставку на прежнем уровне
07:55 Путин запретил уклонистам работать на государственных постах
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.