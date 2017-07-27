Топ новостей 27 июля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня Путин назначил нового постпреда России при ООН, СМИ анонсировали сокращение американской дипмиссии в Москве из-за санкций, Надежда Савченко решила баллотироваться в президенты Украины.

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении замглавы Министерства иностранных дел РФ Василия Небензи постоянным представителем России в Организации Объединенных Наций.

Россия может выслать 35 американских дипломатов и арестовать дачный комплекс американской миссии в Серебряном Бору в качестве ответа на новые санкции США, сообщили источники в российском Министерстве иностранных дел.

Опять разговоры,что мы должны быть супер-осторожны, отвечая США. Если бы мы всего боялись,то в Крыму лилась бы кровь, а ИГ было бы в Дамаске — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 27 июля 2017 г.

Скоро при воспоминании об Обаме Пушковы-Марковы будут заливаться горючими слезами умиления. https://t.co/10aEFFbWaN — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 27 июля 2017 г.

Надежда Савченко с Петром Порошенко

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко заявила, что намерена баллотироваться на пост президента Украины: «Для участия в президентской кампании на самом деле нужно немного — 2,5 млн грн, чтобы зарегистрироваться. Открывается фонд, и честно говорится: я собираю деньги на президентство. Принимать участие я буду, а как дальше — будет видно».

Алексей Овечкин / wikipedia.org

Хоккеист Александр Овечкин возглавил в 2017 году рейтинг самых богатых российских знаменитостей по версии Forbes. Его доходы журнал оценил в 14 миллионов долларов. Предыдущий лидер рейтинга «50 звезд шоу-бизнеса и спорта» – занимавшая первое место на протяжении последних четырех лет теннисистка Мария Шарапова - опустилась сразу на 19 место. Ее доходы Forbes оценил в 3 млн долларов, они упали в семь раз по сравнению с предыдущим годом после дисквалификации теннисистки из-за употребления мельдония.

Яндекс и новый слоган

В «Яндексе» не считают нарушением антимонопольного законодательства использование слогана «Поиск №1 в России», который 26 июля был размещен на главной странице портала Yandex.ru. Накануне, 26 июля, представитель ФАС заявил, что ведомство рассматривает возможность применения к компании «Яндекс» «мер антимонопольного воздействия», так как новый слоган «может свидетельствовать о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства».

Свадьба в зоопарке / Facebook.com

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому торжественную церемонию бракосочетания можно проводить в ряде учреждений культуры столицы. Отныне москвичи смогут сочетаться браком в следующих местах: усадьба Кусково, музей керамики, Музей Москвы, музей имени Пушкина, московский музей-усадьба Останкино, Центральный музей Великой Отечественной войны, Московский государственный объединенный художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник (МГОМЗ), картинная галерея имени Ильи Глазунова, музей-заповедник Царицыно, Петровский путевой дворец, особняк Смирнова, а также Московский государственный зоологический парк.

Парикмахерская / pixabay.com

Роспотребнадзор составил список рекомендаций для мужчин, которые пользуются услугами барбершопов. В ведомстве отметили, что на барбершопры – салоны красоты только для мужчин – распространяются стандартные требования, предъявляемые к обычной парикмахерской. Так, парфюмерно-косметические средства должны иметь сертификаты соответствия, а у каждого сотрудника должна быть личная медкнижка установленного образца с результатами медицинских и лабораторных обследований.

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили на своей странице в Facebook прокомментировал факт лишения украинского гражданства. Саакашвили записал видеообращение, в котором заявил: «Я живу в Украине уже более 13 лет, я участвовал в трех революциях: революции на граните и двух майданах. У меня только одно гражданство — украинское, и им не удастся меня его лишить».

По логике, Саакашвили сейчас должны пригласить возглавить какой-нибудь российский регион. — водка и мельдоний (@treugolny_hui) 27 июля 2017 г.

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий лицам, уклонившимся от службы в армии, в течение десяти лет работать на государственной службе.

Количество зарегистрированных в России преступлений коррупционной направленности за полгода снизилось почти на 14%. «В первом полугодии 2017 года выявлено 18,4 тысячи преступлений коррупционной направленности», — сообщил 27 июля генпрокурор Юрий Чайка на заседании коллегии. Он уточнил, что это на 13,9% меньше, чем за тот же период 2016 года.