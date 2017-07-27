Кто «рулит» Забайкальем?

На предвзятый взгляд жителя европейской части России, Забайкальский край — то самое место, «куда Макар телят не гонял». Ну, или те самые «чёртовы кулички». В общем, ничего хорошего: степь, дичь, местами тайга, всюду ветра, зимой морозы, летом жара. И в целом оно так и есть. Однако наши предки, осваивавшие эту территорию без нынешних транспортных возможностей, без современной техники и инструмента, вовсе без средств связи и коммуникации, сумели сделать Забайкалье неотъемлемой и значимой частью именно нашей, российской земли. А что же современники?

У современников с этим как-то не ладится. Из Забайкальского края продолжается отток и без того малочисленного населения, что и не удивительно: люди ищут, где лучше. При этом регион имеет внушительный потенциал развития, как сельскохозяйственный, так и ресурсный — если кто не в курсе, «в диких степях Забайкалья» не только «золото роют в горах». Здесь огромные залежи угля, железной руды, серебра и меди, олова и вольфрама — только разведанные запасы их колоссальны. Кроме того, если верить Википедии: «…Ресурсы лития оцениваются в 180 тысяч тонн. Запасы тантала, ниобия и циркона составляют 744 миллионов тонн. Суммарные прогнозные ресурсы германия оцениваются в 500 тысяч тонн. Восточное Забайкалье обладает ресурсами урана в сотни тысяч тонн…» — это ж на какие миллиарды долларов, евро или фунтов стерлингов!

Плюс 40 миллионов гектаров лесных и сельхозугодий: пашни, сенокосов и пастбищ. Но если еще 25 лет назад под пашней было более 2,2 млн га, то сейчас объем пахотных земель сократился более чем в два раза. Идут споры о передаче забайкальских сельхозугодий в аренду китайским агрохолдингам — при том, что у самих местных земледельцев и скотоводов, руководителей сельхозпредприятий, каким-то чудом выживающих фермеров, некоторых глав сельских поселений давно имеются собственные бизнес-планы. Эти планы вполне грамотные, но они остаются невостребованными без поддержки инвесторов и властей региона.

А откуда взяться в Забайкалье «отечественным инвесторам», если до сих пор экономика сводилась к распродаже всего, до чего только могли дотянуться руки местных олигархов краевого масштаба, зачастую — выходцев из криминальных кругов или тесно связанных с ними общими деловыми интересами? И нетрудно догадаться, что в их интересы не входит ни уплата налогов в бюджеты всех уровней в полном объеме, ни создание рабочих мест с достойным уровнем «белой» зарплаты и социальными гарантиями, ни, тем паче, инвестирование в длительные проекты, где нельзя сорвать большой куш в короткие сроки и желательно «кэшем», мимо фискальных органов, Пенсионного фонда и соцстраха.

При этом власть в Забайкальском крае не «застойная»: край был образован в 2008 году через слияние Бурятско-Агинского Автономного округа с Читинской областью, и после Равиля Гениатулина этот субъект федерации возглавлял губернатор Константин Ильковский, а с февраля минувшего года — Наталья Жданова, прежде занимавшая пост председателя законодательного собрания края. Почему же тогда, несмотря на ротации во властных структурах, на громкие процессы по «зачистке территории» от «пережитков лихих девяностых» в виде старых организованных преступных сообществ с их главарями, социально-экономическая обстановка региона оставляет, мягко говоря, желать лучшего?

Можно допустить, что причиной тому — не официальная власть, как таковая, хотя и с нее ответственность снимать нельзя. Но реальной властью в Забайкалье издавна обладают «теневые короли» и «серые кардиналы». Об одном из которых упоминалось и в публикации «Новой газеты» почти двухлетней давности:

«Пропускной пункт Покровка–Логухэ создавался исключительно для вывоза леса. Говорят, к его строительству в конце 90-х приложил руку — в прямом и переносном смысле — забайкальский миллионер Константин Нагель, которого называли «серым кардиналом» края. Нагель начал заниматься золотодобычей в Могочинском районе (именно здесь находится Покровка) еще до развала СССР. Потом освоил строительство и экспорт древесины в Китай. Он же привел в лесную отрасль китайский капитал.

В середине 2000-х компании «Хуачен», Gilwood, «Связь Гуомэй», «Чженьжун старт», «Лунсин» приобрели доли в компаниях, к которым имела отношение семья Нагелей. Более того, до …2008 года Нагели (через участие ООО «Мир», на 100% принадлежащему «семье», в ООО «ЖСК Северо-Восточная Азия») имели небольшую долю в ООО ЦПК «Полярная» — «головном» предприятии будущего приоритетного федерального инвест-проекта по строительству Амазарского целлюлозно-промышленного комплекса…»

(статья «Земля, которой нет», «Новая газета» от 23.10.2015 года).

То есть один грандиозный инвест-проект лопнул, как мыльный пузырь. Планируем новый, затем — еще более новый… обещания, презентации, «круглые столы» — и что? А ничего. Ноль на выходе. Зато создавать «медиазавесу» над этими инвест-проектами, очень, на мой субъективный взгляд, напоминающими обычные аферы, весьма умело, просто мастерски, может другой местный олигарх, Андрей Любин, который фактически контролирует крупнейший в Забайкалье ресурс «ЗабМедиа». И с помощью этого информационного ресурса может подать любую картину в желаемых ему красках и тонах: от мрачно-черных (как, дескать, плохо) до радостно-оранжевых (как все апельсиново-бананово на нашей цветущей земле) или до мечтательно-розовых, где не то что в Забайкалье, но и на Марсе будут не только яблони, но и сакуры цвести…

Примечательно в этом случае, что, например, старейшина семейной бизнес-империи Нагелей, Константин Иванович Нагель, обычно проживает в Германии¸ а в Забайкальском крае не платит даже НДФЛ, хотя считается, что наш 13 % налог на доходы физлиц весьма привлекателен для толстосумов всего мира.

Андрей Любин, проживающий, кстати, большей частью в Москве, за минувший год внес через ООО «МБ Сибирь» налоги как физлицо — со скромных доходов 8 миллионов руб в один месяц, и 1,15 миллиона в другой… хотя, судя по размаху бизнеса и сфер влияния, доходы его могут быть выше на порядок, а то и на два порядка или более. Просто такие «властители дум» несут в массы «мораль», но в своих бухгалтериях могут и «намалевать» себе какие угодно показатели. Сами они не спешат на помощь экономике Забайкальского края, взрастившего и вскормившего таких вот олигархов местного разлива. Причем буквально: они там издавна сами добывали, валили, пилили, делили, гнали, варили, разливали и продавали — но отнюдь не инвестировали в регион, а только в собственный бизнес, далеко не всегда законный.

Может быть, все дело в том, что вышли они из тех самых «лихих девяностых»? Того же Андрея Любина молва давно и плотно причисляет к разгромленной группировке Осины, о чем местная пресса высказывалась, ехидно комментируя конфликт между депутатом гордумы Читы Щебеньковым и Любиным: первый, якобы близок к клану «авторитета» Тахи, а второй — к ОПГ Осины, и хотя группировка разгромлена, Любин позиций не сдал, а Щебеньков вот, дескать, ослабел:

«Отказ Щебенькова бороться за «Удокан» и «Текстильщик», возможно, связан с лишением негласной поддержки бизнесмена со стороны криминальных структур и прежде всего смотрящего по Забайкальскому краю Георгия Углавы (Тахи). …Другой бизнесмен — Андрей Любин, пользовавшийся ранее покровительством криминального авторитета Игоря Осинцева (Осины), сейчас не испытывает проблем с бизнесом, несмотря на то, что сам Осинцев и большинство членов его бригады находятся в СИЗО.

…Сейчас же Любин сделал ставку на легальные методы конкурентной борьбы, однако недавнее наезды Щебенькова по поводу НК «Пирамида» и притязания на «Удокан» вполне могли подвигнуть влиятельного бизнесмена на ответные действия, одним из которых было информирование полиции о пьяном депутате за рулем…» — сообщала читинская газета «Вечорка» от 13.05.2015 г.

Не в этом ли самое простое объяснение стагнации экономики и проблем социальной политики в Забайкальском крае? Если там правят бал подобного рода «теневые короли», каких еще результатов можно ожидать?

ДОСЬЕ:

Любин Андрей Владимирович — один из наиболее влиятельных людей в деловых кругах Забайкальского края.

По данным местных СМИ на протяжении более 20 лет был тесно связан с группировкой Осины (Игоря Осинцева, криминального «авторитета», группировка которого была в 2015 году разгромлена силовиками, а костяк группировки осужден).

Андрей Любин в Забайкалье контролирует значительный сектор медийного рынка, в том числе телевидение, сетевое информационное агентство, газеты. В сфере его деловых интересов — розничные торговые сети по сбыту продовольственных товаров, бытовой техники и электроники, ресторанно-гостиничный бизнес, сфера бытового обслуживания, а также предприятия жилищно-коммунального хозяйства.

Контролирует прямо или опосредованно около 10 разных компаний, в т.ч. некоторые, зарегистрированные не в Забайкальском крае, а в Москве.

Владеет множеством объектов деловой и торговой недвижимости и земельных участков в городе Чите и окрестностях; в Москве и престижном Одинцовском районе Подмосковья имеет квартиры, особняк и земельный участок, где в основном проживает, управляя своими активами дистанционно, через доверенных лиц.

Местными СМИ фиксировалось участие Андрея Любина в конфликтах с властными структурами за сохранение льготных тарифов для бизнеса, конфликтах с конкурентами, претендующими на некоторые предприятия, подлежавшие приватизации. В данный момент отмечается его активность в противодействии продвижению в Чите и Забайкалье ритейлерских сетей из республики Бурятия, которые могут составить конкуренцию сетям самого Любина по ассортименту, цене и качеству товаров.

Нагель Константин Иванович — олигарх в масштабах Забайкальского края, основатель семейной бизнес-группы, которой на данный момент управляют его сыновья.

В сферу интересов финансово-производственной группы Нагелей входят: добыча золота и иных полезных ископаемых; лесная промышленность; производство и сбыт алкогольной продукции, главным образом пива, через подконтрольную компанию «Читинские ключи»; финансово-инвестиционная деятельность; строительство и недвижимость. Кроме того, в течение нескольких последних лет группа развивает сельскохозяйственно-промышленное направление, поддерживает тесные связи с китайским частно-государственным бизнесом.

Представители семьи активно участвовали в местной политической жизни, избирались на депутатские посты различных уровней. Также Константин Нагель оказывает влияние на краевой медийный рынок, контролируя значительную часть розничных продаж периодики.

Группа является одним из крупнейших землевладельцев, арендаторов лесных участков, пользователей недр, владельцев недвижимости в Чите и ряде районов Забайкалья.

Лично Константин Нагель помимо обширной недвижимости в Забайкалье владеет усадьбой на черноморском курорте Туапсе Краснодарского края, а также недвижимостью в Европе.