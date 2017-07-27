Научные организации поддержали Стояние на Угре как памятную дату

Девять научных организаций страны, среди которых ведущие исследовательские институты, поддержали инициативу участников прошедшей в конце марта в Калуге международной научной конференции историков «Великое стояние на Угре и формирование Российского централизованного государства: локальные и глобальные аспекты» сделать 11 ноября – День победного окончания Великого стояния на Угре – памятной датой России.

Об этом на пресс-конференции для региональных СМИ рассказала директор Института истории и права КГУ им. К.Э. Циолковского Ирина Берговская.

По ее словам, данную инициативу поддержали ученые советы Института всеобщей истории и Института российской истории РАН, ученый совет Историко-архивного института РГГУ, ученые советы Санкт-Петербургского государственного университета, Южного федерального университете, Уральского федерального университета, Института археологии уральского отделения РАН, КГУ им. К.Э. Циолковского, музея-заповедника «Куликово поле».

Теперь, по слова Ирины Берговской, решения ученых советов будут переданы в министерство культуры РФ и далее начнется юридическая работа по подготовке предложений по внесению изменений в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

В рамках пресс-конференции Ирина Берговская рассказала, что в настоящее время идет работа по подготовке сборника прошедшей в марте научной конференции, посвященной Великому стоянию на Угре. По ее словам, издание станет событием в исторической среде.

Напомним, всероссийская научная конференция «Великое стояние на Угре и формирование Российского централизованного государства: локальные и глобальные аспекты» прошла в Калуге конце марта этого года.

Тогда идею сделать 11 ноября датой федерального календаря памятных дат поддержали ведущие историки страны.

Напомним также, что в апреле этого года на заседании оргкомитета «Победа», основной темой которого стала тема развития гуманитарного сотрудничества с зарубежными странами на государственном и общественном уровнях в целях продвижения объективной исторической и актуальной информации о России, президент Владимир Путин отметил: "Историческая правда скрепляет общество, служит духовным, ценностным фундаментом для развития, помогает людям разных поколений ощущать себя действительно единой сплоченной нацией".