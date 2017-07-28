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28 июля 2017, 11:49
Владимир Путин выборы «Единая Россия»
Симон Жаворонков

ЕР vs. ЦСР. Партия власти создает «образ будущего» России

Подготовка документов для проекта
Подготовка документов для проекта
Pixabay

У будущего президента появится еще одна программа, на этот раз ее пишут в «Единой России». Программа может быть оформлена в виде серии докладов уже к октябрю 2017 года — об этом сообщил глава высшего совета партии Борис Грызлов в статье для «Коммерсанта».

Впервые о подготовке «Единой Россией» собственной «президентской программы» начали говорить в апреле 2017 года, но до сих пор никакого официального подтверждения этой информации не было. Председатель высшего совета партии Борис Грызлов пишет, что решением высшего совета «Единой России» созданы три рабочие группы — по вопросам внешней политики, государственного строительства и экономического роста. Они в конце сентября — начале октября 2017 года представят в формате, сходном с форматом ЦСР Алексея Кудрина (в виде рабочих докладов), свои наработки по «образу будущего» России на долгосрочный период, а именно — по крайней мере до 2030 года.

Ранее для Владимира Путина готовили уже три президентские программы (хотя сам президент пока однозначно не сказал о своем участии в кампании). Более года назад, в апреле 2016 года, бывший министр финансов Алексей Кудрин возглавил Центр стратегических разработок (ЦСР) и заявил, что будет готовить программу для президента. Практически сразу члены «Столыпинского клуба» заявили, что будут готовить собственную, альтернативную программу. А в ноябре 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министру экономики Максиму Орешкину координировать работу по созданию «плана действий правительства на 2017–2025 годы». Хотя формально это не президентская программа, но ее авторы претендуют на то, чтобы именно их предложения определяли будущую политику правительства.

 
В.Путин и Д.Медведев за завтраком / kremlin.ru

Так что программа ЕР будет конкурировать по крайней мере с тремя другими программами.

В статье Бориса Грызлова достаточно точно показываются приоритеты экономической части доклада рабочей группы «Единой России». В первую очередь, речь идет о росте федеральных трансфертов регионам и росте региональных госинвестиций. При этом как в правительстве, так и в ЦСР говорят о том, что необходимо постепенно уходить от концепции «выравнивания бюджетной обеспеченности».

Вполне вероятно, что авторы программы ЕР также будут говорить о противодействии быстрому росту городских агломераций и защите некрупных городов (именно в них живет заметная часть электората партии власти). Взамен урбанизации, а значит и повышения трудовой мобильности, предлагается развитие дорожного и инфраструктурного строительства, усиление цифрового присутствия государства в регионах и концепция «выравнивания экономического положения» на пространстве страны.

 
Поездка на велосипеде до места работы / pixabay.com

Как бы то ни было, осенью страну ждут серьезные дискуссии относительно президентской программы. ЦСР подготовил самый масштабный документ, но его поддерживают далеко не все члены правительства. Впрочем, осенью президент может назначить нового премьера, тогда и состав министров может сильно измениться.

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