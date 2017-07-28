СМИ обсуждают политику Европейского центробанка (ЕЦБ) и ее связь с состоянием еврозоны. В 2012 г., когда еврозона была на грани коллапса, глава ЕЦБ Марио Драги пообещал спасти зону единой валюты. Еврозона, действительно, по-прежнему существует в прежнем виде. Комментаторы, впрочем, склонны полагать, что этим она обязана далеко не только политике ЕЦБ.

Пять лет назад, пишет The Economist, Драги пообещал сделать «все возможное», чтобы спасти евро. Тогда многие предсказывали скорый развал еврозоны, но прав оказался Драги: ни одна из стран-участниц еврозону не покинула — даже Греция, несмотря на разговоры про возможность Grexit’а. Таким образом, поставленная цель была достигнута.

Сейчас состояние еврозоны неоднородно. С одной стороны, ее экономический рост теперь составляет 1,5% в год, что не блистательно, но вполне солидно, особенно с учетом старения населения. С другой стороны, в еврозоне сохраняется высокий уровень безработицы. О причинах безработицы мнения расходятся. Одни считают, что это связано с недостатком потребительского спроса, другие объясняют это ригидностью рынка труда, но ни то, ни другое не относится к сфере ответственности ЕЦБ.

Нищий на улице / pixabay.com

Вся эта история, считает автор, иллюстрирует, насколько велики возможности центробанка. Вопрос в том, может ли она служить аргументом в пользу популярного ныне тезиса, что ресурсы правительств безграничны, если они пользуются поддержкой независимого центробанка. По мнению автора, делать такой вывод преждевременно. Во-первых, поведение ЕЦБ в начале кризиса во многом определялось поведением коммерческих банков (его конечной целью было избежать ситуации, сходной с великой депрессией). Трудно предсказать, какой бы была политика ЕЦБ, если бы коммерческие банки вели себя иначе, и как бы это сказалось на правительствах.

Во-вторых, когда индивидуальный центробанк начинает вбрасывать в экономику больше денег, то он может пострадать из-за ослабления валюты в случае оттока инвесторов. В этом случае ЕЦБ повезло: все крупные центробанки вели себя так же, как и он, поэтому его политика мало сказалась на предпочтениях инвесторов. Но могло бы и не повезти. Кроме того, неизвестно, что бы произошло с экономикой еврозоны, если бы Греция всё же из нее вышла. Таким образом, стратегия ЕЦБ в своем роде оказалась успешной, но делать из этого далекоидущие выводы невозможно.

Аналогичным образом оценивает успехи ЕЦБ Wall Street Journal. Пять лет спустя после знаменитого выступления Драги еврозона, действительно, не развалилась. Однако ее восстановление шло очень медленно и неравномерно. Отчасти это связано с тем, что предпочтения инвесторов в еврозоне разделились — под влиянием политики ЕЦБ. Италия и Испания, например, оказались непривлекательными. Особенно инвесторы опасались перспективы, что та или иная страна, оказавшись в тяжелом экономическом положении, может выйти из еврозоны.

Италия. Долина храмов / pixabay.com

Также авторы отмечают, что политика ЕЦБ фактически не помогла банкам еврозоны, которые по итогам британского референдума о выходе из ЕС вернулись к состоянию посткризисного упадка. После этого государственные облигации восстановились довольно быстро, и европейские компании перестали опасаться оттока финансирования, но реальная экономика восстанавливается гораздо медленнее. В частности, это проявляется в по-прежнему высоком уровне безработицы. Он, конечно, сократился, но не до докризисного уровня и с незначительной разницей между богатыми и бедными странами.