Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
29 июля 2017, суббота, 18:29
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Госдума предложила считать секс взяткой
Украинское оружие высмеяли за сходство с секс-игрушками
Лето. Самое время устроиться на работу
По заданию «Народного телефона». Удовлетворительное состояние дырявой крыши
В Тулу привезли трон из «Игры престолов»
Идеи новаторов работают
На год – в школу жизни
Косари против сорняков
Дождь нам в помощь
Торговля без привязи
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
28 июля 2017, 19:46
евро Европейский центробанк Евросоюз
Анна Сакоян

Знаменитое выступление Драги. Пять лет спустя

Марио Драги, глава ЕЦБ
Марио Драги, глава ЕЦБ
Flickr

СМИ обсуждают политику Европейского центробанка (ЕЦБ) и ее связь с состоянием еврозоны. В 2012 г., когда еврозона была на грани коллапса, глава ЕЦБ Марио Драги пообещал спасти зону единой валюты. Еврозона, действительно, по-прежнему существует в прежнем виде. Комментаторы, впрочем, склонны полагать, что этим она обязана далеко не только политике ЕЦБ.

Пять лет назад, пишет The Economist, Драги пообещал сделать «все возможное», чтобы спасти евро. Тогда многие предсказывали скорый развал еврозоны, но прав оказался Драги: ни одна из стран-участниц еврозону не покинула — даже Греция, несмотря на разговоры про возможность Grexit’а. Таким образом, поставленная цель была достигнута.

Сейчас состояние еврозоны неоднородно. С одной стороны, ее экономический рост теперь составляет 1,5% в год, что не блистательно, но вполне солидно, особенно с учетом старения населения. С другой стороны, в еврозоне сохраняется высокий уровень безработицы. О причинах безработицы мнения расходятся. Одни считают, что это связано с недостатком потребительского спроса, другие объясняют это ригидностью рынка труда, но ни то, ни другое не относится к сфере ответственности ЕЦБ.

 
Нищий на улице / pixabay.com

Вся эта история, считает автор, иллюстрирует, насколько велики возможности центробанка. Вопрос в том, может ли она служить аргументом в пользу популярного ныне тезиса, что ресурсы правительств безграничны, если они пользуются поддержкой независимого центробанка. По мнению автора, делать такой вывод преждевременно. Во-первых, поведение ЕЦБ в начале кризиса во многом определялось поведением коммерческих банков (его конечной целью было избежать ситуации, сходной с великой депрессией). Трудно предсказать, какой бы была политика ЕЦБ, если бы коммерческие банки вели себя иначе, и как бы это сказалось на правительствах.

Во-вторых, когда индивидуальный центробанк начинает вбрасывать в экономику больше денег, то он может пострадать из-за ослабления валюты в случае оттока инвесторов. В этом случае ЕЦБ повезло: все крупные центробанки вели себя так же, как и он, поэтому его политика мало сказалась на предпочтениях инвесторов. Но могло бы и не повезти. Кроме того, неизвестно, что бы произошло с экономикой еврозоны, если бы Греция всё же из нее вышла. Таким образом, стратегия ЕЦБ в своем роде оказалась успешной, но делать из этого далекоидущие выводы невозможно.

Аналогичным образом оценивает успехи ЕЦБ Wall Street Journal. Пять лет спустя после знаменитого выступления Драги еврозона, действительно, не развалилась. Однако ее восстановление шло очень медленно и неравномерно. Отчасти это связано с тем, что предпочтения инвесторов в еврозоне разделились — под влиянием политики ЕЦБ. Италия и Испания, например, оказались непривлекательными. Особенно инвесторы опасались перспективы, что та или иная страна, оказавшись в тяжелом экономическом положении, может выйти из еврозоны.

 
Италия. Долина храмов / pixabay.com

 Также авторы отмечают, что политика ЕЦБ фактически не помогла банкам еврозоны, которые по итогам британского референдума о выходе из ЕС вернулись к состоянию посткризисного упадка. После этого государственные облигации восстановились довольно быстро, и европейские компании перестали опасаться оттока финансирования, но реальная экономика восстанавливается гораздо медленнее. В частности, это проявляется в по-прежнему высоком уровне безработицы. Он, конечно, сократился, но не до докризисного уровня и с незначительной разницей между богатыми и бедными странами.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Шторм на Черном море
У берегов Крыма затонул сухогруз с пшеницей
Посольство США в Москве
СМИ узнали об отъезде из России более 700 дипломатов США
Здание Российской Академии наук (РАН)
Издательства РАН хотят проверить на «соответствие нацинтересам»
Борец Юрий Власко
Борца Юрия Власко убили на берегу Байкала
Запуск ракеты КНДР
КНДР подтвердила запуск межконтинентальной ракеты «Хвасон-14»
17:21 В РПЦ предложили повысить цены на алкоголь
16:49 Президент помиловал двух осужденных за госизмену женщин
16:22 СМИ узнали о приговоре готовившим покушение на Рамзана Кадырова
15:47 Пассажирам московского метро начали раздавать бутылки с водой из-за жары
15:25 Авианосец США открыл предупредительный огонь возле иранских катеров

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Иван Айвазовский
Иван Константинович Айвазовский
29 июля 1817 года родился художник Иван Айвазовский.
14:42 В Совфеде попросили проверить издательства РАН на «соответствие нацинтересам»
14:26 Напавший на посетителей супермаркета в Гамбурге был исламистом
13:56 Волгоградский депутат обвинила коллег в фальсификации истории из-за «парка вдов»
13:21 Ростуризм сообщил об эвакуации более ста россиян при пожара в турецком отеле
12:47 Российского борца Юрия Власко убили на берегу Байкала
12:22 СМИ узнали об отъезде из России более 700 сотрудников диппредставительств США
11:48 При пожаре в пятизвездочном отеле в Турции пострадали четверо россиян
11:28 Саакашвили назвал Порошенко «банальным торгашом»
10:53 Конгресс США запросил данные об использовании «антивируса Касперского»
10:46 Раскрыт размер убытков телеканала «Матч ТВ»
10:18 Госдеп США выразил России протест из-за ответных мер на санкции
09:48 У берегов Крыма затонул сухогруз с пшеницей
09:27 Полиция США опровергла информацию о насильственной смерти Лесина
09:12 КНДР подтвердила второй запуск межконтинентальной ракеты «Хвасон-14»
28.07 21:01 Лавров объяснил Тиллерсону решение о мерах против американских дипломатов
28.07 20:46 Петербургского депутата Резника арестовали на 10 суток за акцию 12 июня
28.07 20:15 В Хельсинки мужчина на автомобиле наехал на людей
28.07 19:53 МИД выразил Румынии протест в связи с разворотом самолета с Рогозиным
28.07 19:35 Японские СМИ обвинили КНДР в очередном ракетном испытании
28.07 19:26 Дочь теннисиста Кафельникова попала в реанимацию
28.07 19:08 В Гамбурге мужчина с ножом напал на покупателей в супермаркете
28.07 18:32 В Москве пьяный угонщик теплохода столкнулся с другим теплоходом
28.07 18:11 В России заявили о поставке турбин в Крым после отказа Siemens их выкупить
28.07 17:34 Свердловский избирком официально снял Ройзмана с выборов губернатора
28.07 17:06 Нацбанк Украины отказал Гуцериеву и Гусельникову в продаже «дочки» Сбербанка
28.07 16:59 Энергетики сообщили о восстановлении электроснабжения Крыма
28.07 16:33 В Петербурге разведенные днем мосты вызвали пробки
28.07 16:27 Рогозин пригрозил «гадам» ответом на разворот его самолета
28.07 15:59 Капитализация SpaceX выросла до 21,2 млрд долларов
28.07 15:44 Жару назвали причиной отключения энергомоста в Крым
28.07 15:32 Самолет с Рогозиным развернулся на пути в Кишинев
28.07 15:19 В Польше назвали публикацию архивов Минобороны РФ фальсификацией истории
28.07 14:59 Астрономы открыли три поколения звезд в Туманности Ориона
28.07 14:51 Энергомост в Крым отключился
28.07 14:37 Посол США высказался категорически против санкций РФ
28.07 14:18 Renault-Nissan назван самым крупными мировым автопроизводителем
28.07 14:01 В Кремле прокомментировали слова Кадырова об отъезде в Иерусалим на защиту святынь
28.07 13:54 Школы в Чечне обязали закупать дневники с эмблемой ФК «Ахмат»
28.07 13:43 В Кремле объяснили ответ на еще не одобренные Трампом санкции Вашингтона
28.07 13:42 ЦБ сохранил ключевую ставку
28.07 13:21 Кремль ответил на вопрос о главе предвыборного штаба Путина
28.07 13:13 Генетики раскрывают тайны древних хананеев
28.07 13:05 В результате аварии поезда на вокзале в Барселоне пострадали 54 человека
28.07 12:49 Для синиц оказался важен порядок слов в высказываниях
28.07 12:44 СМИ получили подтверждение предвыборного турне Медведева по регионам
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия Валентина Матвиенко ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.