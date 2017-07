«Коммерсантъ» в статье «Землю предложили отдать хорошим людям» пишет про концепцию еще одной реформы, которая сформулирована ЦСР.

«ФАС выравнивает плитки»: льготы по оплате электроэнергии для населения предложено сокращать.

«"Голос" предъявил избирательные счета»: движение требует мер от ЦИКа и Сбербанка.

РБК: «"Седьмой континент" на сдачу». Собственник торговой сети вышел из розничного бизнеса.

«Платежи корпораций пойдут через ЦБ»: регулятор готовит собственную систему обмена финансовыми сообщениями.

«ВТБ выходит на экраны»: «дочка» государственного банка купила студию «Главкино».

«Известия»: «Новый посол России в США получил агреман». Вашингтон дал согласие принять Анатолия Антонова.

«Партийным спонсорам установят потолок»: Госдума намерена запретить партиям собирать пожертвования под видом членских взносов.

«Роспотребнадзор усилит контроль за ГМО»: улучшенная методика позволит службе проверять больше продукции.

«Газета.ru» в статье «Междуморье под американским зонтиком» пишет о том, как выстраивается союз США и Восточной Европы.

«Москва на неделю откроет купальный сезон»: в столичном регионе, наконец, установилась летняя жара, теперь опасаться стоит только дождей.

Почему российские законы так трудны для исполнения разбирается в статье «Закон "ни войти — ни выйти"».

The Economist: «Справляясь с катастрофой. Как быть с Венесуэлой» (Coping with catastrophe: How to deal with Venezuela). Санкции должны быть направлены против чиновников, а не против страны.

«Размышляя о следующем большом кризисе: Джефф Сешнс в опасности; Америка тоже» (Pondering the next big crisis: Jeff Sessions is in peril; so is America). Что будет, если президент США Дональд Трамп уволит своего генерального прокурора.

Bloomberg: «Самые популярные способы направить наличность в налоговые гавани» (The Most Popular Ways to Funnel Cash to Tax Havens). Путь в главные оффшорные зоны мира лежит через Британию и Нидерланды.

«NAFTA можно переработать без ущерба для доходов» (Nafta Can Be Reworked Without Hurting Earnings). В августе состоятся переговоры по реорганизации 23-летнего Североамериканского соглашения о свободной торговле. В связи с этим в Мексике наблюдается предсказуемая тревога.

The Wall Street Journal: «Франция национализирует судостроительное предприятие, чтобы предотвратить его захват итальянской компанией» (France Nationalizes Shipyard to Stop Italian-Company Takeover). Правительство французского президента Эммануэля Макрона заявило, что оно временно национализирует судостроительное предприятие STX France, чтобы итальянская компания Fincantieri не смогла получить контрольный пакет акций.

«Катар, подготовившийся к саудовскому эмбарго, стойко выдерживает осаду» (Qatar, Prepared for Saudi-Led Embargo, Weathers Standoff). Катар справляется с обстоятельным эмбарго, введенным против него арабскими государствами под предводительством Саудовской Аравии, за счет того, что он воспользовался опытом прежних конфронтаций в своем регионе.