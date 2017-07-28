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28 июля 2017, 09:08
Венесуэла ВТБ «Голос» Катар погода санкции ФАС Франция Центробанк ЦИК ЦСР
Илья Карпюк

Заголовки утра. 28 июля

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Землю предложили отдать хорошим людям» пишет про концепцию еще одной реформы, которая сформулирована ЦСР.

«ФАС выравнивает плитки»: льготы по оплате электроэнергии для населения предложено сокращать.

«"Голос" предъявил избирательные счета»: движение требует мер от ЦИКа и Сбербанка.

РБК: «"Седьмой континент" на сдачу». Собственник торговой сети вышел из розничного бизнеса.

«Платежи корпораций пойдут через ЦБ»: регулятор готовит собственную систему обмена финансовыми сообщениями.

«ВТБ выходит на экраны»: «дочка» государственного банка купила студию «Главкино».

«Известия»: «Новый посол России в США получил агреман». Вашингтон дал согласие принять Анатолия Антонова.

«Партийным спонсорам установят потолок»: Госдума намерена запретить партиям собирать пожертвования под видом членских взносов.

«Роспотребнадзор усилит контроль за ГМО»: улучшенная методика позволит службе проверять больше продукции.

«Газета.ru» в статье «Междуморье под американским зонтиком» пишет о том, как выстраивается союз США и Восточной Европы.

«Москва на неделю откроет купальный сезон»: в столичном регионе, наконец, установилась летняя жара, теперь опасаться стоит только дождей.

Почему российские законы так трудны для исполнения разбирается в статье «Закон "ни войти — ни выйти"».

The Economist: «Справляясь с катастрофой. Как быть с Венесуэлой» (Coping with catastrophe: How to deal with Venezuela). Санкции должны быть направлены против чиновников, а не против страны.

«Размышляя о следующем большом кризисе: Джефф Сешнс в опасности; Америка тоже» (Pondering the next big crisis: Jeff Sessions is in peril; so is America). Что будет, если президент США Дональд Трамп уволит своего генерального прокурора.

Bloomberg: «Самые популярные способы направить наличность в налоговые гавани» (The Most Popular Ways to Funnel Cash to Tax Havens). Путь в главные оффшорные зоны мира лежит через Британию и Нидерланды.

«NAFTA можно переработать без ущерба для доходов» (Nafta Can Be Reworked Without Hurting Earnings). В августе состоятся переговоры по реорганизации 23-летнего Североамериканского соглашения о свободной торговле. В связи с этим в Мексике наблюдается предсказуемая тревога.

The Wall Street Journal: «Франция национализирует судостроительное предприятие, чтобы предотвратить его захват итальянской компанией» (France Nationalizes Shipyard to Stop Italian-Company Takeover). Правительство французского президента Эммануэля Макрона заявило, что оно временно национализирует судостроительное предприятие STX France, чтобы итальянская компания Fincantieri не смогла получить контрольный пакет акций.

«Катар, подготовившийся к саудовскому эмбарго, стойко выдерживает осаду» (Qatar, Prepared for Saudi-Led Embargo, Weathers Standoff). Катар справляется с обстоятельным эмбарго, введенным против него арабскими государствами под предводительством Саудовской Аравии, за счет того, что он воспользовался опытом прежних конфронтаций в своем регионе.

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