Более половины молодых россиян, которым от 18 до 24 лет, смотрят новости по «Первому каналу». Об этом свидетельствует опрос «Левада-центра». При этом вообще не смотрят телевизор только четверть опрошенных молодых людей.

Конечно, из этого опроса можно делать далекоидущие выводы, а можно просто изучить таблицу с результатами и узнать, что, например, новости на канале «Москва 24» смотрят 8% от опрошенных россиян. Можно предположить, что это почти все население столицы, но нет — в Москве только треть опрошенных, зато каждый двадцатый сельский житель следит за новостями столичной мэрии.

Похоже, такие опросы отлично показывают то, как россияне готовы отвечать, лишь бы отвязаться от интервьюера.