Прокуратура Узбекистана опубликовала на своем сайте подробный отчет о расследовании уголовного дела в отношении старшей дочери покойного президента страны Гульнары Каримовой. Более того, из сообщения стало известно, что Каримова была приговорена судом еще в 2015 году, а сейчас находится под стражей. Ранее никакие детали уголовного преследования дочери экс-президента официально в Узбекистане не публиковались.

Напомним, Ислам Каримов, отец Гульнары, фактически возглавил Узбекистан еще в 1989 году, в 1990 стал президентом и занимал этот пост до самой смерти, которая, по официальным данным, произошла 2 сентября 2016 года. Но все последние годы его жизни различные информационные агентства со ссылками на источники в его окружении утверждали, что президент Узбекистана очень болен и, возможно, даже не способен вести текущие дела.

Так что не удивительно, что борьба за власть началась задолго до смерти Каримова. Считалось, что Гульнара Каримова является одним из претендентов на пост главы государства — она старшая дочь президента, а сыновей, согласно официальной биографии, у него не было. Однако во второй половине 2013 года Каримова фактически оказалась под домашним арестом, были оборваны все ее связи со внешним миром. Официально было объявлено, что она является подозреваемой в отмывании денег через швейцарские банки. В декабре 2016 года в Ташкенте даже прошел допрос обвиняемой представителем прокуратуры Швейцарии.

Теперь же стало известно, что Ташкентский областной суд 21 августа 2015 года приговорил Каримову к пяти годам «ограничения свободы». Ее признали виновной в вымогательстве, хищении, уклонении от уплаты налогов и т. д.

Арест Гульнары Каримовой

Одновременно прокуратура Узбекистана сообщила, что в отношении дочери экс-президента ведется другой процесс, где ее обвиняют в завладение чужим имуществом стоимостью примерно в 300 млн долларов, сокрытие иностранной валюты путем получения «откатов» на счета офшоров на сумму $1,942 млрд и €29,1 млн, нарушение таможенного законодательства и т. д. По этому процессу Каримова заключена под стражу.

Как ни странно — сообщение об аресте Гульнары Каримовой можно считать для нее благой вестью, ранее появлялись даже сообщение о ее смерти в результате отравления.

Вообще же вся история с Гульнарой Каримовой и борьбой за власть в Узбекистане крайне показательна. Пока что из всех «восточных» республик бывшего Советского Союза (Азербайджан и Центральная Азия) власть ни разу сменялась только в одной — в Казахстане. Причем все говорит о том, что Казахстану предстоит вступить в этот процесс относительно скоро: Нурсултану Назарбаеву уже 77 лет, здоровье его тоже иногда подводит и он уже давно не так активен, как прежде.

Нурсултан Назарбаев / personal.akorda.kz

Хорошо, что передача власти новому президенту в Узбекистане в 2016 году прошла бескровно — но те, кто могут претендовать на власть в Казахстане, наверняка, пристально следят за судьбой Гульнары Каримовой. Возможно, от того, будет ли она жива, будет ли сидеть в тюрьме или окажется дома, будет зависеть то, с какой ожесточенностью станут сражаться за власть в Казахстане. А уже от этого зависит стабильность не только в Казахстане, но и во всем регионе.