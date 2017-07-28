Премьер-министр и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в ближайшие недели будет проводить предвыборное турне в российских регионах. Сам премьер никуда не избирается, но во многих субъектах проходят парламентские выборы и выборы губернаторов — их, по всей видимости, Медведев и едет поддерживать.

В поездках, как пишут «Известия» со ссылкой на свои источники в правительстве и ЕР, Медведева будут сопровождать представители генсовета «Единой России», включая его секретаря Сергея Неверова. Информацию подтвердила пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова. Всего столь представительная делегация посетит, по информации издания, семь регионов.

По словам Тимаковой, планируется, что Дмитрий Медведев до предстоящих выборов посетит Севастополь и Удмуртию (там пройдут выборы губернаторов), а также Пензенскую область, жители которой в сентябре будут выбирать депутатов регионального парламента. Расписание остальных визитов пока находится на стадии согласования с рабочим графиком премьер-министра. При этом посещение Удмуртии может быть перенесено на начало сентября.

Здание правительства Удмуртии

Сергей Неверов также подтвердил, что председатель «Единой России» намерен посетить несколько регионов в августе, но конкретизировать отказался. Сам он уже посетил все регионы, где пройдут выборы в региональные парламенты, а также несколько субъектов, где пройдут выборы депутатов столичных городов.

Интересно, что все регионы, в которые уже точно собирается ехать Дмитрий Медведев, в 2016 году дали «Единой России» повышенный процент — не исключено, что в будущем премьер будет ставить себе в заслугу успех «Единой России» на выборах в тех субъектах, которые он посещал.

Стоит отметить, что уже подтвержденные визиты премьера запланированы в те регионы, где у «Единой России», судя по итогам выборов в Госдуму 2016 года, имеется устойчивая политическая поддержка.

Напомним, 13 июля газета «Ведомости» написала, что Дмитрий Медведев решил не ездить по регионам перед единым днем голосования из-за антикоррупционного расследования и фильма «Он вам не Димон». Издание отмечало, что начиная с середины апреля президент Владимир Путин к тому моменту уже побывал в 4 из 16 регионов, где пройдут выборы губернаторов, а Медведев — ни в одном их них.

Впрочем, уже тогда пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что информация «Ведомостей» не соответствует действительности. «Медведев как председатель партии ("Единая Россия") активно участвует в предвыборной кампании», — заявила Тимакова.

Отметим, что визит президента, премьер-министра или даже «простого» члена правительства в регион — всегда большое событие, оно показывает гражданам, что действующие власти способны «достучаться до Москвы», лоббировать какие-то свои интересы и всячески привлекать внимание к регионы. Вдобавок, как правило, визит первых лиц страны заканчивается выделением федеральных субсидий на те или иные проекты, что также не остается незамеченным.

Встреча В.Путина с участниками студенческого строительного отряда / kremlin.ru

При этом Владимир Путин в последнее время несколько изменил формат своих встреч с губернаторами. Если ранее он выслушивал доклад главы региона или задавал наводящие вопросы, то теперь глава государства показывает свое знание ситуации на местах, основываясь на письмах с жалобами, которые он получает со всей страны.