Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
28 июля 2017, пятница, 22:11
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Приказ-невидимка в ДВФУ
Создан Фонд поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Росгвардия выявила 73 нарушения в работе частных охранных предприятий Приангарья с начала года
В Приангарье за неделю клещи покусали 461 человека
Иркутян 30 июля зовут на тайлаган – поклониться хозяину Иркута вместе с шаманами
Первые шесть пассажиров поезда Иркутск-Адлер прошли бесплатные тесты на ВИЧ
На берегу Ангары задержали иркутянина с 3,5 килограммами марихуаны в рюкзаке
В Восточно-Сибирском институте МВД назначили нового начальника
Туристка из Ижевска, отдыхая на Байкале в Бурятии, сорвалась со скалы и четыре дня ждала помощи
Туристка из Ижевска, отдыхая на Аршане, сорвалась со скалы и четыре дня ждала помощи
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
28 июля 2017, 15:57
Дональд Трамп Россия санкции США
Дмитрий Абзалов

Нацинтересы США попали под антироссийские санкции

Владимир Путин на пресс-конференции в Финляндии
Владимир Путин на пресс-конференции в Финляндии
kremlin.ru

Сенат США принял законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР. Документ сенаторы одобрили практически единогласно. Эта тема широко обсуждается в СМИ. По оценке политологов, закон, скорее всего, будет принят.

О том, кому нужны и кому вредны эти санкции, а также о возможном ответе России на них в ходе визита в Финляндию говорил и президент России Владимир Путин, пишет газета «Коммерсантъ».

«Мы, как вы знаете, ведем себя сдержанно и терпеливо. Но в какой-то момент нам придется отвечать. Невозможно терпеть бесконечное хамство. Когда и какой ответ будет, зависит от того, каким закон выйдет, который обсуждается уже в американском Сенате», – приводит издание слова российского лидера.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился политолог Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций.

«Проблема заключается не в формулировках законопроекта о введении санкций. Напоминаю: было несколько попыток зайти в эту сферу, и примерно такие же формулировки были, когда он впервые проголосовывался в Сенате. Тем не менее, аппаратного веса Трампа хватило, чтобы вытащить его на обсуждение в профильном комитет Палаты представителей. То есть, фактически, отодвинуть его обсуждение. А проблема заключается в том, что на этот раз консолидировалась значительная часть Конгресса. И не для того, чтобы серьезно усложнить жизнь Ирану – не все поддерживают эту позицию в Конгрессе. И не для того, чтобы серьезно осложнить жизнь Российской Федерации.

 
Джеймс Коми, директор ФБР / wikipedia.org

Так как кампания вокруг Трампа иссякла, двигаться и форсироваться законопроект о санкциях начал после слушаний в Конгрессе Коми. Многие рассчитывали на то, что Коми скажет, будто Трамп его к чему-то принуждал. Но этого не произошло, и двигать дальше историю с импичментом стало сложно, перспектив у нее осталось уже немного. Поэтому продвижение законопроекта о санкциях и стало важным этапом дальнейшего противостояния элит с Трампом, то есть попыткой связать его именно на законодательном уровне.

Так что в большей степени законопроект направлен не на то, чтобы устроить жесткое давление по линии Конгресса на целый ряд стран. Такое давление американской дипломатии не очень выгодно – оно связывает руки по ключевым направлениям и не дает возможности ни Конгрессу, ни Госдепартаменту, ни президенту США договариваться по большинству вопросов международной повестки. Ну, если тот же самый Трамп не сможет снимать санкции с Ирана, КНДР или Российской Федерации, то о чем может договариваться госсекретарь, президент, Вашингтон в целом в среднесрочной перспективе на международной арене? Ни по Сирии, ни по Северной Африке, ни по КНДР, ни по Катару договоренности не удастся заключить, потому что нечего будет предложить!

Это, конечно, усложняет процесс принятия решений. Поэтому я и говорю, что в принципе история с законопроектом о санкциях в большей степени нацелена на то, чтобы связать Трампа. И создать важный внутриполитический фактор для президента США.

Надо понимать, что этот демарш, который вызван в основном внутриполитическими причинами, может серьезно ослабить позиции Вашингтона в мире в долгосрочной перспективе. То же самое можно было бы сделать намного мягче и в более простой форме – как делал Обама, с учетом мнения европейских партнеров. На предыдущем санкционном витке Обама до этого как раз дошел: когда обсуждался вопрос прекращения экспорта углеводородов из России и давления на европейские компании, после консультаций президент США от этих идей отошел. И тогда большинство санкций вводилось именно его указами.

Ситуацию серьезно поменялась, когда к власти пришел Трамп. Фактически, этим законопроектом о санкциях переходится та «красная линия», за которую Обама старался не заходить. Сейчас она переходится, и против законопроекта уже выступают партнеры США, причем выступают публично. Это делают Австрия, Франция, Германия, целый ряд других игроков. Повторю: Обама чувствовал линию, за которую нельзя заходить, так как иначе партнеры могут начать серьезную контригру. А санкционный законопроект за эту линию переходит – именно ради того, чтобы связать Трампа. И то, что внутренние задачи фактически ударили по национальным интересам США, и в долгосрочной перспективе будут иметь очень болезненные последствия, это факт.

 
Д.Трамп и Б.Обама / youtube.com

Это будет приводить к автономизации Европы, например. Страны ЕС будут создавать собственные финансовые институты, дистанцируются от Вашингтона – хотя в ином случае могли бы находиться в экономическом фарватере США еще долгое время. Да, скорее всего им придется прогнуться под отдельные направления этого законопроекта, но после этого Европе придется в меньшей степени ориентироваться на экономику США в долгосрочной перспективе. То же самое касается Японии, Китая, всех остальных. То есть тут в принципе перейдена та тонкая грань, после перехода которой американские внутренние противостояния перешли за внешние рамки.

Понятно, что России необходимо будет адекватно ответить на такие шаги со стороны США. Какими могут быть ответы? Высылка дипломатов – это наиболее вероятный и быстрый ответ. Почему? В свое время мы не отвечали на высылку наших дипломатов из США. Предполагалось, что это были враждебные действия администрации Обамы и Трамп этот процесс нивелирует. Так как прошло полгода и ничего не произошло, Москва вполне может ответить аналогичным решением и быстро. И это не будет восприниматься как новый демарш в отношении Вашингтона, а будет ответом на то, что сделал еще Обама. Это будет понятно.

Дальше речь можно вести об экономических санкциях и экономических ответах. Здесь на самом деле необходимо занять правильную позицию, учтя все обстоятельства. Первое. Законопроект, который Вашингтон, скорее всего, все же примет, будет серьезно бить по интересам США. И основная задача Москвы в данном случае будет состоять в том, чтобы не мешать Вашингтону самостоятельно себе портить жизнь. В первую очередь тут я имею в виду вопросы, связанные с энергетикой. Последствия для США будут болезненными.

Кроме того, необходимо какой-то ответ дать, ответ экономический, чтобы дать понять, что дальше на нас давить в этом направлении будет достаточно сложно. И эти контрсанкции должны быть очень сбалансированы. То есть, с одной стороны, не имеете смысла развязывать масштабную экономическую войну, потому что таким образом мы можем оттолкнуть тех будущих союзников, которые после принятия такого закона к нам точно придут – типа той же самой Германии после истории с «Северным потоком-2». С другой стороны, необходимо каким-то образом ударить по стратегическим позициям и, в то же время, не дать возможности США дальше продвигаться по «санкционной спирали».

На самом деле мы не так уж активно торгуем с США. Есть некоторые отрасли, в которых мы взаимодействуем, но они достаточно важны для обеих сторон. Помимо двигателей, есть, например, ПО, программное обеспечение, есть какие-то элементы в энергетике – типа взаимодействия с той же самой ExxonMobil или целым рядом структур на российских нефтепроектах. Но прерывать взаимодействие в этих областях будет невыгодно нам самим.

 
Заправка компании ExxonMobil / flickr.com

Из того, что есть, пока что оперативнее всего можно усложнить деятельность американских компаний в России. Напомню: против законопроекта о санкциях выступили многие американские бизнес-стуктуры: Visa, Boeing и другие, которые присутствуют на нашем рынке. Можно усложнить им доступ к потребителю – это делается ассимметричными санкциями. Другое дело, что в принципе они и так получат удар в случае принятия такого закона. Плюс они и так имеют лоббистов, которые будут выступать за торпедирование данной новации на уровне Конгресса, поэтому сейчас дополнительно их давить было бы не очень перспективно. В данном случае это союзники, которые перед выборами Конгресс и так будут пытаться стабилизировать отношения с Москвой и будут вкладывать в это денежные средства.

То есть необходимо ударить по американским экономическим интересам, но при этом не задеть те компании, которые будут отстаивать наши интересы. Ну, или хотя бы не задеть совместные проекты. Именно поэтому я думаю, что на первом этапе ответ на появление этого законопроекта примет именно форму дипломатического демарша. Ведь законопроект этот создает больше ловушек и проблем для США, чем дает преимуществ и преференций. Если мы сейчас среагируем дипломатически, а экономические решения будут очень взвешенными, в результате мы получим партнеров в лице Германии, Австрии, Франции, частично – в лице Японии и ряда других игроков на международном поле. Плюс к этому – мы получим поддержку лобби американских компаний в Конгрессе и очень серьезную базу для того, чтобы подорвать антироссийские позиции в Конгрессе в 2018 году.

Дело в том, что конгрессмены будут договариваться о финансировании с этими же компаниями: их средства составляют значительную часть бюджета штабов конгрессменов тех территорий, где расположены эти компании. Понятно, что в 2018 году, перед выборами в Конгресс, в результате которых его состав может обновиться примерно на треть, эти компании будут выступать за стабилизацию отношений с Москвой. Только у Exxon в Конгрессе действуют четыре лоббистских группы. Так что, не отвечая сейчас экономически жестко, мы можем получить важных партнеров внутри США, которые смогут повлиять на избирательную кампанию в этой стране. Но для этого, конечно, необходимо сделать все очень правильно. Потому что если мы сейчас объявим о поддержке американского бизнеса в борьбе с американским Конгрессом, этот же бизнес объявят пророссийским и сделают с ним примерно то же, что с Трампом.

Думаю, что в связи с этим ответ сначала обязательно будет дипломатическим, в том числе и асимметричным. То есть мы можем заморозить переговоры по целому ряду направлений – например, по КНДР, по Ливии, по Латинской Америки. Вашингтон от этого немало потеряет. В экономическом плане какие-то ответы тоже будут, но позже, и пока нет возможности судить, будут они носить точечный характер или массовый. Вполне возможно, что будут введены какие-то ограничения – например, на работу торгпредств или еще что-то в этом роде. Но речь о жестком выдворении из России всех компаний с американской пропиской вряд ли может зайти. Возможно, будет некоторое «отжимание» американских компаний от госпроектов – например, представителей консалтинговой «большой четверки». Но единой запретительной позиции, думаю, не будет – будут как раз попытки выстроить конструктивные отношения.

То есть, думаю, будет реакция такого рода, которая позволит Вашинтону несколько раз наступить на собственные грабли. Но в то же время покажет, что дальнейшая эскалация и введения новых санкций будет встречать жесткий отпор на внутреннем российском рынке. Такого рода ответ будет, на мой взгляд, наиболее перспективным», – сказал Дмитрий Абзалов.

Добавим, что 28 июля стало известно: Россия с 1 августа лишает американских дипломатов возможности пользоваться дачей в Москве, в Серебряном бору, и складскими помещениями на Дорожной улице. Об этом говорится в заявлении МИД РФ. Кроме того, Россия потребовала, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в РФ дипломатов и технических сотрудников до 455 человек – числа дипломатов из  России, которые сейчас работают в США.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Отключение света
Энергетики сообщили о восстановлении электроснабжения Крыма
Посольство США.
Посол США высказался категорически против санкций РФ
Полиция в Германии
В Гамбурге мужчина с ножом напал на покупателей в супермаркете
Нацбанк Украины
Нацбанк Украины отказал Гуцериеву в продаже «дочки» Сбербанка
Запуск ракет КНДР
В Японии обвинили КНДР в очередном ракетном испытании
21:01 Лавров объяснил Тиллерсону решение о мерах против американских дипломатов
20:46 Петербургского депутата Резника арестовали на 10 суток за акцию 12 июня
20:15 В Хельсинки мужчина на автомобиле наехал на людей
19:53 МИД выразил Румынии протест в связи с разворотом самолета с Рогозиным
19:35 Японские СМИ обвинили КНДР в очередном ракетном испытании

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Павел Черенков
Павел Алексеевич Черенков
28 июля 1904 года родился Павел Черенков, физик, лауреат Нобелевской премии за 1958 год.
19:26 Дочь теннисиста Кафельникова попала в реанимацию
19:08 В Гамбурге мужчина с ножом напал на покупателей в супермаркете
18:32 В Москве пьяный угонщик теплохода столкнулся с другим теплоходом
18:11 В России заявили о поставке турбин в Крым после отказа Siemens их выкупить
17:34 Свердловский избирком официально снял Ройзмана с выборов губернатора
17:06 Нацбанк Украины отказал Гуцериеву и Гусельникову в продаже «дочки» Сбербанка
16:59 Энергетики сообщили о восстановлении электроснабжения Крыма
16:33 В Петербурге разведенные днем мосты вызвали пробки
16:27 Рогозин пригрозил «гадам» ответом на разворот его самолета
15:59 Капитализация SpaceX выросла до 21,2 млрд долларов
15:44 Жару назвали причиной отключения энергомоста в Крым
15:32 Самолет с Рогозиным развернулся на пути в Кишинев
15:19 В Польше назвали публикацию архивов Минобороны РФ фальсификацией истории
14:59 Астрономы открыли три поколения звезд в Туманности Ориона
14:51 Энергомост в Крым отключился
14:37 Посол США высказался категорически против санкций РФ
14:18 Renault-Nissan назван самым крупными мировым автопроизводителем
14:01 В Кремле прокомментировали слова Кадырова об отъезде в Иерусалим на защиту святынь
13:54 Школы в Чечне обязали закупать дневники с эмблемой ФК «Ахмат»
13:43 В Кремле объяснили ответ на еще не одобренные Трампом санкции Вашингтона
13:42 ЦБ сохранил ключевую ставку
13:21 Кремль ответил на вопрос о главе предвыборного штаба Путина
13:13 Генетики раскрывают тайны древних хананеев
13:05 В результате аварии поезда на вокзале в Барселоне пострадали 54 человека
12:49 Для синиц оказался важен порядок слов в высказываниях
12:44 СМИ получили подтверждение предвыборного турне Медведева по регионам
12:43 Сайт федеральных приставов отключили из-за долгов
12:13 Россия отобрала у США посольскую дачу
12:01 Суд отстранил премьера Пакистана по делу «Панамского досье»
11:42 Владелец продаст гипермаркеты «Седьмой континент» и «Наш»
11:30 3 миллиона долларов инвестированы в ПО для онлайн-касс
11:18 ФСБ заявила о задержании готовивших теракты на транспорте в Петербурге
10:58 В ЕР рассказали о подготовке программы развития страны до 2030 года
10:47 Технологию редактирования генома человеческих эмбрионов впервые применили в США
10:39 ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра»
10:32 На Москву надвигается гроза
10:26 Министр обороны Японии ушла в отставку после скандала с миротворцами
10:12 Маккейн после операции отдал решающий голос против отмены Obamacare
10:00 В окрестностях Мекки сбита выпущенная из Йемена ракета
09:50 Саакашвили рассказал о вмешательстве Украины в выборы в США
09:43 Сенат США почти единогласно поддержал закон о новых санкциях против РФ
09:37 В Узбекистане арестована дочь Каримова
09:32 В России резко подорожает кофе
09:22 Первый канал оказался главным источником новостей у молодежи
09:15 Рисунок Трампа ушел с молотка за 29 тысяч долларов
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.