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28 июля 2017, 10:25
Верховная Рада выборы Надежда Савченко Украина Юлия Тимошенко
Георгий Чижов

Надежда Савченко и президентская кампания

Надежда Савченко, депутат Рады
Надежда Савченко, депутат Рады
glavcom.ua/Станислав Груздев

Народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко собирается баллотироваться на пост президента Украины. Об этом она заявила в интервью украинскому изданию «Главком» 27 июля. Савченко начинает сбор средств, необходимых для регистрации ее в качестве кандидата.

Прогнозов относительно грядущей кампании Савченко не делала. «Участие я принимать буду, а как дальше – будет видно», – приводит перевод ее высказывания газета «Коммерсантъ». Она пояснила, что для регистрации в качестве кандидата на выборах «нужно немного» – собрать 2,5 млн гриве. «Открывается фонд, и честно говорится: я собираю деньги на президентство», – добавила она.

Между тем в третьей декаде июля Минюст Украины зарегистрировал «Общественно-политическая платформу Надежды Савченко». Решение о создании объединения было принято в апреле на съезде в отеле «Козацкий» на Майдане. Вскоре после этого Савченко уточнила, что это не какая-то новая партия имени нее, а переименованное объединение «Наступ». По словам Савченко, партия займется сменой политической системы Украины.

В интервью «Главкому» Савченко упомянула эту партию в контексте выборов в Верховную раду, заявив: «Скажем так, я бы повела на них свою партию. Я декларирую такую концепцию: люди, которые были во власти, больше не должны там быть. Люди, которые были депутатами хоть в одном созыве, больше не должны быть депутатами никогда».

 
Заседание Верховной Рады Украины / youtube.com

Напомним, о том, что Савченко, возможно, делает политическую карьеру, еще в феврале, когда Савченко отказалась от депутатской неприкосновенности. Об этом решении Савченко написала на своей странице в социальной сети Facebook. Она также призвала других депутатов последовать ее примеру. По мнению некоторых украинских политологов, этот отказ, впрочем, не имеет юридической силы: для того, чтобы лишить депутата неприкосновенности, нужно решение парламента.

Таким образом, поступок Савченко был истолкован многими как пиар-акция. В беседе с журналистами газеты «Коммерсантъ» руководитель Центра украинских исследований РАН Виктор Мироненко, например, выразил уверенность, что заявление об отказе от неприкосновенности может говорить о президентских амбициях Савченко. «В последнее время Надежда Савченко дает очень много поводов предполагать, что она делает политическую карьеру или работает с какой-то политической группой. Савченко публично заявила о том, что она вполне могла бы стать президентом. Она считает, что у нее для этого есть необходимые качества, поэтому она к этому стремится», – напомнил он.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Георгий Чижов, вице-президент, руководитель украинского бюро фонда «Центр политических технологий». По его мнению, достаточно вероятным выглядит предположение, что таким образом Савченко собирается продвигать свою партию.

 
Георгий Чижов

«Ну, конечно, никаких шансов на победу ближайших президентских выборах у Надежды Савченко нет. Но по плану президентские выборы должны пройти перед парламентскими. То есть они могут быть использованы как площадка для раскрутки к выборам парламентским. Как, например, в прошлом цикле это сделал Олег Ляшко, когда он получил неожиданно высокий результат на президентских выборах. Это позволило ему потом с гарантией провести свою партию в раду. Словом, это первое достаточно очевидное объяснение, для чего могут быть нужны президентские выборы.

Ну, а так, конечно, Надежда Савченко намерена попробовать свои силы в украинской политике. Я сейчас не хочу вдаваться в конспирологию и рассуждать на тему, не стоит ли за ней кто-нибудь. Но знаю, что многие украинские эксперты начнут искать за ней призрак Виктора Медведчука, например. Но надо сказать, что каких-то отчетливых подтверждений этому нет, поэтому базово мы вполне можем исходить из того, что это сама Надежда Савченко хочет на что-то повлиять, верит, что сможет собрать деньги.

Но повторю: ее победа на ближайших выборах практически исключена. Я не говорю, что она исключена на выборах когда-либо, речь о ближайших. И набрать 5% голосов для прохождения в Раду при определенных раскладах можно. Хотя, конечно, это тоже не автоматически, и пройди выборы сейчас, ее политическая сила этих 5% не получила бы. Но до 2019 года еще многое может поменяться.

Поэтому я бы пока исходил из того, что известность у нее есть; какие-никакие сторонники у нее есть; перспектива для роста базы сторонников, в принципе, есть тоже. Потому что Савченко, конечно, использует стандартную популистскую идеологию, но в ее устах все это все-таки звучит немного по-другому. Имидж простого человека, такого же, как ее избиратели, к ней клеится лучше, к кому-либо еще. Ну, и для кого-то еще памятно ее поведение на суде в России, которое многие считали героическим, а некоторые и сейчас считают таковым.

 
Акция у Госдумы в поддержку арестованной Н.Савченко / mskagency.ru

Так что все может быть. Если же предположить, что Надеждой Савченко кто-то пытается играть, как шахматной фигурой, тут уже возможны всякие варианты. Потому что в той же же президентской кампании она может у кого-то и голоса отобрать. И первой мишенью для этого, которая приходит в голову, может быть Юлия Тимошенко – один из реальных претендентом на победу на выборах. То есть выиграть президентские выборы Надежда Савченко точно не может, а повлиять на их результат в теории может.

Самое главное: поскольку сейчас по плану весной 2019 года должны состояться президентские выборы, а осенью – парламентские, зазор между ними очень небольшой и, в принципе, можно начинать кампанию и не завершать», – сказал Георгий Чижов.

Говоря о том, когда именно Надежда Савченко проявила некие «президентские амбиции», он напомнил, что фактически они были заявлены с самого начала.

«На президентские амбиции она намекнула буквально в один из первых дней после своего возвращения в Украину из российской тюрьмы. Она тогда сказала, что если понадобится, она будет президентом. Так что в этом контекте она зазвучала сразу. Но, опять-таки, мне пока трудно представить себе ситуацию, при которой Надежда Савченко могла бы не что победить, а хотя бы всерьез претендовать на этот пост. Ну, надо смотреть, как это повлияет на продвижение ее партии на парламентских выборах. И, конечно, одновременно надо смотреть, как это повлияет на расклад сил в президентской гонке», – сказал он.

Уточняя, что Юлия Тимошенко не обязательно может как-то пострадать от участия Савченко в президентской гонке, эксперт добавил:

«Юлия Тимошенко – это, конечно, как я говорил, первая фигура, которая приходит на ум. На самом деле мы еще не знаем ни ее избирательной программы, ни программы Надежды Савченко, ни программ других кандидатов. В ситуации реальной избирательной кампании пересечения электората у них могут оказаться и с кем-то другим. Тимошенко – это пока так, вывод умозрительный, она – некий образ женщины-популиста. Может, к чьему-то еще электорату электорат Савченко окажется гораздо ближе, когда дело дойдет до реальной кампании».

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