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28 июля 2017, 18:00

Топ новостей 28 июля

Дачный интерьер с камином
Дачный интерьер с камином

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня МИД РФ отреагировал на американские санкции, стало известно об аресте Гульнары Каримовой, а в Крыму произошло полное отключение электроэнергии.

Россия отобрала у США посольскую дачу

РФ с 1 августа лишит американских дипломатов возможности пользоваться дачей в Серебряном бору, а также всех складских помещений на Дорожной улице в Москве. Россия потребовала, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в РФ дипломатов и технических сотрудников до 455 человек - столько дипломатов сейчас работают в США.

В Узбекистане арестована дочь Каримова

В Узбекистане арестовали дочь экс-президента страны Гульнару Каримову, ей предъявили обвинение сразу по шести статьям УК - мошенничество, сокрытие иностранной валюты, нарушение таможенного законодательства, нарушение правил торговли или оказания услуг, подделка документов и легализация доходов, полученных преступным путем. Сейчас Каримова под арестом сроком на 5 лет, но следствие по ее делу продолжается. У нее нашли активы в 12 странах, в том числе и в России.

Энергомост в Крым отключился

 
Звездное небо /pixabay.com

В Крыму во многих населенных пунктах пропало электричество. Без света остались Симферополь, Севастополь, Евпатория, Ялта, Керчь, Феодосия и другие города. Из-за жары были отключены все четыре линии энергомоста, который протянут с территории Краснодарского края, сработала противоаварийная автоматика со стороны Тамани.

Суд отстранил премьера Пакистана по делу «Панамского досье»

Фигурирующий в «панамском досье» премьер-министр Пакистана Наваз Шариф отстранен от занимаемой должности в рамках дела о коррупции. В панамских документах утверждалось, что дети Шарифа владели недвижимостью в Лондоне.

ФСБ заявила о задержании готовивших теракты на транспорте в Петербурге

ФСБ заявила о задержании семерых уроженцев республик Центральной Азии по подозрению в подготовке терактов на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге. Личности задержанных не раскрываются.

ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра»

ЦБ лишил лицензии банк «Югра». В банке введена временная администрация. Теперь Агентству по страхованию вкладов предстоит выплатить вкладчикам рекордную сумму в 170 миллиардов рублей. В «Югре» такое решение назвали ожидаемым, заявив, что регулятор своими действиями разрушил капитал банка.

Самолет с Рогозиным развернулся на пути в Кишинев

Самолет авиакомпании S7, на борту которого находится Дмитрий Рогозин, развернулся на пути из Москвы в Кишинев, так как Венгрия и Румыния запретили ему пролет. Рейс был вынужден вернуться обратно в Москву. «Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады», — заявил Рогозин.

Первый канал оказался главным источником новостей у молодежи

 
В.Путин в эфире 1 канала

Исследование «Левада-центра» показало, что новости на Первом канале смотрят 53% молодых людей в возрасте от от 18 до 24 лет, а всего его смотрят 72% опрошенных. На втором месте оказалась Россия-1 (46%), а на третьем – НТВ (40%). Среди интернет-пользователей новости на Первом канале наиболее популярны у граждане в возрасте от 40 до 54 лет (76%) из городов с населением от 100 до 500 тысяч человек. Самым популярным коммерческим каналом оказался РБК.

ЦБ сохранил ключевую ставку

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 9%, так как инфляция остается вблизи целевого уровня, но восстановление экономической активности продолжается. Регулятор считает возможным снижение ключевой ставки во втором полугодии 2017 года.

В России резко подорожает кофе

 
Утренний кофе /pixabay.com

К Новому году цены на кофе в России вырастут примерно на 20% из-за подорожания его у зарубежных поставщиков. Сейчас кофе подорожал на 21,7% с начала года, а объемы импорта увеличились на 3,6%. Сильнее рост цен будет ощущаться в сфере розничной продажи, в кофейнях же он будет минимальным и составит около 10%.

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