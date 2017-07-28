Топ новостей 28 июля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня МИД РФ отреагировал на американские санкции, стало известно об аресте Гульнары Каримовой, а в Крыму произошло полное отключение электроэнергии.

РФ с 1 августа лишит американских дипломатов возможности пользоваться дачей в Серебряном бору, а также всех складских помещений на Дорожной улице в Москве. Россия потребовала, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в РФ дипломатов и технических сотрудников до 455 человек - столько дипломатов сейчас работают в США.

Если МИД требует уровнять количество дип работников , то из России будет выслано больше сотрудников США чем было выслано наших. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 28 июля 2017 г.

Россия лишила США посольской дачи и велела сократить количество дипломатов до 455https://t.co/RjezA9S1vi pic.twitter.com/JAeBd2dSo7 — Лентач (@oldLentach) 28 июля 2017 г.

В Узбекистане арестовали дочь экс-президента страны Гульнару Каримову, ей предъявили обвинение сразу по шести статьям УК - мошенничество, сокрытие иностранной валюты, нарушение таможенного законодательства, нарушение правил торговли или оказания услуг, подделка документов и легализация доходов, полученных преступным путем. Сейчас Каримова под арестом сроком на 5 лет, но следствие по ее делу продолжается. У нее нашли активы в 12 странах, в том числе и в России.

В Узбекистане арестовали дочь бывшего президента Каримова

У Катерины Тихоновой,директора фонда "Иннопрактика"(бюджет 646 млн), ёкнуло сердце pic.twitter.com/AiPrx8Ae28 — Alex Belenky (@gun1man) 28 июля 2017 г.

Звездное небо /pixabay.com

В Крыму во многих населенных пунктах пропало электричество. Без света остались Симферополь, Севастополь, Евпатория, Ялта, Керчь, Феодосия и другие города. Из-за жары были отключены все четыре линии энергомоста, который протянут с территории Краснодарского края, сработала противоаварийная автоматика со стороны Тамани.

Настоящая причина отключения - сработавшая система автоматики на Ставропольской ГРЭС, подстанция "Центральная". #пишусам — Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 28 июля 2017 г.

Это же отключение оставило без света и несколько районов Краснодарского края. Сейчас линия уже запитана. #пишусам — Вениамин Кондратьев (@kondratyevvi) 28 июля 2017 г.

Сейчас я составляю 280 226 762 313 292 кВт*ч электроэнергии.

Передайте крымчанам голубиной почтой, что им хватило бы на 29061 год. — Госдолг США (@Pindostan_Debt) 28 июля 2017 г.

Фигурирующий в «панамском досье» премьер-министр Пакистана Наваз Шариф отстранен от занимаемой должности в рамках дела о коррупции. В панамских документах утверждалось, что дети Шарифа владели недвижимостью в Лондоне.

Премьер-министр Пакистана ушел после Panama Papers. ПАКИСИТАНА!

Еще раз, по буквам

П А К И С Т А Н А

Ролдугин и Путин надрываются со смеху https://t.co/iK1lBzV62g — Георгий Албуров (@alburov) 28 июля 2017 г.

В Пакистане, где камнями забивают женщин, есть суд, выборы и борьба с коррупцией.

Британская империя бессмертна, конечно. — Ехидные новости (@_U_R_I_c) 28 июля 2017 г.

ФСБ заявила о задержании семерых уроженцев республик Центральной Азии по подозрению в подготовке терактов на железнодорожном транспорте и в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге. Личности задержанных не раскрываются.

ЦБ лишил лицензии банк «Югра». В банке введена временная администрация. Теперь Агентству по страхованию вкладов предстоит выплатить вкладчикам рекордную сумму в 170 миллиардов рублей. В «Югре» такое решение назвали ожидаемым, заявив, что регулятор своими действиями разрушил капитал банка.

Самолет авиакомпании S7, на борту которого находится Дмитрий Рогозин, развернулся на пути из Москвы в Кишинев, так как Венгрия и Румыния запретили ему пролет. Рейс был вынужден вернуться обратно в Москву. «Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады», — заявил Рогозин.

Батут Рогозина развернули в небе. — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 28 июля 2017 г.

В.Путин в эфире 1 канала

Исследование «Левада-центра» показало, что новости на Первом канале смотрят 53% молодых людей в возрасте от от 18 до 24 лет, а всего его смотрят 72% опрошенных. На втором месте оказалась Россия-1 (46%), а на третьем – НТВ (40%). Среди интернет-пользователей новости на Первом канале наиболее популярны у граждане в возрасте от 40 до 54 лет (76%) из городов с населением от 100 до 500 тысяч человек. Самым популярным коммерческим каналом оказался РБК.

По всей России православные верующие отмечают День крещения Руси https://t.co/V8FTNVZxb8 — Первый канал Новости (@1tvru_news) 28 июля 2017 г.

Левада-Центр: новости на телеканале "Культура" смотрят столько же россиян, сколько на телеканале РБК. — La Russie parle (@Russia_calls) 28 июля 2017 г.

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 9%, так как инфляция остается вблизи целевого уровня, но восстановление экономической активности продолжается. Регулятор считает возможным снижение ключевой ставки во втором полугодии 2017 года.

Утренний кофе /pixabay.com

К Новому году цены на кофе в России вырастут примерно на 20% из-за подорожания его у зарубежных поставщиков. Сейчас кофе подорожал на 21,7% с начала года, а объемы импорта увеличились на 3,6%. Сильнее рост цен будет ощущаться в сфере розничной продажи, в кофейнях же он будет минимальным и составит около 10%.