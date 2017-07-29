Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
29 июля 2017, суббота, 18:29
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Госдума предложила считать секс взяткой
Украинское оружие высмеяли за сходство с секс-игрушками
Лето. Самое время устроиться на работу
По заданию «Народного телефона». Удовлетворительное состояние дырявой крыши
В Тулу привезли трон из «Игры престолов»
Идеи новаторов работают
На год – в школу жизни
Косари против сорняков
Дождь нам в помощь
Торговля без привязи
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
29 июля 2017, 18:01
МИД России санкции США

Конец дачного сезона

Посольство США.
Посольство США.
yotube.com

СМИ узнали, что соединенным Штатам Америки придется сократить 745 сотрудников дипмиссии в России из-за ограничительных мер, накануне принятых Москвой в отношении американских дипломатов. По данным журналистов, американские граждане вернутся домой, а сотрудников-россиян уволят. Кроме того, с 1 августа приостанавливается использование посольством США недвижимости в Москве, включая дачу в Серебряном Бору. В Кремле заявили, что эти меры являются ответом на принятый американским конгрессом закон об ужесточении санкций против Москвы. Между тем, ранее они рассматривались как ответ на арест принадлежащих России комплексов зданий — дипломатических дач — в Нью-Йорке и Вашингтоне, введенный еще в декабре 2016 года президентом Бараком Обамой.

В минувшую пятницу на Смоленскую площадь был вызван посол США в РФ Джон Теффт. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков вручил ему заявление российского дипломатического ведомства, уведомляющего Вашингтон о решениях, которые приняты «в отношении персонала американских дипломатических представительств и их объектов». Ознакомившись с российской нотой, посол Теффт заявил, что «глубоко сожалеет» в связи с последними действиями Москвы.

Как следует из текста российского заявления, МИД РФ призвал американскую сторону до 1 сентября привести количество дипломатов и технического персонала диппредставительств США в России в соответствие с числом сотрудников российских дипмиссий в США.

Американская сторона до сих пор не уточнила нынешнюю численность дипломатов и техперсонала в посольстве США в РФ. При этом известно, что во всех крупных американских городах в настоящее время работают 455 сотрудников российских дипмиссий. Если брать в расчет озвученную сегодня в СМИ цифру, то кадровый состав американских миссий окажется значительно ослабленным, учитывая, что они недосчитаются около двух третей своего персонала.

Кроме того, как следует из заявления, врученного послу Теффту, с 1 августа российская сторона приостанавливает использование посольством США складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном Бору. «Американская сторона была заранее предупреждена обо всех подготовленных мерах, это касается и ограничений, наложенных на недвижимость, и уравнивания числа дипломатических сотрудников. В Вашингтоне об этом знали, но предпочли развитие событий по этому сценарию», — заявили в МИД России.

Вели себя хорошо, после полуночи не буянили, пожары не устраивали

Всю минувшую пятницу съемочные группы российских телеканалов и журналисты дежурили около дачи посольства США в Серебряном Бору. Однако, как сообщает РИА Новости, никакой активности вокруг дачи за весь день так и не наблюдалось.

Как напоминает агентство, в Серебряном Бору, помимо дачи посольства США по адресу Таманская улица, 107А, возникшей здесь еще в советские времена, находятся и другие элитные резиденции и дачи, а также коттеджный поселок «Сильвер Плейс». При этом в соседнем от посольской дачи доме — номер 107 — расположен 28-ой пожарно-спасательный отряд МЧС по Москве.

«Да, мы знаем, что тут рядом посольство. Они часто проводят приемы, но нам не досаждают — ведут себя хорошо, после полуночи не буянят, пожары не устраивают», — рассказал в интервью агентству один из сотрудников МЧС.

Еще несколько лет назад на «американской» даче в Серебряном Бору проходили неофициальные встречи и вечеринки посольства США. «Общение в непринужденной атмосфере было очень приятным, а возникавшие деловые разговоры неизменно окрашивались в тона дружелюбия и взаимопонимания, были конструктивны и плодотворны. Надеемся, такие впечатления от прошедшего барбекю-пати остались у всех его участников, и присутствующим удалось не только решить всевозможные вопросы, но и прекрасно отдохнуть», — сообщается в отчете об одной из таких неофициальных встреч.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Шторм на Черном море
У берегов Крыма затонул сухогруз с пшеницей
Посольство США в Москве
СМИ узнали об отъезде из России более 700 дипломатов США
Здание Российской Академии наук (РАН)
Издательства РАН хотят проверить на «соответствие нацинтересам»
Борец Юрий Власко
Борца Юрия Власко убили на берегу Байкала
Запуск ракеты КНДР
КНДР подтвердила запуск межконтинентальной ракеты «Хвасон-14»
17:21 В РПЦ предложили повысить цены на алкоголь
16:49 Президент помиловал двух осужденных за госизмену женщин
16:22 СМИ узнали о приговоре готовившим покушение на Рамзана Кадырова
15:47 Пассажирам московского метро начали раздавать бутылки с водой из-за жары
15:25 Авианосец США открыл предупредительный огонь возле иранских катеров

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Иван Айвазовский
Иван Константинович Айвазовский
29 июля 1817 года родился художник Иван Айвазовский.
14:42 В Совфеде попросили проверить издательства РАН на «соответствие нацинтересам»
14:26 Напавший на посетителей супермаркета в Гамбурге был исламистом
13:56 Волгоградский депутат обвинила коллег в фальсификации истории из-за «парка вдов»
13:21 Ростуризм сообщил об эвакуации более ста россиян при пожара в турецком отеле
12:47 Российского борца Юрия Власко убили на берегу Байкала
12:22 СМИ узнали об отъезде из России более 700 сотрудников диппредставительств США
11:48 При пожаре в пятизвездочном отеле в Турции пострадали четверо россиян
11:28 Саакашвили назвал Порошенко «банальным торгашом»
10:53 Конгресс США запросил данные об использовании «антивируса Касперского»
10:46 Раскрыт размер убытков телеканала «Матч ТВ»
10:18 Госдеп США выразил России протест из-за ответных мер на санкции
09:48 У берегов Крыма затонул сухогруз с пшеницей
09:27 Полиция США опровергла информацию о насильственной смерти Лесина
09:12 КНДР подтвердила второй запуск межконтинентальной ракеты «Хвасон-14»
28.07 21:01 Лавров объяснил Тиллерсону решение о мерах против американских дипломатов
28.07 20:46 Петербургского депутата Резника арестовали на 10 суток за акцию 12 июня
28.07 20:15 В Хельсинки мужчина на автомобиле наехал на людей
28.07 19:53 МИД выразил Румынии протест в связи с разворотом самолета с Рогозиным
28.07 19:35 Японские СМИ обвинили КНДР в очередном ракетном испытании
28.07 19:26 Дочь теннисиста Кафельникова попала в реанимацию
28.07 19:08 В Гамбурге мужчина с ножом напал на покупателей в супермаркете
28.07 18:32 В Москве пьяный угонщик теплохода столкнулся с другим теплоходом
28.07 18:11 В России заявили о поставке турбин в Крым после отказа Siemens их выкупить
28.07 17:34 Свердловский избирком официально снял Ройзмана с выборов губернатора
28.07 17:06 Нацбанк Украины отказал Гуцериеву и Гусельникову в продаже «дочки» Сбербанка
28.07 16:59 Энергетики сообщили о восстановлении электроснабжения Крыма
28.07 16:33 В Петербурге разведенные днем мосты вызвали пробки
28.07 16:27 Рогозин пригрозил «гадам» ответом на разворот его самолета
28.07 15:59 Капитализация SpaceX выросла до 21,2 млрд долларов
28.07 15:44 Жару назвали причиной отключения энергомоста в Крым
28.07 15:32 Самолет с Рогозиным развернулся на пути в Кишинев
28.07 15:19 В Польше назвали публикацию архивов Минобороны РФ фальсификацией истории
28.07 14:59 Астрономы открыли три поколения звезд в Туманности Ориона
28.07 14:51 Энергомост в Крым отключился
28.07 14:37 Посол США высказался категорически против санкций РФ
28.07 14:18 Renault-Nissan назван самым крупными мировым автопроизводителем
28.07 14:01 В Кремле прокомментировали слова Кадырова об отъезде в Иерусалим на защиту святынь
28.07 13:54 Школы в Чечне обязали закупать дневники с эмблемой ФК «Ахмат»
28.07 13:43 В Кремле объяснили ответ на еще не одобренные Трампом санкции Вашингтона
28.07 13:42 ЦБ сохранил ключевую ставку
28.07 13:21 Кремль ответил на вопрос о главе предвыборного штаба Путина
28.07 13:13 Генетики раскрывают тайны древних хананеев
28.07 13:05 В результате аварии поезда на вокзале в Барселоне пострадали 54 человека
28.07 12:49 Для синиц оказался важен порядок слов в высказываниях
28.07 12:44 СМИ получили подтверждение предвыборного турне Медведева по регионам
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия Валентина Матвиенко ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.