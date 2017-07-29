Конец дачного сезона

СМИ узнали, что соединенным Штатам Америки придется сократить 745 сотрудников дипмиссии в России из-за ограничительных мер, накануне принятых Москвой в отношении американских дипломатов. По данным журналистов, американские граждане вернутся домой, а сотрудников-россиян уволят. Кроме того, с 1 августа приостанавливается использование посольством США недвижимости в Москве, включая дачу в Серебряном Бору. В Кремле заявили, что эти меры являются ответом на принятый американским конгрессом закон об ужесточении санкций против Москвы. Между тем, ранее они рассматривались как ответ на арест принадлежащих России комплексов зданий — дипломатических дач — в Нью-Йорке и Вашингтоне, введенный еще в декабре 2016 года президентом Бараком Обамой.

В минувшую пятницу на Смоленскую площадь был вызван посол США в РФ Джон Теффт. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков вручил ему заявление российского дипломатического ведомства, уведомляющего Вашингтон о решениях, которые приняты «в отношении персонала американских дипломатических представительств и их объектов». Ознакомившись с российской нотой, посол Теффт заявил, что «глубоко сожалеет» в связи с последними действиями Москвы.

Как следует из текста российского заявления, МИД РФ призвал американскую сторону до 1 сентября привести количество дипломатов и технического персонала диппредставительств США в России в соответствие с числом сотрудников российских дипмиссий в США.

Американская сторона до сих пор не уточнила нынешнюю численность дипломатов и техперсонала в посольстве США в РФ. При этом известно, что во всех крупных американских городах в настоящее время работают 455 сотрудников российских дипмиссий. Если брать в расчет озвученную сегодня в СМИ цифру, то кадровый состав американских миссий окажется значительно ослабленным, учитывая, что они недосчитаются около двух третей своего персонала.

Кроме того, как следует из заявления, врученного послу Теффту, с 1 августа российская сторона приостанавливает использование посольством США складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном Бору. «Американская сторона была заранее предупреждена обо всех подготовленных мерах, это касается и ограничений, наложенных на недвижимость, и уравнивания числа дипломатических сотрудников. В Вашингтоне об этом знали, но предпочли развитие событий по этому сценарию», — заявили в МИД России.

Вели себя хорошо, после полуночи не буянили, пожары не устраивали

Всю минувшую пятницу съемочные группы российских телеканалов и журналисты дежурили около дачи посольства США в Серебряном Бору. Однако, как сообщает РИА Новости, никакой активности вокруг дачи за весь день так и не наблюдалось.

Как напоминает агентство, в Серебряном Бору, помимо дачи посольства США по адресу Таманская улица, 107А, возникшей здесь еще в советские времена, находятся и другие элитные резиденции и дачи, а также коттеджный поселок «Сильвер Плейс». При этом в соседнем от посольской дачи доме — номер 107 — расположен 28-ой пожарно-спасательный отряд МЧС по Москве.

«Да, мы знаем, что тут рядом посольство. Они часто проводят приемы, но нам не досаждают — ведут себя хорошо, после полуночи не буянят, пожары не устраивают», — рассказал в интервью агентству один из сотрудников МЧС.

Еще несколько лет назад на «американской» даче в Серебряном Бору проходили неофициальные встречи и вечеринки посольства США. «Общение в непринужденной атмосфере было очень приятным, а возникавшие деловые разговоры неизменно окрашивались в тона дружелюбия и взаимопонимания, были конструктивны и плодотворны. Надеемся, такие впечатления от прошедшего барбекю-пати остались у всех его участников, и присутствующим удалось не только решить всевозможные вопросы, но и прекрасно отдохнуть», — сообщается в отчете об одной из таких неофициальных встреч.