Федеральный телеканал «Матч ТВ», созданный в ноябре 2015-го, пока не научился зарабатывать столько, чтобы перекрывать свои расходы. За два месяца прошлого года убыток составил 1,24 млрд рублей, а по итогам 2016-го эта цифра выросла до 1,74 млрд рублей. При всем этом глава «Матч-ТВ» Тина Канделаки считает канал успешным.

С финансовыми показателями телеканала по российским стандартам бухгалтерской отчетности читателей познакомил «Советский спорт», который нашел эти данные в базе «СПАРК-Интерфакс».

Напомним, что «Матч-ТВ» входит в крупнейший российский медиахолдинг «Газпром-Медиа». Создание канала на спортивную тематику в его структуре СМИ объясняли увлеченностью главы «Газпрома» Алексея Миллера спортом. Поскольку в то время «НТВ-плюс» испытывало серьезные финансовые проблемы, в холдинге было решено создать новое спортивное направление, а прежнее упразднить. Заодно решить проблемы телеканала «Россия-2», который стал слишком обременительным для ВГТРК.

«Решение принималось на самом высоком уровне и при участии президента России Владимира Путина, который считал, что стране нужен мощный спортивный медиахолдинг. В итоге "Россия 2" вместе с тремя кабельными каналами и сайтом Sportbox, где можно было смотреть трансляции в интернете, весной 2015 года отошли «Газпром-медиа». Обошлись они "Газпрому" в 9,3 миллиарда рублей — а в качестве бонуса компании досталось оборудование компании "Спортивное вещание", на балансе которой находилась вся техника для олимпийских трансляций. По оценке представителей "Газпром-медиа", оборудование с учетом амортизации стоило шесть миллиардов рублей», — пишет журналист «Медузы» Илья Жегулев.

Кроме того, что у «Матча» были неплохие стартовые позиции по кадрам и технической оснащенности, телеканал получал субсидии из бюджета государства, но все равно показывал убытки. В 2016 году казна выделила «Матч-ТВ» 775,8 млн рублей. Такие данные ранее публиковал Forbes.

Интересно, что поначалу руководство канала сорило деньгами, что частично объясняет показатели доходов и расходов. «На старте комментаторы летали в бизнес-классе. Я такой цыганщины нигде не помню. Сейчас канал старается максимально отказаться от командировочных расходов, намеренно осознанно снижая качество продукта», — приводит слова бывшего топ-менеджера канала «Медуза». Издание также сообщает, что поначалу ведущих одевали в ГУМе, где цены на платья составляли по 100 тысяч рублей, а рекламить проект летали в Сочи на съемки модных телепередач, останавливаясь в дорогих отелях.

При всем этом глава «Матч-ТВ» Тина Канделаки считает канал успешным. Как минимум, в формировании интереса у ранее прохладной к спорту части аудитории. «До нашего прихода на «Матч ТВ» аудитория 18–24 вообще не интересовалась спортом. С приходом нашей команды и с обновлением контента они стали интересоваться киберспортом, английской премьер-лигой. Для меня очень важна эта аудитория, 18-24, 25-34. Это аудитория, которую мы растим, — наше качественное преимущество, которое отмечают ведущие российские рекламодатели», — сказала она в интервью RNS.