Экс-глава российского министерства печати и бывший руководитель холдинга «Газпром-Медиа» Михаил Лесин был жестоко убит, а вовсе не стал жертвой несчастного случая. Такую информацию распространило американское сетевое издание BuzzFeed со ссылкой на собственные источники в ФБР. Позже в полиции Вашингтона это сообщение опровергли.

«Лесин был избит бейсбольной битой до смерти. Кажется, что кто-то пытается скрыть факты произошедшего по причинам, о которых я не могу говорить. Я лишь могу сказать, что в Федеральном бюро расследований никто не верит в то, что он напился, упал и умер. Все думают, что его избили и что за этим стоит Путин или Кремль», — приводит BuzzFeed слова неназванного агента Федеральном бюро расследований (ФБР), который знаком с ходом расследования, но не принимал участия в нем.

Издание также сообщило, что Лесин якобы намеревался встретиться с представителями министерства юстиции США, чтобы познакомить их с особенностями российской пропаганды — тогда ведомство как раз расследовало деятельность телеканала Russia Today. Это, по мнению собеседников BuzzFeed, и могло стать причиной убийства Лесина.

Впрочем, предположение, что медиаменеджера убили, высказывается уже не в первый раз. Более того, версия о том, что это якобы месть президента России Владимира Путина, тоже не нова. «Путин — это парень из КГБ. От и до. Мог ли Путин "достать" Лесина в США? Абсолютно. У меня в этом нет никаких сомнений», — ранее заявлял в интервью Accuracy in Media бывший агент ФБР Джон Уайтсайд.

Однако официальные власти США ни тогда, ни сейчас не соглашаются с конспирологическими версиями. В частности, полиция Вашингтона заявила, что ничего нового в опубликованных СМИ данных нет. «После обсуждения с нашей командой по расследованию убийств у нас нет причин предполагать, что эта смерть была подозрительной. У нас нет никаких дополнительных улик, о которых мы могли бы сообщить в настоящий момент», — сказала РИА Новости представитель полиции Вашингтона Рейчел Рид.

В ФБР также не стали комментировать утечки, опубликованные в BuzzFeed. «Мы направляем вас в департамент полиции, который занимался расследованием этого дела», — заявили в пресс-службе ведомства изданию Sputnik.

Российские СМИ широко растиражировали информацию о новых обстоятельствах в деле о смерти Михаила Лесина, в отличие от американских газет и телеканалов. «Те, кто наблюдает за работой Buzzfeed уже давно, вообще сомневаются, стоит ли воспринимать публикации сайта всерьез», — напоминает «Газета.ru». В качестве аргумента российское издание приводит историю с публикацией на сайте BuzzFeed непроверенной информации, в том числе — т.н. досье Дональда Трампа.

Напомним, тело Михаила Лесина было найдено в вашингтонском отеле Dupont в ноябре 2015 года. Американские власти долго вели расследование, но в конечном счете пришли к выводу, что имеют дело с несчастным случаем. Судмедэксперты сообщали, что Лесин принимал алкоголь в роковой для него вечер, затем у него случился сердечный приступ, он упал, ударился головой и умер. «Почти год продолжалось расследование по делу о смерти российского бизнесмена Михаила Лесина, и мы пришли к выводу, что это был несчастный случай», — сообщили в прошлом году итоги расследования в официальном Twitter прокуратуры США.