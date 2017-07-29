Национальный музей китайского письменности в Аньяне объявил награду за расшифровку иероглифических знаков гадательных надписей династии Шан – древнейших памятников китайской письменности. За установленное с достаточным обоснованием значение каждого символа предлагается по 100 тысяч юаней, что примерно соответствует 15 тысячам долларов США.

Если исследователи приведут убедительные доводы относительно знаков, истолкования которых на данный момент спорны, они получат по 50 тысяч юаней за иероглиф. Всего в гадательных надписях используется не менее 5000 знаков, и лишь у примерно 2000 из них уже известны значения. Музей рассчитывает, что денежная премия привлечет дополнительный интерес исследователей и будет способствовать прогрессу в этой области.

Ученые впервые обнаружили гадательные надписи в 1899 году при необычных обстоятельствах. В 1899 году заболел директор Императорской академии наук Ван Ижун. Он обратился к врачу, который прописал ему средство традиционной китайской медицины – «кость дракона». Ван Ижун отправился в аптечную лавку, где приобрел «кость дракона», которую он должен был растолочь в порошок и принять в качестве лекарства. Но, принеся кость домой, Ван Ижун обнаружил на ее поверхности знаки, в которых он угадал древний вариант китайской письменности. Тогда ученый не стал превращать кость в порошок, а отправился по другим аптекам, скупая все «кости дракона», на которых обнаруживались надписи. Ван Ижун начал классифицировать знаки из этих надписей, пытаясь расшифровать их, но не успел сделать эту работу. В то время, пока он работал над древними знаками, Китай охватило восстание ихэтуаней, направленное против иностранных держав, контролировавших политику страны. Хотя Ван Ижун не верил в необходимость вооруженного восстания, в 1900 году, когда к Пекину приближались войска интервентов, возглавил один из вооруженных отрядов. Когда же восстание было окончательно подавлено и войска европейских держав вошли в Пекин, Ван Ижун вместе с женой и невесткой покончил с собой.

Ван Ижун (1845 – 1900)

Изучение надписей продолжил Лю Э – интеллектуал, отошедший от дел политик, ставший писателем и археологом. Он собрал коллекцию из пяти тысяч костей с надписями, осуществил первое их издание и правильно расшифровал первые 34 знака. Тогда было установлено, что надписи представляют собой протоколы гаданий, проводившихся по приказу правителей династии Шан (XIV—XI вв. до н. э.). С тех пор они известны под названием «гадательные надписи» (англ. oracle bone inscriptions), также их называют «иньскими надписями», по названию столицы династии Шан – городу Инь. Ныне на его месте находится город Аньян. Китайским ученым уже не надо было разыскивать кости с древними надписями по аптечным лавкам, источником поступления новых текстов стали археологические раскопки в окрестностях Аньяна. Находки костей с гадательными надписями продолжаются до сих пор.

Фрагмент лопаточной кости с гадательной надписью

Изучение надписей продолжили Сунь Ижан, Ло Чжэньюй, Ван Говэй, Дун Цзобинь и другие ученые. Известный историк и филолог Го Можо был в свое время редактором продолжающегося издания, посвященного публикации гадательных надписей. На русском языке существует специально посвященная этим памятникам монография М. В. Крюкова «Язык иньских надписей». Среди ведущих современных исследователей гадательных надписей – японец Кенити Такасима, работающий в Канаде. Совместные усилия ученых привели к тому, что многие знаки из гадательных надписей были расшифрованы, установлены имена правителей, которые упомянуты в этих текстов, а также особых жрецов, проводивших гадания, установлена хронология надписей по палеографическим данным и изучены употреблявшиеся в них календарные обозначения.

В Китае такие надписи носят название «цзягувэнь» («письмена на черепашьих панцирях и костях»), и их изучение стало отдельной отраслью китайской филологии. Гадание было государственным ритуалом при дворе императоров (ванов) династии Шан. Судя по текстам, ваны лично принимали участие в ритуале и, возможно, сами толковали результат. В 1990-х годах новые находки археологов впервые показали, что к гаданию могли прибегать не только шанские правители, но и принцы из монаршей семьи. Археологи нашли около 500 костей, использованных одним из них. Всего же на данный момент найдено более 150 тысяч костей с гадательными надписями. Далеко не все их них опубликованы и прочтены.

Гадание происходило перед принятием любого важного решения. Надо ли послать войско против такого-то племени окрестных “варваров”? Нападут ли варвары на нас? Будет ли хороший урожай? В какой день следует провести определенный ритуал? Отправиться ли вану на охоту? Кому из предков и когда надо принести жертвы? Благополучно ли пройдет ночь? Прибудут ли послы? Начинать ли в определенный день такие-то сельскохозяйственные работы? Приведет ли разлив реки к наводнению? – все эти вопросы задаются при гаданиях.

Использовали для этого лопаточные кости быков или оленей, а также панцири черепах. Изредка встречаются использованные для гадания человеческие кости. Процедура гадания состояла в том, что кость или щиток панциря прожигали раскаленным острием. При этом на поверхности кости появлялись трещины, форму которых истолковывал гадатель. В некоторых случаях лопатку просто нагревали на огне, пока на ней не возникнут трещины.

Затем писец прямо на кости фиксировал дату гадания, заданный вопрос и толкование полученного ответа, а некоторое время спустя добавляли пометку о том, сбылось ли гадание. Надписи писали тушью, а затем по написанному процарапывались заостренным бронзовым стилом. В некоторых случаях стило использовали без предварительной надписи тушью, сохранились и надписи, выполненные только тушью без последующего гравирования. В конце концов кость поступала в дворцовый архив. Из-за скрупулезность фиксации гаданий ученые порой называют письменные памятники династии Шан «ритуально-бюрократическими».

Нижний щиток черепахи с надписями

Объем текста одной надписи составляет от десятка до двух с лишним сотен иероглифов. Они располагаются вертикальными строчками, каждая из которых читается сверху вниз. Расположение надписи на кости, а также направление чтения строчек справа налево или слева направо зависели от расположения двух главных трещин: основной и боковой. Обычно надпись располагалась с той стороны от основной трещины, куда отходила боковая трещина, а направление чтения было противоположно направлению боковой

трещины. Поэтому, если кость сохранилась целиком и трещины видны, исследователям легче прочитать текст. Важная особенность надписей – обыкновение гадальщиков задавать один и тот же вопрос несколько раз подряд, порой более десяти. В таком случае на кости вопрос повторялся с указанием его номера. На одном из панцирей, например, вопрос «пошлет ли небо на нас засуху» повторяется 13 раз. Иногда повторения одного и того же вопроса не умещались на одной кости, поэтому их располагали на нескольких.

Вот переводы трех гадательных надписей, выполненные М. В. Крюковым:

[В день] гуй-сы гадали, Цюэ задал вопрос: «На следующей декаде не будет несчастья?» Ван прочел ответ: «Будет зло, придет опасность» На пятый день дин-ю действительно пришла опасность с запада. Си Чжэнь доложил: «Племя Ту напало на наши восточные окраины [и] уничтожило два города; племя Гун также вторглось на поля наших западных окраин».

Вопрос: «Именно ли за Си Чжэнем должен последовать ван в походе против племени Инь? Небо дарует нам [свою] поддержку? Ван не должен следовать именно за Си Чжэнем в походе против племени Инь, Небо не дарует нам [своей] поддержки. Вопрос: «Ван последует за Си Чжэнем в походе против племени Инь? Небо дарует поддержку?» Ван не должен следовать за Си Чжэнем в походе против племени Инь.

[В день] цзя-шэнь гадали, Цюэ задал вопрос: «Благополучно ли разрешится от бремени жена Хао?» Ван прочел ответ: «[В день] дин разрешение от бремени будет благополучным; [день] гэн разрешение от бремени [принесет] большую удачу». [Через] три декады и еще один день, [в день] цзя-инь, роды были не благополучны для матери.

Прорисовка первого из процитированных текстов (по Крюков М. В. Язык иньских надписей. М., 1973. С. 117)

Гадательные надписи дали возможность ученым увидеть весьма архаичную форму китайских иероглифов. Хотя это самый древний нам этап развития китайской письменности, среди иероглифических знаков уже существовали не только пиктограммы, которые своей формой напоминали обозначаемый объект, но и идеограммы – знаки для абстрактных понятий, а также фонограммы – знаки, указывавшие только на звучание, а не на значение (ими обычно обозначались служебные слова). Уже был изобретен принцип фоноидеограмм, важный для китайской письменности. Такие знаки состояли из двух частей. Одна из них (детерминатив) обозначала смысловой класс, к которому относится знак. Другая (фонетик) показывала его звучание. Например, все названия рек состояли из детерминатива «вода» и фонетика – собственно названия реки. Все названные типы знаков встречаются и в современной китайской иероглифике, но только сейчас преобладают идеограммы и фоноидеограммы, а тогда они только появлялись и уступали по численности пиктограммам.

Наблюдение над древними формами иероглифов позволяет лучше понять, как современные китайские иероглифы приняли нынешний вид. Например, вряд ли знак 犬 покажется похожим на собаку. Если же мы проследим изменения формы этого знака от самой древней, то увидим, что изначально – в гадательных надписях – он действительно напоминал собаку в профиль с хвостом и ушами, а постепенно становился все более условным (на иллюстрации знак из гадательных надписей первый справа).

Эволюция иероглифа 犬 «собака»

Приведем еще несколько примеров последовательных изменений иероглифов.

Эволюция иероглифа 虎 «тигр»

Эволюция иероглифа 象 «слон»

Эволюция иероглифа 龜 «черепаха»

Эволюция иероглифа 目 «глаз»

Эволюция иероглифа 山 «гора»

Эволюция иероглифа 川 «река»

Эволюция иероглифа 火 «огонь»

Восстанавливая значения древних иероглифов, ученые проходили эти эволюционные пути в обратном направлении, сопоставляя более поздние формы с более ранними и, наконец, со знаками из гадательных надписей. Как уже говорилось, многие иероглифы гадательных надписей еще не истолкованы и именно эта проблема вызвала учреждение крупной премии. Но, надо признать, что получить ее будет нелегко, так как подавляющее большинство непрочитанных иероглифов относятся к именам людей и географическим названиям.