Министр иностранных дел Катара обвинил арабские государства, объявившие Катару бойкот, в нарушении международного права и призвал ООН принять меры. Бойкот начался 5 июня по инициативе Саудовской Аравии. В нем также приняли участие Бахрейн, Египет и ОАЭ. Это мотивировалось тем, что Катар финансирует террористов и укрепляет связи с оппонентом Саудовской Аравии Ираном.

Reuters напоминает, что бойкот включает в себя прекращение авиа- и морского сообщения между Катаром и бойкотирующими его странами. Также эти страны ввели множество санкций, направленных как против конкретных граждан Катара, так и против некоторых групп граждан. Оппоненты Катара на его обвинения отвечают, что блокада была организована в ответ на то, что Катар сам нарушал международное право.

Wall Street Journal напоминает о прецеденте. В 2014 г. Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн отозвали из Катара своих послов на основании претензий, сходных с теми, которые они предъявляют ему в этом году. Тогда они тоже порицали Катар за то, что он поддерживал «Братьев-мусульман» (организация признана в России экстремистской и запрещена) и за трансляцию критики через канал AlJazeera. В тот раз, впрочем, обошлось без пограничных запретов. Но уже тогда многим жителям Катара стало ясно, что у конфликта может быть продолжение. С тех пор Катар последовательно готовился к следующему раунду.

Кризис в Катаре. Тележка с продуктами в супермаркете / 680news.com

В этом Катару немало помогало то, что это самая богатая в мире страна, с точки зрения дохода на душу населения. Благодаря этому у него была возможность сделать необходимые вложения. В 2014 г. Катар едва ли мог выжить в условиях блокады. Но теперь он уже к этому готов. И Катар, и его оппоненты действуют на основе допущения, что конфронтация и эмбарго растянутся на месяцы, если не годы, несмотря на международные попытки урегулировать отношения.

Саудовская Аравия не может просто прекратить блокаду, не добившись выполнения своих требований. Это противоречит ее амбициям в плане регионального господства. Также ей невыгодно демонстрировать уступчивость, пока ее руководство не добилось ощутимых успехов в таких областях, как экономическая реформа и война в Йемене. Руководство Катара тоже слабо мотивировано к уступкам. Для него это означало бы капитуляцию перед саудитами, что особенно нехорошо в контексте накалившегося в результате конфронтации катарского национализма.

Впрочем, нынешний Катар способен выдержать длительную блокаду. Теперь у него есть новый большой морской порт, которого в 2014 г. еще не было. Благодаря этому ему не страшны запреты на транспортировку через Дубай, который до недавнего времени был главным грузовым узлом Катара. Также у Катара теперь есть новый международный аэропорт, который позволяет поставлять в Катар достаточное количество продовольствия. Кроме того, Катар автономен в плане электроснабжения — в достаточном объеме, чтобы обеспечивать освещение и работу кондиционеров.

Торговая биржа Катара / russiancouncil.ru

В заключение WSJ отмечает, что при всем накале дипломатических страстей, между Катаром и его оппонентами в ряде областей сохраняются деловые отношения. Например, что очень важно для Катара, Дубай продолжает покупать его газ, который в значительной мере обеспечивает электроснабжение в ОАЭ. Другие страны Персидского залива не стали забирать вклады из катарских банков и рвать связи с катарскими финансовыми институтами. Иными словами, в нынешних обстоятельствах блокада, конечно, вредит экономике Катара, однако не настолько, чтобы он был готов пожертвовать своим суверенитетом во имя удовлетворения экономических потребностей.