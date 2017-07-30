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30 июля 2017, 15:00
Минобрнауки наука религия РПЦ теология
Катерина Норсеева

Принять на веру

Теология
Теология

Как сообщает пресс-служба Московского патриархата, накануне прошло очередное заседание Священного Синода РПЦ под председательством патриарха Кирилла. По словам главы синодального отдела по связям церкви и СМИ Владимира Легойды, на заседании были утверждены документы, которыми Церковь признает светские дипломы. Теперь ученая степень кандидата или доктора теологии равны званиям кандидата богословия или доктора богословия соответственно. 

Между тем, в научном сообществе не готовы воспринимать теологию как науку. В середине июня этого года Министерство юстиции РФ издало приказ о признании научных степеней по этому направлению. Этому способствовала министр образования России Ольга Васильева, которая назвала документ «поистине историческим». Чуть ранее в стране прошла первая защита кандидатской по теологии — дисциплина была признана научной в 2015 году. Первым кандидатом наук по теологии стал декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Павел Хондзинский – он защитился 1 июня, получив 5 отрицательных отзывов от ученых-биологов, возмутившихся тем, что в качестве научного метода использует личностный опыт веры, напоминает РИА «Новый День»

На сторону Ходзинского встало Минобрнауки. «Сейчас на нас с вами лежит очень большая ответственность — мы должны доказать нашим оппонентам, что теология — это действительно научная отрасль, причем очень серьезная, мировоззренческая, очень мощная. Призываю выпускников двигаться в этом направлении, глубоко заниматься наукой, — у вас есть для этого все основания», — приводит слова Ольги Васильевой пресс-служба Общецерковной аспирантуры и докторантуры

Но ученые, не согласные с такой позицией, все равно потребовали отменить решение объединенного диссертационного совета о присуждении Хондзинскому ученой степени кандидата теологии, ученой степени кандидата философских наук и отказать в выдаче диплома, потому что в процедуре защиты были допущены серьезные нарушения постановления правительства РФ «О порядке присуждения ученых степеней» и приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, соискание ученой степени доктора наук». В конце этой недели они подали коллективную апелляцию на решение диссовета. 

Один из инициаторов апелляции, представитель Института проблем передачи информации имени Харкевича Юрий Панчин рассказал, что больше всего возмутило его и коллег. «Наше возмущение вызвало то, что сейчас, после защиты диссертации, открыто говорится, что церковь будет утверждать списки ВАК (высшая аттестационная комиссия), которая утверждает степени кандидата, доктора. Человек, который защищался, он уже в своих церковных университетах и кандидат и доктор, а теперь он еще решил и стать доктором государственно аттестуемой комиссии», — сказал Панчин РБК

Как напоминает РИА «Новости», сейчас в России действует 25 кафедр теологии. Первая появилась в «мирском» вузе — Омском госуниверситете — еще в 1994 году. В 2016-м Ольга Васильева обещала увеличить число бюджетных мест на теологических кафедрах. 

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