Центр информационной безопасности ФСБ в официальных документах проходит под другим названием — ФГКУ «Войсковая часть 64829», и совсем недавно руководство казенного учреждения сменилось. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», главой ЦИБа стал Сергей Скороходов. Официальная дата вступления в должность — 26 июля 2017 года. Но подробностей о новом директоре структуры, отвечающей за кибербезопасность, у СМИ нет. «О новом руководителе центра известно немного, публичных доказательств его работы в сфере информационной безопасности РБК обнаружить не удалось. Прежде Скороходов был заместителем Герасимова. Согласно открытым источникам, еще раньше он занимался в ФСБ вопросами миграционной политики», — пишет РБК.

О том, что в ЦИБ готовится ротация, стало известно довольно давно — отставку Андрею Герасимову, который ранее был главой структуры, СМИ пророчили еще в январе этого года. «Вероятная отставка вызвана расследованием управления собственной безопасности ФСБ в отношении одного из заместителей начальника ЦИБа. Среди прочего проверяют взаимоотношения ЦИБа с частными компаниями, которые сотрудничали с подразделением при проведении экспертиз по киберпреступлениям,— «Лабораторией Касперского» и Group-IB»,— рассказывал зимой «Коммерсанту» руководитель одного из отраслевых объединений в сфере связи. Также издание сообщало, что Герасимов вскоре собирался на пенсию, поэтому увольнять его без существенного повода нет нужды.

Так и произошло, Герасимов ушел на пенсию, а до передачи дел долгое время находился в отпуске. «Как минимум с начала мая Герасимов был в отпуске, а после его дня рождения 17 июня состоялись проводы на пенсию. Вопрос с его отставкой был решен давно, поэтому он несколько месяцев был в отпуске. Если бы не аресты, может, проработал бы еще несколько лет; ему было чуть больше 60 лет, что для спецслужб еще не возраст», — отметил топ-менеджер IT-компании в беседе с РБК.

Ранее главный редактор Agentura.ru Андрей Солдатов уточняла что Герасимов был «ставленником» генерал-лейтенанта ФСБ Бориса Мирошникова, который принимал непосредственное участие в создании ЦИБа.

Интересно, что со сменой руководства центра может стать иным и вектор работы подразделения. По большому счету, центр интересуется всеми киберпреступлениями — от мошенничества с банковскими счетами до утечек информации. В том числе — составляющих гостайну. «Помимо расследования киберпреступлений ЦИБ ориентирован на защиту государственной тайны, в частности обеспечивает недопуск к этим видам работ иностранных, да и некоторых российских компаний. В свете разнообразных политических скандалов, связанных с хакерскими атаками, ЦИБ, думаю, еще активнее будет работать над защитой сведений, составляющих гостайну, а также над обеспечением информационной безопасности критической инфраструктуры», — рассказал РБК президент Leta Group Александр Чачава.

Напомним, минувшей зимой двое ключевых сотрудников ЦИБа — Сергей Михайлов и Дмитрий Докучаев — были арестованы по подозрению в госизмене в рамках уголовного дело, возбужденного по ст. 275 УК РФ. Вместе с ними правоохранители задержали главу отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова и предпринимателя Георгия Фомченкова. СМИ предполагали, что аресты могли быть связаны с расследованием атаки на платежный сервис Assist в 2010-м. Также в этом году было начато расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника ЦИБа Дмитрия Правикова, которого подозревают в мздоимстве.

