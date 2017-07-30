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30 июля 2017, 12:00
баллистические ракеты Дональд Трамп Китай КНДР
Елена Сычева

Корейское разочарование

КНДР
КНДР
(stephan)

Президент России Дональд Трамп поставил на вид правительству Китая бездействие в отношении КНДР. «Я очень разочарован в Китае. Наши предыдущие глупые лидеры позволили им сделать сотни миллиардов долларов за год на торговле… и они ничего не сделали для нас с Северной Кореей, только разговоры. Мы больше не позволим этому продолжаться. Китай может легко решить эту проблему!» — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, накануне днем Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету. Государственные СМИ КНДР сообщили, что запущена была модель «Хвасон-14». Ракета пролетела почти тысячу километров, упав в Японское море. Запуск стал вторым за месяц — первый военные КНДР сделали в начале июля. Глава государства Ким Чен Ын заявил, что новое испытание доказывает возможности Пхеньяна нанести удар по любой точке США. «Лидер с гордостью заявил, что испытание подтвердило, что вся территория США находится в радиусе поражения», — сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи

Возможно, именно акцент на США спровоцировал президента Трампа на заявления. Кстати, они прозвучали не только в адрес Китая, но и России. «Россия и Китай несут уникальную и особую ответственность за растущую угрозу для региональной и глобальной стабильности, поскольку являются главными источниками экономической поддержки ядерного оружия Северной Кореи и программы развития баллистических ракет», — говорится в спецзаявлении Государственного департамента США

Интересно, что по мнению многих военных экспертов, у КНДР до сих пор нет собственно ядерного оружия, которым можно оснастить ракеты. К тому же они не отличаются точностью, чтобы поражать заданные цели. Однако темпы испытаний впечатляют — только в этом году состоялось 14 запусков ракет, проведенных вопреки резолюции ООН. 

В ответ на действия Северной Кореи ее южная соседка вместе с США тоже провела масштабную акцию. Как передает Reuters со ссылкой на представителей Пентагона, в предупредительны пусках были задействованы ракеты Hyunmoo II и оперативно-тактические ракетные комплексы Army Tactical Missile System. 

В Минобороны России заявили, что тоже следили за полетом северокорейской ракеты, которая, по данным ведомства, была пущена в сторону от границ России, а потом не представляла опасности.

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