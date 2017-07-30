«Ты знаешь край лимонных рощ в цвету…?» – сказано в стихотворении Гёте. Рощи лимонных и апельсиновых деревьев кажутся нам сейчас естественной частью пейзажа Италии, Испании или Греции. Но ни лимоны, ни апельсины не были исконными обитателями Средиземноморья. Каждый из популярных сейчас цитрусовых проделал долгий путь, прежде чем с ним познакомились жители Европы. Родина большинства этих фруктов находится далеко на востоке: в индийско-гималайском регионе, на юге Китая, странах Индокитайского полуострова.

Недавно в журнале HortScience была опубликована статья Дафны Ланггут (Dafna Langgut) из Университета Тель-Авива, где описывались истории проникновения в Средиземноморье из Юго-Восточной Азии основных видов цитрусовых, восстановленные по археоботаническим свидетельствам, изображениям плодов и деревьев на древних артефактах и упоминаниям в трудах античных и средневековых авторов.

Пионером в этом путешествии на запад был цитрон (Citrus medica), ныне не столь популярный. Со своей далекой родины он попал в Мидию, оттуда к середине I тысячелетия до нашей эры распространился в других краях персидской державы, в частности в Леванте и Египте.

Цитрон

Одну из разновидностей цитрона – этрог (Citrus medica var. ethrog) – стали использовать в обрядах иудеи. Он стал неизменным атрибутом праздника Суккот: «в первый день возьмите себе ветви красивых дерев, ветви пальмовые и ветви дерев широколиственных и верб речных, и веселитесь пред Господом Богом вашим семь дней…» (Книга Левит 23:40)». Более точным переводом было бы: «возьмите себе лучшие плоды деревьев…». Согласно раввинистической традиции, здесь имеются в виду плоды этрога. Возможно, иудеи сыграли роль в движении этрога на запад, по крайней мере, изображения его плодов становятся частыми на мозаиках Иудеи в эпоху Второго храма, то есть после вавилонского пленения. На этих мозаиках этрог соседствует с такими важными культовыми предметами, как менора и труба шофар. Мозаики с этрогами найдены в синагоге Маон, синагоге Бейт-Альфа, синагоге в археологическом парке Хамат-Тверия. Французский египтолог Виктор Лоре предположил, что цитронами были плоды изображения которых он нашел на стенах храмового комплекса в Карнаке, построенных при Тутмосе III в XV веке до н. э. Некоторые ученые предполагают, что это дерево принесли в Египет евреи. Древнейшие образцы пыльцы цитрона на территории Израиля найдены археоботаниками во время раскопок в Рамат-Рахель. К IV – III векам до н. э. относят пыльцу цитрона, найденную в Карфагене.

Этроги на мозаике из Тверии (ныне в хранится в Музее Эрец-Исраэль в Тель-Авиве)

Иосиф Флавий в «Иудейских древностях» (XIII, 13, 5) описывает случай с Александром Яннаем (125 – 76 до н. э.) – последним царем из династии Хасмонеев. Правители этой династии одновременно были и первосвященниками. Но многие жители Иудеи считали Александра Янная недостойным занимать должность священника, в частности потому, что он был женат на вдове брата. Однажды во время праздника Суккот, когда царь подошел к алтарю, чтобы принести жертву, толпа закидала его этрогами (в русском переводе говорится, что иудеи кидались лимонами, но в оригинале – κιτρίοις «цитронами»). Ничем хорошим это выражение недовольства не кончилось. «Рассердившись на это, Александр велел перебить до шести тысяч человек и, кроме того, распорядился отделить деревянной перегородкой алтарь и часть храма вплоть до того места, куда имели право доступа одни лишь священнослужители. Этим он оградил себя от оскорблений черни» (перевод Г. Генкеля).

Позднее евреи диаспоры сыграли немалую роль в распространении цитронов по Средиземноморью. Иудейские общины выращивали этроги в Греции, Италии, Северной Африке, Малой Азии. Этрог не раз становился символом возрождения Иудейского царства и борьбы против римлян. И во время Иудейской войны (66 – 71 годы) и во время восстания Бар-Кохбы (132 – 136 годы) иудеи изображали этрог на своих монетах.

Монета времен Иудейской войны с изображением этрога

Для греков в IV – III веках до нашей эры цитрон оставался экзотическим плодом, растущим на востоке. Известными цитроны стали после завоеваний Александра Македонского. Теофраст рассказывал о них так: «В Мидии, например, и в Персии растет, между прочим, еще и так называемое "мидийское" или "персидское яблоко". Листья у этого дерева похожи на листья земляничного дерева [имеется в виду Arbutus andrachne], почти одинаковой величины с ними, а колючки такие, как у груши или пираканты [Pyracantha coccinea], гладкие, очень острые и крепкие. Яблок с этого дерева не едят, но они очень ароматны, так же как и его листья. Если такое яблоко положить в сундук с одеждой, то оно сохранит ее от моли. Оно полезно и на тот случай, если кто-нибудь выпьет смертельного яда: его дают с вином, оно вызывает расстройство желудка и выводит яд. Оно же делает дыхание благовонным. Если сварить его мякоть в соусе или выжать во что-нибудь, влить в рот и проглотить, то запах изо рта становится приятным. Выбрав семена, сажают их весной в тщательно обработанные грядки и поливают через каждые три-четыре дня. Следующей весной, когда растеньице окрепнет, его пересаживают в землю мягкую, сырую и не очень легкую: именно такую любит это дерево. Плоды оно приносит круглый год: одни снимают, другие зреют, а дерево в это время стоит в цвету» (IV, 4, 1, перевод М. Е. Сергеенко).

К III – II векам до н. э. цитроны стали выращивать и Италии. Пыльца, семена и обугленные остатки древесины цитронов этого периода найдены в окрестностях Везувия. Широко распространенной культурой цитрон так и не стал, его деревья росли в поместьях римских богачей. Даже живший в I веке н. э. Плиний Старший помнил об азиатском происхождении цитрона и называл его «яблоком, рождающимся в Ассирии» (nata Assyria malus).

Представление о том, что плоды и листья цитрона защищают от ядов, стало популярным в античной литературе. Именно оно стало причиной, что этот вид получил латинское название Citrus medica. О приписываемых цитрону свойствах упоминает Вергилий в «Георгиках»:

Мидия горький сок доставляет с устойчивым вкусом, —

Плод благодатный, и нет действительней помощи телу,

Ежели чашу с питьем отравят мачехи злые,

Всяческих трав намешав и к ним заклинаний добавив

Пагубных, — лучше ничем не выгонишь злостного яда.

Дерево то велико и очень походит на лавры.

Если б широко вокруг иной оно запах не лило,

Счел бы за лавр; листвы никогда не сорвет с него ветер;

Цвет его крепко сидит. Устраняют тем соком мидяне

Запах из уст и еще — стариковскую лечат одышку (II, 126–135, перевод С. В. Шервинского).

Завершая разговор о цитроне, следует упомянуть, что его название стало ложным другом переводчика. Во многих европейских языках, в том числе, например, во французском слово citron обозначает не цитрон, а лимон. Хотя изначально этим словом называли именно цитроны. В латыни слово citrus обозначало дерево, а citreum или citrium – его плод. Считается, что древнегреческие слова κιτρέαи κίτριον происходят из латыни, а с ними, возможно, связано коптское ghitri. Источником всех этих названий могут выступать названия цитрона в языках древнего Востока: персидское torange (позднее etronge), арамейское etronga или etroga. Альтернативная этимология латинского citrus основывается на том, что это слово в древности употреблялось не только для цитрона, но и для североафриканского хвойного дерева вроде можжевельника или туи (известно, что оно отличалось твердой древесиной и из него делали дорогостоящую мебель). Поэтому citrus связывают с греческим κέδρος. На связь этих слов может указывать и зафиксированное в греческом название цитрона κεδρόμηλον «кедрояблоко».ловальревесинойсь не только для цитрона, но и для хвойных деревьев вроде можжевельника или туи.

Лимон (Citrus limon) стал вторым представителем цитрусовых, проникшим в Средиземноморье. Произошло это на рубеже нашей эры. 15 лимонных семечек и кусочек кожуры были найдены при раскопках на Римском Форуме. Следы пыльцы лимона, наряду с пыльцой цитрона, обнаружены вокруг Везувия, а среди настенных фресок в Помпеях нашлись и изображения лимонных деревьев. По мнению одного из исследователей, римская мозаика примерно 100 года н. э., хранящаяся в музее в палаццо Массимо алле Терме, показывает, что римлянам к тому времени были знакомы оба вида цитрусовых. В изображенной на этой мозаике корзине с фруктами лежат хорошо отличимые друг от друга цитроны и лимоны.

Лимонами тоже долгое время наслаждалась лишь верхушка римского общества. Медленно становились они распространенной фруктовой культурой. Только к X веку лимоны начинают выращивать во многих садах. В эту эпоху был составлен сельскохозяйственный трактат «Геопоники», в котором можно узнать немало о культивации лимонов. Автор рассказывает, как размножать лимоны черенками и боковыми отводками, как прививать лимон на яблоню, шелковицу и гранатовое дерево, как укрывать стволы на зиму ковриками или плетями тыквы, удобрять золой, как обмазывать плоды гипсом для длительного хранения.

Были и необычные советы. «Ты можешь сообщить лимону любую форму: придать ему вид человеческого лица или любой звериной морды. Это делается таким образом. Изготовь требуемую форму, вылепив из гипса или из глины, оставь ее сохнуть, а затем разрежь пополам чем-либо острым так, чтобы части – передняя и задняя – совпадали краями, и, вытащив, обожги, как глиняные сосуды. Когда лимон вырастет до половины своей величины, вложи его в эти половинки, тщательно привязав их, чтобы они не разошлись от разрастания плода, в них заключенного» (X, 9, перевод Е. Э. Липщиц).

Распространению лимонов в средние века способствовали арабы. Придворный врач султана Саладина Ибн-Джамийя написал о лимонах труд, где рекомендовал их в качестве средства от лихорадки и слабости. Европейцы же стали приписывать лимону те же целебные свойства, какими раньше наделяли цитрон.

Следующего появления цитрусовых на средиземноморской сцене приходится ждать довольно долго. Зато потом появляются почти одновременно три садовые культуры. Одна из них – померанец (Citrus aurantium). Он возник на севере Индокитая или в южном Китае в результате гибридизации мандарина (Citrus reticulata) и помело (Citrus maxima) и постепенно прошел через сады всей Азии, достигнув Ближнего Востока к X веку. Померанец упомянут в труде арабского путешественника Аль-Масуди, где говорится, что это дерево было завезено из Индии в Оман после 912 года, а затем появилось в Ираке, Сирии, Палестине и Египте. Благодаря арабам померанцы распространились по Сицилии, Сардинии, северной Африке и Пиренейскому полуострову.

Также арабами были принесены в Средиземноморье лаймы (Citrus aurantifolia) и помело (Citrus maxima) – оба уроженцы Юго-Восточной Азии. Воротами, через которые эти культуры проникли к европейцам, послужили Сицилия и Пиренейский полуостров. Лаймы впервые упомянуты в арабском трактате о сельском хозяйстве «Китаб аль-филаха», написанном в Севилье на рубеже XII – XIII веков. Археологи нашли лаймы в слоях, датирумых XI - XIII веками, во время раскопок поселения Куэйр-аль-Кадим в Египте. Помело тоже упоминается в «Китаб аль-филаха». Его арабы смогли выращивать на юге Испании – единственном месте в Европе, где для этого достаточно теплый климат. В трудах французского историка монаха Якова де Витри (около 1180 – 1240) упомянут плод под названием «яблоко Адама» (poma Adam). Предположительно, это первое упоминание помело у автора-европейца.

Часто говорится, что первое в Европе упоминание апельсинов (Citrus sinensis) содержится в архивах итальянского города Савона и датируется 1471 годом. Однако стоит, видимо, признать первенство Бартоломео Сакки, известного под прозвищем Платина (1421 – 1481) – библиотекаря римских пап, философа и автора первой поваренной книги, изданной типографским способом. Хотя его труд «De honesta voluptate et valetudine» был напечатан в 1475 году, написан он был примерно на десять лет раньше. В этой книге Сакки впервые различает горькие и сладкие цитрусовые, то есть померанцы и апельсины. Попали апельсины в Европу благодаря торговавшим со странами востока генуэзцам, а распространились с помощью португальцев, открывших морские пути в Индию и далее в Малайзию и Китай. Наконец, в начале XIX века из Китая в Европу попадает мандарин (Citrus reticulata). Уже к середине века он широко распространяется в Италии, а оттуда проникает в другие страны.