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30 июля 2017, 18:00
интернет Иран Павел Дуров цензура

Несостоявшийся иранский вояж Telegram

Мессенджер Telegram
Мессенджер Telegram

История вокруг предполагаемого переноса серверов Telegram получила новый оборот. В правительстве Ирана заявили о достижении договоренности с представителями мессенджера о переносе части его серверов в исламское государство, известное едва ли не самой жесткой в мире цензурой в интернете.

C одной стороны, переезд Telegram в Иран может показаться вполне логичным – там мессенджер пользуется огромной популярностью. Конечно, не последнюю роль здесь играет блокировка в Иране Facebook и Twitter, однако факт остается фактом: по данным на апрель 2017 года, которые приводит Meduza, ежемесячная аудитория Telegram в Иран составляла 40 млн человек – по сути, каждый второй житель страны. Среднестатистический иранец проводит в мессенджере, который используется не только как средство связи, но и СМИ (вспомним про жесткую цензуру), более двух часов в день.

При этом Telegram вполне могла постичь судьба основных мировых социальных сетей, недоступных жителям Ирана. Осенью 2015 года власти исламского государства заблокировали, мотивировав это отказом руководства компании-владельца заблокировать некий аморальный контент. Какой именно – история умалчивает, хотя вряд ли ошибемся, предположив, что речь шла о сексе/порнографии либо о правах женщин.

Правда, уже через неделю Telegram разблокировали – и именно тогда впервые прозвучало требование властей Ирана о переводе в страну серверов компании. Представители Telegram требование, разумеется, проигнорировали.

Еще через год в Иране появилось требование к владельцам Telegram-каналов с аудиторией 5 тысяч подписчиков и более проходить государственную регистрацию, причем чтобы получить разрешение вести канал, необходимо указать персональные данные – имя и фамилия, домашний адрес и личный номер. Затем заявителя обязывают подключить бота – официально только на срок проверки указанных данных, а по факту, утверждают правозащитники, это обычная практика властей мониторинга содержания Telegram-каналов.

Кстати, голосовая связь в Telegram в Иране не работает. Глава разведки «Корпуса cтражей исламской революции» генерал Хассан Неджат заявил 20 апреля: «На встрече с Роухани (президент Ирана Хасан Роухани) мы подчеркнули, что разрешение Telegram запустить сервис голосовых звонков в Иране помешает нам осуществлять какой-либо контроль». Через три дня 20 иранских интернет-провайдеров получили прямой приказ блокировать функцию голосовой связи в Telegram как угрозу национальной безопасности, сообщал Center for Human Rights in Iran.

Доставалось в этой истории не только мессенджеру, но и его создателю, причем с другой стороны баррикад.

Министр коммуникации Ирана Махмуд Ваези заявлял, что его ведомство добивается блокировки всех каналов, допускающих нарушение иранского законодательства. Законодательство исламского государства строится на приоритете принципов ислама, допуская ограничение основных прав и свобод человека, – к примеру, в Конституции Ирана закреплен следующий принцип: «Пресса свободна в публикации материалов, за исключением тех случаев, когда они наносят ущерб основам Ислама и общественным правам. Эти случаи определяются законом».

Неудивительно, что когда министр заявил о фактическом подчинении владельцев Telegram далеко не демократическим требованиям иранских законов, пользователи обвинили Павла Дурова в сотрудничестве с тоталитарным режимом.

Впрочем, Дуров прояснил ситуацию: «Наверное, он (Ваези) подразумевал, что как и любой другой пользователь они могут сообщить о каналах порно/ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»), и их заблокируют». Речь идет именно о нарушении правил мессенджера, а не законов Ирана, подчеркнул Дуров: «Пока их ограничения – такие же, как в пользовательском соглашении Telegram, проблем быть не должно». Создатель мессенджера подытожил: «Если речь о том, что мы блокируем по запросу любой контент, это, разумеется, неправда».

Не так давно циркуляция слухов о переезде Telegram в Иран вновь оживилась, заставив Дурова выступить с новым опровержением. Слухи он назвал странными, а саму идею переезда в страну с жесточайшей интернет-цензурой – абсурдной и не заслуживающей комментариев. Впрочем, не удержался от предположений, откуда же берутся такие слухи – и тут, конечно, не обошлось без России: «Во-первых, такие страны, как Иран и Россия обычно стараются провести законы, обязывающие интернет-компании хранить пользовательские данные на их территории. <…> Совершенно очевидно, что Telegram не может выполнить такое требование».

Слухи могут касаться не переезда серверов, а лишь присутствия в стране CDN (сеть доставки и распространения контента) – но у нее нет доступа к данным пользователей Telegram, а «серверы Telegram хранят пользовательские данные и никогда не переедут в страны с интернет-цензурой», подчеркнул Дуров.

Однако 30 июля СМИ транслируют новое заявление приснопамятного министра Ваези: переезду Telegram в Иран – быть, обо всем договорились во время ряда встреч. Подробности, правда, не приводятся – непонятно, кто с кем и когда встречался.

Павел Дуров тут же посетовал, что журналисты не читают его Telegram-канал, предположил, что это «очередной пример фейковых новостей или неверного перевода», а также выдал длинную статью – с разъяснением, ссылками и «кратким содержанием предыдущих серий».

Впрочем, судя по настойчивости властей Ирана в муссировании слухов о переезде Telegram, вряд ли история на этом закончится.

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