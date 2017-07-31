В последнее воскресенье июля, которое на этот раз выпало на 30 число, в России достаточно помпезно был отмечен день Военно-морского флота. Как всегда, профессиональный праздник стал хорошим поводом для того, чтобы вспомнить о состоянии флота и поговорить о его развитии. И тут новости пришли самые неожиданные.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1» заявил, что уже скоро начнется строительство новых авианосцев. «В ближайшее время мы шесть заложим», — объявил парламентарий.

Если руководство страны действительно пойдет на строительство шести авианосцев, то это будет настоящий переворот для российского флота.

Сегодня в составе ВМФ России находится только один авианосец, и то, формально это авианесущий крейсер, то есть корабль, который сочетает в себе и крейсерское вооружение (артиллерия, ракетные комплексы и т. д.), и авиационное вооружение. Естественно, такой корабль может перемещать меньшее количество самолетов, чем классические авианосцы, которые находятся, например, на вооружении флота Соединенных Штатов.

Авианосцы — очень дорогие корабли, Соединенные Штаты на строительство каждого тратят более десятка миллиарда долларов. Но, что, пожалуй, самое важное — авианосец не имеет смысла сам по себе. Во-первых, на его борту должны быть самолеты или вертолеты, иначе зачем он вообще нужен. Это тоже недешево. Во-вторых, авианосец в одиночку ходит разве что на параде — и то, желательно иметь прикрытие. Такой дорогой и мощный корабль не может подходить к силам противника, пусть и вероятного, без прикрытия — а это противолодочные корабли, ракетные крейсеры, транспорт с топливом (даже если у авианосца есть ядерный реактор, остальные используют более привычное топливо).

Авианосец ВМФ США "Нимитц" U.S. Naval Forces Central Command/U.S. Fifth Fleet

Итого можно сказать, что вся авианесущая ударная группа, в которой авианосец — только ядро, которое со всех сторон защищают другие корабли, стоит десятки миллиардов долларов. А Клинцевич заговорил о начале строительства сразу шести авианосцев. Большой вопрос, сможет ли российский бюджет потянуть такую махину.

Конечно, в России авианосцы могут стоить и дешевле, но суммы все равно гигантские. В 2013 году впервые был представлен проект авианосца «Шторм», строительство первого такого корабля ожидается не раннее чем в 2025—2030 годах, а его стоимость оценивается в 350 млрд рублей — более чем 5 млрд долларов.

Именно из-за дороговизны авианосцев и всего их сопровождения еще советское руководство сделало ставку на подводные лодки: в идеале они как раз могут нанести удар по авианосцу пройдя мимо всех кораблей охраны и стоят, естественно, намного дешевле.

Подводная лодка на военно-морском параде в Петропавловске- Камчатском Сергей Коновалов / mil.ru

При этом нельзя сказать, что об авианосцах никто не думает. «Это мечта любого моряка! Мы постоянно над этим работаем и эта задача будет решена. Великая морская держава не может быть без авианосного флота — потому что есть регионы, в которых мы можем иметь свои национальные интересы. Если сегодня у нас их нет, завтра они могут возникнуть», — заявил несколько месяцев назад, в апреле, главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.

Вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью «Комсомольской правде», которое опубликовано в понедельник, также не забыл рассказать о будущем российских авианосцев. «Проект нашего нового авианосца действительно существует. Вопрос лишь в одном. Есть заказчик в лице Министерства обороны. И есть военная промышленность. Вот военная наука и промышленность полностью готовы к данному проекту. Оговорюсь: если он будет утвержден в новой Программе вооружения (а ее должны утвердить осенью). Но главное здесь дело — за заказчиком. Если заказчик с точки зрения оценки военных угроз посчитает, что нам нужны такие плавучие аэродромы, способные работать на дальних театрах военных действий, то такая задача промышленностью будет реализована», — уверен Рогозин.

Дмитрий Рогозин oborona.gov.ru

И тут, конечно, хорошо бы понять, откуда у Франца Клинцевича информация о том, что уже принято решение о строительстве сразу шести авианосцев. Совещается ли с ним руководство Генерального штаба и Министерства обороны, или, может быть, он таким образом представляет желаемое военной промышленностью за действительное.