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31 июля 2017, 12:31
Бурятия выборы губернаторов Свердловская область
Симон Жаворонков

#Муниципальный_фильтр. Взгляд «мозгового центра» АП

Голосование на выборах
Голосование на выборах
ЕР

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ), который считается «мозговым центром» внутриполитического блока АП под руководством Сергея Кириенко, подготовил доклад о результатах выдвижений кандидатов на губернаторских выборах. Вывод авторы доклада сделали интересный: политическую конкуренцию на выборах нужно искать не после регистрации кандидатов, а до этого.

Напомним, 10 сентября губернаторов будут выбирать в 16 регионах России. Некоторые кампании изначально стартовали как фактически безальтернативные, политологи называют их «выборами референдумного типа», то есть у граждан, фактически, есть всего два варианта — поддержать действующего губернатора или нет. А в некоторых регионах ожидалась настоящая конкуренция.

 
Партия «ЯБЛОКО» выдвигает Евгения Ройзмана в губернаторы Свердловской области
Пресс-служба партии "Яблоко"

Так, в Свердловской области о своем желании участвовать в выборах заявил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Учитывая популярность политика в регионе, у него был шанс если не победить, то пройти во второй тур. Однако пройти муниципальный фильр Ройзман не смог, так как, как он заявил, администрация действующего губернатора Евгения Куйвашева заставила муниципальных депутатов отдать свои подписи за других кандидатов еще до того, как Ройзман официально выдвинулся.

В Бурятии также муниципальный фильтр стал непреодолимой преградой для члена КПРФ, сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева. Он также имел хорошие шансы получить заметную поддержку среди жителей Бурятии, но в выборах участвовать не будет — ему не хватило буквально нескольких голосов муниципальных депутатов.

Все это позволило оппозиции критиковать Кремль: все выглядит так, что недопущение сильных оппозиционных кандидатов до выборов является федеральной политикой, а не «эксцессами» на местах. Так что доклад ЭИСИ можно считать своеобразным ответом критикам.

Основной посыл доклада заключается в том, что политическая конкуренция происходит не только в день голосования и во время избирательной кампании, но и в момент выдвижения кандидатов и даже до этого.

Всего авторы доклада выявили четыре стадии конкуренции.

Первая стадия — конкуренция за президентское доверие или «президентский фильтр». В это понятие входят переговоры и согласования, предваряющие кадровые решения по обновлению губернаторского корпуса. Авторы доклада отметили, что в 2017 году на президентское доверие получили только «мужчины, владеющие современными подходами в управлении, имеющие опыт реализации успешных проектов отраслевого или регионального развития, а также, желательно, опыт борьбы с коррупцией».

Вторая стадия — торг элит и формирование предвыборных коалиций, его в докладе называют «фильтром региональной элиты». Торг, утверждается в докладе, идет, как правило, по трем векторам: «торг за выдвижение единого кандидата от оппозиции», «торг за невыдвижение сильного кандидата от оппозиции», «торг за партийное выдвижение».

И только третья стадия — конкуренция за местных депутатов, собственно прописанный в законе муниципальный фильтр.

 
Сергей Балабаев (ПАРНАС) подает документы на регистрацию в качестве кандидата в губернаторы Ярославской области
parnasparty.ru

Те, кто прошел муниципальный фильтр, допускаются до последнего — «электорального фильтра», то есть голосования.

По мнению экспертов, основной «торг» за оппозиционных кандидатов происходит между региональными элитами как раз на втором этапе. «Оппозиционные партии и политики продемонстрировали низкую способность договориться о едином кандидате, несмотря на то что эта стратегия оправдывает себя», — утверждается в докладе. А низкая активность партий объясняется стремлением сократить издержки на проведение кампании.

«Если парламентской оппозиции приходится соблюдать в процессе выдвижения партийную дисциплину, то для независимых кандидатов своевременный выход из гонки — отличный способ сберечь репутацию от проигрыша и ресурсы», — говорится в докладе. По мнению его авторов, как раз так поступил Ройзман, применив «все правовые нормы», чтобы его фамилия не попала в бюллетень.

При этом, отмечается в докладе, власти часто пытаются договориться с оппозиционными политиками, позволяя тем сохранить репутацию у избирателей и снизить издержки на кампанию. Например, в Севастополе оппозиционный губернатору политик Олег Николаев был назначен главой Корпорации развития, после чего отказался от участия в выборах. В многих других регионах партии и региональные элиты получили возможность укрепить свое влияние с помощью выдвижения кандидатур в Совет Федерации.

Отдельно в докладе представлен график, который убедительно показывает: в 6 из 16 регионов, где идет губернаторская кампания, высокий уровень конкуренции не демонстрировался в течение всей их электоральной истории. Выражалось это и в том, что в этих регионы выборы «всегда проходили в один тур».

Финальный раздел доклада посвящен «конкуренции за избирателя», но он совсем маленький. Эксперты описывают инструменты, которые нынешние врио глав регионов используют для повышения собственной поддержки в условиях отсутствия реальных оппонентов. Но подробней об этом будет рассказываться во втором докладе про губернаторские выборы, который выйдет уже в сентябре.

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