Федеральная антимонопольная служба решила все-таки возбудить дело против операторов «большой четверки» из-за цен на услуги связи в национальном роуминге. Ранее ФАС выпустила предписание крупнейшим операторам сотовой связи в двухнедельный срок изменить тарифы во внутрисетевом роуминге.

Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин на пресс-конференции в понедельник, 31 июля, заявил, что ведомство готовится возбудить дело по вопросу национального роуминга. «Мы приняли такое решение. В ближайшее время это должно произойти», — сказал Голомолзин.

ФАС и операторы связи разделяют понятия внутрисетевого и национального роуминга. Национальный роуминг — это когда абонент внутри страны оказывается вне зоны действия сети своего оператора и подключается к какой-то другой сети. Внутрисетевой роуминг — это когда абонент покидает пределы своего региона, все равно пользуется сетью своего оператора, но услуги стоят уже дороже, чем если бы он оставался дома.

Самый частый пример национального роуминга — Крым. Из-за угрозы санкций многие компании не спешат строить на полуострове свои сети, в результате их абоненты приезжая, например, в Ялту, оказываются в зоне покрытия местных сетей.

Ялта. Туристы в центре города / pixabay.com

Ранее представители ФАС, крымские и севастопольские чиновники неоднократно заявляли о необходимости снижения тарифов на сотовую связь на полуострове. «Большая четверка», в свою очередь, указывала, что тарифы для конечных абонентов зависят от того, какой процент они вынуждены платить местным операторам.

Голомолзин заявил, что ФАС готовится возбудить в отношении компаний МТС, «МегаФона» «ВымпелКома» (оказывает услуги под брендом «Билайн») и «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), которые не стали добровольно снижать тарифы. «Крымские операторы гораздо более гибки в этом вопросе», — отметил чиновник.

Но ранее в ФАС выражали недовольство и внутресетевым роумингом. Служба предупредила, что заведет административное дело в отношении компаний, если те не изменят необоснованно высокие тарифы при оказании услуг связи во внутрисетевом роуминге.

17 июля ФАС официально предупредила «большую четверку» о необходимости в двухнедельный срок изменить тарифы на услуги связи в поездках и тем самым исключить необоснованную разницу. Формально операторы получили предупреждение 24–27 июля, на его исполнение у них есть время до 10–13 августа, в зависимости от компании, сообщил Голомолзин. Если операторы откажутся выполнять требование, то ФАС заведет административные дела. Ведомство установило признаки нарушения «Закона о защите конкуренции», которые выразились в установлении и поддержании разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и поездках по России.

Отдыхающие фотографируются у моря / pixabay.com

Замглавы ФАС заверил, что его ведомство готово обсуждать с операторами вопрос увеличения срока исполнения предписания, но «ходатайства должно быть мотивированными». Также он согласился с тем, что у операторов могут возникнуть сложности.

Официально операторы сотовой связи не раскрывают какую долю своей выручки они получают за счет предоставления абонентам внутрисетевого и национального роуминга. Анатолий Голомолзин на пресс-конференции со ссылкой на информацию, предоставленную службе операторами, сообщил, что что доходы от внутрисетевого роуминга — «это однозначные цифры», а доходы от национального роуминга — «еще меньше». При этом выручка МТС, крунейшего в стране сотового оператора, в 2016 году превысила 400 млрд рублей.

Из «большой четверки» только «МегаФона» прокомментировал требование ФАС. Представительница компании Юлия Дорохина в разговоре с РБК 24 июля заявила, что выполнить требование ФАС об отмене внутрироссийского роуминга за две недели невозможно, поскольку для этого операторам придется изменить около трех тысяч тарифных планов по всей стране. Она также отмечала, что «уравнять стоимость звонков в роуминге со звонками в домашнем регионе довольно сложно», а различный подход к тарификации позволяет мобильным операторам поддерживать низкую цену на тарифы для наименее обеспеченных абонентов.