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31 июля 2017, понедельник, 12:47
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31 июля 2017, 08:56
банковский сектор Белоруссия Дональд Трамп Китай КНДР Крым Минздрав США ФСБ Центробанк
Илья Карпюк

Заголовки утра. 31 июля

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Ставку по осени пересчитают» объясняет, почему Банк России не изменил ключевой индикатор.

«Крымским железным дорогам нарисовали электросхему»: электрификация начнется от Керченского моста.

«Сервис с Востока»: Alipay начнут широко принимать в России.

РБК в статье «Киберхранитель государственных тайн» пишет о том, что назначен новый начальник Центра информационной безопасности ФСБ.

Почему ЦБ не стал спасать банк «Югра», объясняется в статье «Финал "Югры"».

«Крым прирастает Россией»: власти полуострова доказали экономическую выгоду присоединения к России.

«РАН проверят по статьям»: Совет Федерации заинтересовали американские связи Академии наук.

«Известия»: «Россия ответит Польше асимметрично». В Москве прорабатывают возможные меры против Варшавы за снос советских мемориалов.

«Россиян будут чаще обследовать на рак»: главный эксперт Минздрава по профилактической медицине Сергей Бойцов рассказал о том, как изменится диспансеризация в следующем году.

«Государство поможет Росгосцирку найти инвесторов»: Министерство культуры вместе с меценатами продолжит поддержку отечественного циркового искусства.

«Газета.ru» в статье «Трамп и конгресс: чем закончится война» объясняет, какой ошибки Обамы избегает Дональд Трамп.

«"Тюбетейки" разоряют белорусский бизнес»: азиаты монополизировали торговлю дешевыми товарами в Белоруссии.

The Economist: «Демография. Рост бездетности» (Demography: The rise of childlessness). Все меньше взрослых заводят детей. Но это не так страшно, как кажется.

«Республиканцы в Сенате опять не смогли отменить Obamacare» (Senate Republicans fail to repeal Obamacare yet again). В США закон о доступном медицинском страховании оказался сейчас как никогда популярен.

Bloomberg: «В Европе восточные бунтари представляют новый вызов для лидеров ЕС» (Europe's Eastern Rebels Pose Next Challenge for EU Leaders). Европейские лидеры объявили, что финансовый кризис закончился. Но теперь на континенте назревает политический кризис.

«Россия собирается добиться сокращения 700 сотрудников американского посольства из-за санкций» (Russia to Seek 700 U.S. Embassy Job Cuts Over Sanctions). США придется сократить свою дипмиссию в России на более чем 700 человек.

The Wall Street Journal: «Европейские банки наконец стабилизируются» (Europe’s Banks Are Finally Stabilizing). Европа начала демонстрировать признаки стабилизации банковского сектора.

«Трамп предупредил Китай по поводу Северной Кореи» (Trump Warns China on North Korea). Президент США Дональд Трамп в своем Твиттере выразил недовольство бездействием Китая по поводу ядерных амбиций КНДР.

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