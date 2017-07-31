Лидер группы «Ноль» Федор Чистяков решил эмигрировать в Соединенные Штаты. Сама по себе эта новость, наверное, мало кого затронула бы, разве что поклонников музыканта, если бы не одно но. Чистяков — иеговист, и причину своего отъезда называет прямо: запрет деятельности Свидетелей Иеговы в России.

Очевидно, что в России государство почти всегда в меру своих сил боролось с «нетрадиционными» религиями, будь то различные течения старообрядцев, пришедшие из-за океана парахристианские учения или возникающие то тут то там как будто из ниоткуда секты. И всегда этому находились достаточно рациональные объяснения. А вот кому мешают Свидетели Иеговы сейчас, почему они внезапно стали экстремистами — остается загадкой.