В августе должны состояться переговоры о реорганизации Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), регулирующего торговые отношения между Канадой, Мексикой и США начиная с 1994 г. Первоначально СМИ обсуждали эту перспективу с большим скепсисом, как симптом надвигающегося изоляционизма США. Сейчас тон обсуждений стал более прагматическим.

Wall Street Journal напоминает, что во время предвыборной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа наибольшей популярностью пользовались его нападки в адрес Мексики. Он обещал выстроить на границе с Мексикой стену за счет Мексики, а также переписать соглашение о свободной торговле. Сейчас Трамп придерживается сходной броской риторики — в частности, говорит, что сначала он построит стену, а потом придумает, как заставить мексиканцев за нее заплатить. Такие заявления обязаны своим существованием тому, что они нравятся общественности и широко тиражируются в медиа.

Мексика. Граница с США / wikipedia.org

С соглашением история иная: здесь речь идет о серьезных переговорах и деловых отношениях, и в этом случае такие риторические приемы уже неуместны. Канада и Мексика согласились на переговоры о пересмотре торгового режима не для того, чтобы его уничтожить, а чтобы его модернизировать. Одна из важных мотиваций к пересмотру — это повышение свободы торговли в сфере сельского хозяйства.

На самом деле, отмечает автор, пространство для дипломатических маневров здесь есть. Внешнеторговый дефицит США в отношениях с Канадой и Мексикой крайне незначителен и составляет всего 13% от общего объема внешнеторгового дефицита, притом что торговля с партнерами по NAFTA составляет 30% от объема внешней торговли США.

Bloomberg пишет, что перспектива пересмотра соглашения особенно тревожит Мексику. В последние двадцать лет благодаря ему благосостояние Мексики заметно улучшилось. Радикальные изменения условия могут, в свою очередь, ухудшить ситуацию — в частности, отпугнуть международных инвесторов. Одним из факторов может быть введение со стороны США таких торговых ограничений, которые замедлят рост экономики как в США, так и в Мексике.

Мексиканские рабочие собирают урожай / youtube.com

Между тем, считает автор, последствия пересмотра соглашения необязательно должны быть катастрофическими. США стремятся к сокращению преобладания импорта над экспортом. Возможны конфигурации, при которых это не только не повредит росту экономики, но и увеличит доходы корпораций. Автор описывает две такие конфигурации. Первая состоит в том, чтобы рассматривать реорганизацию не исключительно как условия сокращения внешнего экспорта в США, а как общее перестраивание отношений. Например, наряду с сокращением экспорта могут открыться возможности прямого иностранного инвестирования в мексиканскую энергетику, за счет которого Мексика сможет повысить качество соответствующего оборудования.

Вторая конфигурация предполагает, что США для сокращения внешнеторгового дефицита требуют, чтобы компании получили возможность конкурировать в мексиканском энергетическом секторе. Для США это будет означать рост спроса на их продукцию и приток дивидендов от вложений в мексиканское производство. Для Мексики это, в свою очередь, будет означать приток инвесторского капитала.