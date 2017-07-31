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31 июля 2017, 13:54
Евросоюз Польша Россия США
Алексей Макаркин

Россия взяла паузу для поисков ответа Польше

Памятник освободителям Варшавы. Фрагмент
Памятник освободителям Варшавы. Фрагмент
Alf Melin

Решение польских властей демонтировать памятники советским солдатам, установленные на улицах и площадях польских городов, не останется без ответа со стороны России. Как заявили журналистам газеты «Известия» в российском внешнеполитическом ведомстве, недружественные действия Польши Россия не оставит без последствий. Однако, по данным МИД России, ответные меры будут носить «асимметричный характер».

По информации источников издания в российских дипломатических кругах, рассматривается несколько вариантов ответа, начиная с персональных санкции против причастных к разработке закона польских политиков. Кроме того, не исключаются пока и экономические меры воздействия, и попытки привлечь внимание к проблеме на всевозможных международных площадках.

Напомним, необходимость демонтажа памятников советским воинам оговорена в подписанном президентом Польши Анджеем Дудой в середине июля законе о декоммунизации (о запрете пропаганды коммунизма). При этом речь идет именно о памятниках на улицах и площадях города, но не о мемориалах на кладбищах.

Закон вступит в силу в середине октября, через три месяца с даты подписания. По оценкам Института национальной памяти Польши, он коснется примерно 230 памятников бойцам Красной армии, передает информационное агентство РИА Новости

 
Памятник 22 красноармейцам, погибшим в боюпод Оссувом. Мазовия.
Damian Kisielewski 

О происходящем в Польше, а также о принятых ее властями решениях и возможной реакции России на эти меры с «Полит.ру» согласился поговорить политолог Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру».

«В Польше сейчас у власти находятся правые политические силы, которые выступают за окончательную декоммунизацию и десоветизацию. Поэтому они настаивают на удалении всех советских памятников с улиц и площадей польских городов. Советские памятники разрешаются только на кладбищах.

Здесь можно провести аналогию с Эстонией, где все это прошло еще раньше, в 2009 году. Тогда имел место известный «кризис Бронзового солдата», когда памятник был перемещен из центра Таллина на кладбище, что вызвало протесты и вызвало очень резкую реакцию в самой России. Если помните, тогда прокремлевские молодежные организации буквально взяли в осаду посольство Эстонии в Москве – при очень спокойном, благожелательном отношении со стороны правоохранительных органов. Понятно, что это была не инициатива молодежных организаций, а так государственный ответ через молодежные провластные структуры.

Но прошло несколько месяцев – и напряжение спало. Отношения между Россией и Эстонией в общем и целом стали существенно спокойнее – кризис не привел к фатальным последствиям.

 
Массовые беспорядки в центре Таллина из-за переноса "Бронзового солдата"
Leena Hietanen

В случае с Польшей же – как можно ответить? Может, убрать польские памятники, которые находятся в центре российских населенных пунктов? Только проблема в том, что их там нет. Есть, конечно, польский памятник, посвященный дивизии Костюшко – но его-то как раз Россия удалять совершенно не собирается. Я бы сказал, что это – «польско-советский» памятник, потому что дивизия Костюшко было сформирована на советской территории и, по сути, была частью Красной Армии. Официально это была польская воинская часть, но на самом деле она, конечно, полностью контролировалась Советским Союзом. Так что это – «свои».

Других польских памятников в городах России я не припоминаю. Есть еще мемориальные комплексы в Катыни и в Медном, посвященные полякам, расстрелянным в 1940 году при Сталине. Но это комплексы на кладбищах, не памятники в центре городов. Комплекс в Катыни – это под Смоленском, километрах в пятнадцами от него примерно на военном кладбище. А Медное – это между Твервью и Торжком; там тоже военное кладбище. Поэтому убрать, я думаю, ничего не удастся – так как в Польше советские памятники, как я понимаю, на кладбищах остаются.

 
Мемориальный комплекс в Катыни
Andrzej Sołyga

Ну, вероятно, можно попробовать – и, наверно, такие планы уже имеются, – скорректировать экспозицию этих мемориалов. В той же Катыни, например – чтобы показать и современный российский взгляд на случившееся. Вообще-то современный российский взгляд на трагедию довольно разный: есть большое количество россиян, полностью отрицающих, что это сделал Сталин. Есть и промежуточная точка зрения: мол, да, это сделал Сталин, но он имел какие-то основания. Например, почему-то очень распространена точка зрения, что он таким образом отвечал за смерть пленных красноармейцев в 1920-1921 гг.

На самом деле Сталину красноармейцы были совершенно неинтересны: абсолютно нигде, ни в одном источнике не содержится информации о том, что действия Сталина против поляков были каким-то ответом и что он вообще интересовался проблемой гибели пленных красноармейцев. Она для него была уже глубоко исторической. Ну, и известен подход Сталина к пленным во Второй Мировой войне – что они сами виноваты в пленении и надо было драться до конца. Думаю, вряд ли его подход к пленным был каким-то иным в период советско-польской войны.

Такая точка зрения достаточно распространена – она позволяет обществу немного успокоиться, как-то рационализировать это преступление, решить для себя, что советская сторона, может, не так уж и виновата, а поляки, может, тоже виноваты! Хотя на деле сравнивать эти события невозможно: в случае с Катынью был целенаправленный расстрел, тогда как с пленными красноармейцами речи о таком приказе вообще не было. Их трагедия была в значительной степени связана с эпидемиями, которые были в то время – не только в Польше, но и других европейских странах. Но это уже другая история, и я не исключаю, что тут может быть какой-нибудь ответ.

Например, могут разместить рядом свою экспозицию. Поляки, разумеется, будут этим крайне недовольны, но думаю, такой вариант возможен.

Что еще? Как я понимаю, Россия сейчас взяла паузу, потому что очень сложно найти и асимметричные ответы. Пока я говорил о симметричном, а асимметричный вариант с трудом просматривается. Потому что экономические связи между странами очень слабы, что-то перекрыть довольно сложно; продовольственное эмбарго вводить бессмысленно – оно и так уже было введено в 2014 году, так как Польша – член Европейского союза, присоединившегося к санкциям против России. В общем, наверно, пока как раз и пытаются понять, чем же мы можем ответить, что у нас еще есть.

Какие-то культурные связи? Но они в последнее время тоже очень ослабли. И если в советском время польская культура была значимым фактором и для советской массовой аудитории, которая смотрела фильмы по произведениям Сенкевича и польские комедии «Ва-банк», «Ва-банк-2» и так далее, так и для элитарной аудитории, которая смотрела Анджея Вайду, пока тот был если разрешен, то сейчас ничего подобного не видно. Многие фильмы вообще не переводят на русский язык. Сейчас был некоторый интерес к фильму «Волынь», связанный с тем, что это – фильм про украинских националистов и их преступления против поляков. Он оказался созвучен российской позиции по этому вопросу. Но такое – скорее исключение. Поэтому в культурной сфере тоже что-то серьезное сделать сложно.

Помню, был фильм Анджея Вайды «Катынь», который очень непросто шел к российскому зрителю, – его показывали ограниченным аудиториям, чтобы не обидеть тех, кто считает, что Советский Союз был всегда и во всем прав. Но я буквально могу вспомнить единичные случаи такого сорта, а в целом культурных связей было очень немного. Так что сложно даже сказать, что придумают.

Звучит еще идея, пока не реализованная, чтобы не только российская Государственная Дума, но и парламенты других стран обратились по поводу ревизии памяти о войне. Но пока что было только заявление израильского парламента, причем было оно достаточно аккуратным, и о Польше там вообще ничего не было сказано. К тому же я думаю, что таких заявлений будет не очень много. Поэтому пока сложно сказать, как Россия может ответить. Но интересно вот что.

В Польше победили консерваторы – то есть люди, которые выступают за усиление роли религии, традиционной нравственности. В связи с этим у властей достаточно сложные отношения с либеральной частью общества. Достаточно сложные отношения с НКО, достаточно сложные отношения со СМИ – словом, проблемы сходные с российскими, и подходы тоже сходные. Конечно, у Польши есть ограничитель – Европейский союз. Поэтому президент Польши должен был ветировать два закона, которые особенно неприятны для ЕС. Но в общем и целом тренды у нас достаточно сходные.

Однако при этом польский национализм после всех разделов Польши воспринимает Россию как врага. Причем если представители предыдущего правительства пытались как-то выстроить отношения с Россией, нащупать какие-то новые темы для разговоров, то теперешнее правительство однозначно исходит из того, что Россия вся, будь то Российская империя, или СССР, или современная Россия, – это одно и то же. И никакими новыми подходами польские власти сейчас не интересуются, для них Россия – враг.

 
Памятник жителям Восточной Польши, ставших жертвами сталинских депортаций 1940-41 гг.
Jake / Flickr

Поэтому если Россия наладила отношения с националистам в ряде стран Европы (другой вопрос – насколько эффективно наладила), то с поляками это невозможно. В Польше есть небольшие пророссийские группы, но они носят откровенно маргинальный характер. То есть там альтернатива – это либо проевропейская часть общества, которая подозрительно относится к России, но хотела бы с ней разговаривать, а не хотела бы сильно раздражать (поэтому при правительстве Туска монументы оставались на своих местах), либо националисты, которые мало интересуются тем, что о них подумают в России.

Ну, и дополнительный ресурс, который есть у поляков, – это отношения с Америкой. У Трампа достаточно испорчены уже отношения с Германией, с Ангелой Меркель, и сейчас эти отношения будут еще, скорее всего, ухудшаться из-за тех санкций, которые приняты в отношении России. Будут ухудшаться, потому что эти санкции затрагивают «Северный поток-2». И на этом фоне выделяется Польша, которая выступает против «Северного потока-2» и демонстрирует желание максимально сблизиться с Америкой (это сближение тоже имеет свои исторические традиции: в свое время поляки участвовали в Войне за независимость в США – тот же самый Тадеуш Костюшко был офицером армии Джорджа Вашингтона). Вот этот курс для польского правительства сейчас является основным.

То есть не Европейский союз, а Америка. А так как российско-американские отношения сейчас ухудшаются, никакого особого повода для оптимизма у России здесь не видно. Поляки были вполне удовлетворены выступлением Трампа в Варшаве, которое носило крайне критичный характер в отношении России. И они будут придерживаться этой политики», – сказал Алексей Макаркин.

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