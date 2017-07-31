Еще в пятницу, 28 июля, самолет российской авиакомпании S7 развернули на полпути в Кишинев. На борту находились полторы сотни гражданских и делегация российских чиновников во главе с зампредседателя кабинета министров РФ, спецпредставителем президента России в Приднестровье Дмитрием Рогозиным, который летел в Тирасполь на празднование 25-летия со дня начала миротворческой операции в непризнанной молдавской республике.

Празднование 25-летия со дня начала миротворческой операции в ПМР Пресс-служба президента ПМР

Формально самолет не пустили в воздушное пространство Румынии, а не Молдавии — чартер Минобороны РФ со страной назначения согласовать не удалось, а потому делегации пришлось воспользоваться регулярным авиарейсом, но и это не сработало. Напомним также, что Украина не пропускает российские авиарейсы через свое воздушное пространство, потому попасть в Молдавию, не пересекая небо над Румынией, невозможно. Формальной причиной Бухарест назвал нахождение Рогозина на борту — в отношении него действуют санкции Запада, а потому его объявили персоной нон-грата даже в случае транзита.

«Такой демарш румынские авиационные власти предприняли не в последнюю очередь по просьбе своих молдавских коллег. Формальным объяснением своего поведения румыны назвали обстоятельство того, что Дмитрий Рогозин находится под персональными санкциями ЕС в связи с событиями на Украине. Конечно, все это смехотворные отговорки и значительное превышение полномочий со стороны третьесортной страны НАТО. Провокация в отношении российской делегации со стороны молдавской власти не случайно совпала с обострением ситуации вокруг Приднестровья. Недавние заявления украинских дипломатов о готовности Украины помочь молдавским властям насильно обратно впихнуть Приднестровье в Молдавию также неслучайны. Ведь подобные подходы приведут к разморозке конфликта. В случае разрушения миротворческого формата в центре Европы разгорится еще один вооруженный конфликт», — написал в колонке для «Известий» политолог Алексей Мартынов.

Дмитрий Рогозин посещает пост российских миротворцев в Приднестровье. 5 июля 2016 Лента ВПК

Сам Рогозин довольно эмоционально отреагировал на происходящее. «Ждите ответа, гады», — написал он в своем твиттере. Его румынский коллега, глава министерства обороны Адриан Цуцуяну напомнил в ответ на это, что страна собирается закупать у США комплексы ПВО Patriot. «Думаю, мы должны заниматься нашими делами, обеспечивать развитие экономики и в то же время делать все необходимое, чтобы быть в максимальной безопасности, иметь возможность сдерживать определенные враждебные действия», — приводит его слова агентство Аgerpres.

Чуть позже к дискуссии подключилось министерство иностранных дел РФ, которое посчитало происходящее провокацией и вынесло Временному поверенному в делах Румынии в Российской Федерации Виорелу Кокару протест. «Под угрозу была поставлена безопасность более 160 пассажиров, летевших упомянутым рейсом. Они не смогли своевременно добраться до места назначения. Указанные действия не позволили находившемуся на борту этого самолета заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрию Рогозину прибыть в Молдавию для встречи с Президентом Республики Молдова Игорем Додоном», — говорится в документе, направленном молдавским дипломатам.

Позднее зампредседателя правительства РФ заявил, что российские власти найдут и адресно поместят под ответные санкции должностных лиц, виновных в инциденте. «Во-первых, это мафиозная группа, которая стоит за правительством Молдовы и которая понимает, что у нее довольно-таки сложные сейчас проблемы с законом, им нужно было встать по одну сторону баррикад с Западом. Именно они стояли за провокацией против наших артистов, миротворцев. А, во-вторых, это Румыния, которая сейчас стала совершенно очевидной марионеткой Соединенных Штатов и которая на своей территории вопреки здравому смыслу и собственной безопасности разместила американскую систему ПРО», — сказал вице-премьер по оборонке в эфире телеканала «Россия-24». — Ответ будет, конечно. Мы точно установим, кто стоял за этими решениями в Кишиневе, Бухаресте, Будапеште, Брюсселе. Мы установим лица, которые принимали данные решения. Наши санкции будут выверенные и очень адресные».

Пост российских миротворцев в Бендерах Лента ВПК

Он также рассказал, что глава МИДа Румынии Теодор Мелешкану, который полетел в Казахстан 29 июля, на следующий день после инцидента с Рогозиным, внезапно поменял свои планы и полетел в Казахстан не через Москву, как изначально собирался, а другим маршрутом. Российские СМИ объяснили это испугом. Инцидент и дальнейшее партнерство двух стран обсудят в ближайшее время — 4 августа, по сообщению самого Рогозина, он встретится с Игорем Додоном в Тегеране.