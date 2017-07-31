Топ новостей 31 июля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня ФАС возбудила дело против операторов «большой четверки», Кремль предложил США отказаться от «санкционного диктата», СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала».

Для нормализации отношений с Россией США нужно отказаться от «санкционного диктата», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: «Выход из этой ситуации лежит в русле проявления политической воли налаживания отношений, процессе реабилитации от обострения политической шизофрении, фиксировании желания нормализовать эти отношения и отказе от попыток санкционного диктата».

Человек с чемоданом / pixabay.com

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты сами должны будут решить, кто из дипломатов и сотрудников дипмиссий покинет Россию: «Это выбор США. Вчера, когда Путин говорил, он, собственно, сказал, что дипломаты и технические сотрудники».

Зачем высылать 700 дипломатов? Можно же трактором.. pic.twitter.com/DSs5FU7EC6 — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 31 июля 2017 г.

Гаврила выслал дипломатов.

Несуществующих, но всё ж! — Вязаный Твитер (@twitted_knitter) 31 июля 2017 г.

Пришлите больше дипломатов,

Их нужно срочно высылать! — Вы и Банки (@Sgt_Perchik) 31 июля 2017 г.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении операторов «большой четверки» – «Вымпелкома», «Мегафона», МТС и Tele2 – по вопросу национального роуминга.

Ведущий программы «Пусть говорят» Андрей Малахов покидает передачу и уходит с «Первого канала», сообщил источник на канале, близкий к Малахову. Причиной ухода Малахова называют конфликт внутри команды «Пусть говорят». Источник РБК рассказал: «Канал вернул в программу продюсера, которая работала там еще 9 лет назад, надеясь, что она поможет поднять сильно упавшие рейтинги программы. Но Малахов с ней уже не сработался и потребовал вернуть предыдущую коллегу. Поскольку канал долго не шел на уступки, ведущий начал заявлять о том, что в противном случае уйдет с канала, отсюда и слухи».

Новость, которую люди должны знать, чтобы поддержать разговор за семейным ужином у бабушки https://t.co/4fWtz6f5KM — Лентач (@oldLentach) 31 июля 2017 г.

В Госдуму могут внести предложение о выводе Крыма и Севастополя из-под действия закона, обязывающего анонимайзеры блокировать запрещенную на территории России информацию.

Путин подписал законы о запрете обхода блокировок и контроле над мессенджерами. А точнее, урезал права россиян в интернете pic.twitter.com/yTUCcSHRuP — DW (на русском) (@dw_russian) 31 июля 2017 г.

Пункт досмотра в метро / metronews.ru

В метро Санкт-Петербурга признали, что эксперимент с тщательным досмотром всех пассажиров, проведенный на нескольких станциях подземки, является неудачным.

Из-за сокращения персонала дипмиссии США в России сроки оформления американских виз для россиян могут значительно увеличиться. Об этом в своем твиттере написал бывший посол Соединенных Штатов в РФ Майкл Макфол.

Дмитрий Медведев в Сколково / ntv.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил программу «Цифровая экономика Российской Федерации». Программой определены цели, задачи, направления и сроки реализации основных мер государственной политики по созданию необходимых условий для развития в России цифровой экономики, в которой данные в цифровом виде являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, говорится в справке к документу.

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов / © facebook.com/annanetrebko

Российская оперная певца Анна Нетребко возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских музыкантов по версии журнала Forbes. За год Анна Нетребко, по данным Forbes, заработала 7,5 млн долларов.При этом сама певица опровергла цифры, приведенные изданием, назвав их враньем.

Нетребко, Киркоров и Тимати – самые дорогие певцы



Ну, допустим, Нетребко и Киркоров - певцы. А каким боком затесался репер Тимати? — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 31 июля 2017 г.

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева ждет второго ребенка. Об этом в своем твиттере рассказала генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки.