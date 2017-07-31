Правительство России утвердило правила, по которым население сможет продавать электроэнергию «домашней микрогенерации», то есть полученную от небольших установок, функционирущих на возобновляемых источниках энергии. Однако по мнению экспертов, быстрого роста популярности домашней генерации такого типа ждать не стоит.

Как пояснила газета «Коммерсантъ», речь идет об использовании солнечных панелей и мини-ветряков мощностью до 15 кВт. Планируется, что излишки вырабатываемой энергии потребители, получающие ее из возобновляемых источников, смогут сбрасывать в сеть. Компании-основные организаторы энергосбыта в регионе будут обязаны выкупать эти объемы, причем доходы от этого не будут облагаться налогами.

Ожидается, что Минэнерго, Минэкономики и ФАС разработают проект соответствующего закона к январю 2018 года, а проекты постановлений правительства об упрощенном техническом присоединении микрогенерации к сети и работе компаний по энергосбыту с населением будут подготовлены к апрелю 2018 года.

Панели солнечных батарей / pixabay.com

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Сергей Кондратьев, заведующий сектором экономического департамента Фонда «Институт энергетики и финансов». По его словам, в целом в мире принцип «домашней микрогенерации» применяется достаточно широко, в России же пока отмечаются единичные случаи такого рода.

«В мире это достаточно распространенная практика – что бытовые потребители, физические лица устанавливают у себя источники генерации электроэнергии. Это необязательно должны быть источники, которые работают на принципах возобновляемой энергетики, кстати. Словом, потребители могут потреблять полученную электроэнергию сами, а излишки ее могут сдавать в сеть.

В случае с возобновляемой генерацией главным стимулом для потребителя обычно является более высокая стоимость этой электроэнергии, которую им возмещает государство. Механизм возмещения устроен так, что потребитель чаще всего даже не сдает какую-либо электроэнергию в сеть: он потребляет ее сам, но при этом получает «оплату», субсидию от правительства, которое как бы покупает у него эту энергию по высокому тарифу для ВИЭ (возобновляемые источники энергии – прим.ред.). И таким образом потребитель часто может фактически полностью окупать свои затраты на электроэнергию. Или даже зарабатывать на этом – за счет разницы между тарифом на электроэнергию на розничном рынке и тарифом для возобновляемой энергетики.

Насколько я знаю, у нас такие истории пока единичны. Нечто такое было в Калининградской области, где владелец дома установил у себя некую установку, вырабатывающую энергию. Как это будет реализовано в дальнейшем у нас на практике и как быстро получит распространение, сейчас судить сложно – потребуется и много подзаконным актов, и наработка правоприменительной практики в вопросе о том, как к этому будет относиться в первую очередь сбытовая компания. Но по опыту европейских стран и США можно сказать, что обычно этот принцип получает широкое использование в течение трех-четырех лет», – сказал Сергей Кондратьев.

Светящийся источник энергии / pixabay.com

В то же время, говоря о перспективах роста популярности домашней генерации в России, он выразил мнение, что быстрого ее роста в нашей стране ожидать не приходится.

«В России есть несколько особенностей в этом отношении. В европейских странах вы можете устанавливать солнечную панель, даже если живете в многоквартирном доме – можете размещать ее на балконе или на стене и либо использовать взаимозачет, либо получать так называемый «зеленый тариф». В России же многоквартирные дома под эту практику, скорее всего, не подпадут. И, кроме того, у нас не будут под нее подпадать энергоустановки фермерских хозяйств. Ну, потому что обычно фермер является либо индивидуальным предпринимателем, либо юридическим лицом и ведет коммерческую деятельность. И, значит, он производит энергию для коммерческих нужд, а следовательно, получая субсидию за электроэнергию, он де факто получает субсидию на проведение своей основной коммерческой деятельности.

Так что, наверное, развитие «домашней ВИЭ-генерации» будет ограничено главным образом сельскими районами (то есть будет не очень велико). Ну, и, учитывая все ограничения, я бы сказал, что мы, наверно, не увидим какого-то значительного развития его. Возможно, впрочем, что при существенной поддержке энергосбытовых компаний (здесь очень большую роль будет играть установка систем учета) оно и окажется немалым. Но это надо будет вести учет выработанной энергии в режиме реального времени и сразу же передавать данные о том, что происходит, сколько ее было выработано. Так что, думаю, что очень оптимистичный сценарий таков: через три-четыре года мы сможем увидеть несколько сот тысяч домохозяйств, которые будут использовать возобновляемые источники энергии.

Сейчас, как я понимаю, у нас в стране достаточно часто используются солнечные панели, ветрогенераторы в основном на приусадебных участках, в личных подсобных хозяйствах, без какой-либо компенсации. Их устанавливают сами жители: отчасти для страховки от возможных отключений, отчасти для того, чтобы несколько оптимизировать свои затраты. Потому что иногда в сельской местности, особенно если у вас нет возможности быстро подключиться электросетям, это может быть актуально и даже экономически оправданно. Словом процесс идет, но думаю, что одобренные правительством правила сами по себе не будут серьезным стимулом для того, чтобы люди переходили на ВИЭ», – объяснил Сергей Кондратьев.

Дрова на дачном участке / pixabay.com

Говоря о доступности установок для производства энергии с помощью возобновляемых источников, эксперт отметил, что пока еще она невелика.

«Насколько я знаю, производство солнечных панелей, например, которые выпускаются у нас в стране совместным предприятием «Роснано» и «Реновы», – это панели промышленного использования. Они обладают достаточно большой мощностью, но они большие, а небольшие энергоустановки, скорее всего, приходится импортировать из Китая или даже европейских стран. Так что, скорее всего, по крайней мере пока, это может быть недешево. Здесь есть много моментов связанных и с валютными рисками: если мы увидим, например, колебания курса рубля, это то же может оказывать влияние на спрос – по крайней мере, в краткосрочной перспективе», – резюмировал Сергей Кондратьев.