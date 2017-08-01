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01 августа 2017, 10:57

Провал проекта «Алтайская Долина». Причины и последствия

Опустевший искусственный водоем в ОЭЗ "Долина Алтая"
Опустевший искусственный водоем в ОЭЗ "Долина Алтая"
ОНФ

Одним из инструментов развития экономики регионов являются особые экономические зоны (ОЭЗ). Вокруг одного такого проекта — ОЭЗ "Алтайская долина" в Республике Алтай — до сих пор не утихают споры о том, кто виноват в срыве проекта и серьёзных потерях, которые понесли бюджет и инвесторы. Недавно на этот проект и связанные с ним проблемы обратил внимание "МК-Барнаул". Вот как развивались события на Алтае и к чему это в итоге привело.

3 февраля 2007 года было подписано постановление правительства РФ о создании ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Алтайская долина". Её центром должно было стать искусственное озеро с системой фильтрации и тремя искусственными островами, которое планировалось соорудить возле села Манжерок в 25 км от столицы республики Горно-Алтайска. На островах и вокруг озера должны были расположиться разного рода объекты: отели, лодочные станции, гольф-клуб, спорткомплекс, охотничья усадьба, зона спортивного скалолазания, парк аттракционов, этническая деревня, офисный центр, кафе и рестораны и т.д. Предполагалось, что приехать сюда смогут приверженцы сразу нескольких видов активного отдыха (водного и горнолыжного спорта, скалолазания, туризма) и просто желающие отдохнуть на природе. Пропускную способность нового туристического центра тогда обозначили в 100-120 тысяч человек в год. Над проектом "Алтайской долины" работали специально приглашённые специалисты компании Roland Berger Strategy Consultants GmbH (Германия).

Заказчиком проекта "Алтайской долины" выступило АО "Особые экономические зоны", на 100% принадлежащее Росимуществу. Финансирование проекта, как и во многих других ОЭЗ, было комбинированное: часть средств выделили из федерального и регионального бюджетов и ещё немалую долю готовы были внести частные инвесторы. Проектную документацию также разрабатывали вместе – федеральный центр и региональные власти.

Несмотря на то, что решение о создании "Алтайской долины" приняли в начале 2007 года, первые активные работы по проекту начались в 2009 году. Начали рыть котлован под озеро, запустили строительство трёх гостиничных коттеджей класса "комфорт" и ресторана и гостиничного комплекса "Посёлок Горный". Только котлован размером 400 м на 1,5 км и проектной глубиной 5 м, который готовили две компании из Новосибирска — "Мегаполис", а затем пришедшее ей на смену ОАО "Сибмост" — обошёлся в 1,1 млрд рублей. Его заполнение водой из реки Катунь началось 11 октября 2012 года. К середине января уровень воды в озере достиг плановой отметки, но спустя некоторое время вода начала понемногу уходить. Несмотря на то, что до апреля 2013-го воду в озеро периодически докачивали, к маю её уровень опустился ниже 3,5 м, а позже вода совсем ушла. Причиной утечки оказалось прохудившееся покрытие дна котлована (его устилали полиэтиленовой плёнкой, которая не выдержала нагрузки и расползлась). Региональное руководство потребовало, чтобы подрядчик восстановил покрытие за свой счёт, но строители отказались это делать. Дополнительные расходы инвесторов в результате составили более миллиарда рублей. Было сделано ещё две попытки заполнить озеро, но они также не принесли желаемого результата. Строительство объектов, которые должны были расположиться на островах и вокруг озера, и открытие "Долины Алтая" (так переименовали весь проект) раз за разом откладывалось, бюджеты и инвесторы несли убытки.

Председатель Общественной палаты Республики Алтай, бывший министр культуры региона Владимир Кончев заявил, что ответственность за срыв проекта не должна перекладываться с федерального центра на региональные власти: "Изначально сама идея этого проекта была хорошей. Но когда вода из водоема ушла, начали обвинять всех подряд, начиная с главы республики. А ведь это был федеральный объект! А после того, как всё поутихло, руководители проекта технично его передали в республику."

Новый поворот в этой истории случился в 2015 году, когда на ситуацию вокруг ОЭЗ обратили внимание местные активисты ОНФ. По результатам визита московских экспертов "фронта" на Алтай было составлено обращение к Владимиру Путину, в котором доказывалась неэффективность проекта. Замглавы проекта ОНФ "За честные закупки" Анастасия Муталенко отметила, что выделяемые на ОЭЗ бюджетные средства уходят на счета недобросовестных подрядчиков, которые либо вообще не выполняют своих обязательств, либо выполняют, но не добиваются должного результата, как в случае с искусственным озером, фактическая стоимость которого к тому моменту выросла в разы. В итоге президент инициировал проверку обоснованности и эффективности расходов, которые федеральный и региональные бюджеты несут в связи с деятельностью "Долины" и ряда других особых зон.

Весной 2016 года темой проекта заинтересовалась Счётная палата РФ. Аудиторы включили "Долину" в число 6 из 33 управляемых организацией ОЭЗ, которые "с учётом соотношения вложенных средств федерального бюджета, предоставленных налоговых и таможенных льгот к общему объёму осуществленных резидентами инвестиций, к уплаченным налогам и таможенным платежам (с учётом созданных рабочих мест) на данный момент нельзя назвать эффективными".

В результате осенью 2016-го правительство приняло решение о закрытии 8 признанных неэффективными особых экономических зон, в том числе и "Алтайской Долины". Вложения в проект за время его существования (2007-2016 годы) составили порядка 8 млрд рублей бюджетных средств (из них 2/3 — из федерального бюджета) и 13-15 млрд частных инвестиций. Все понесённые бюджетом убытки фактически списали "в никуда". Ответственности за эти убытки, как ни странно, никто не понёс.

После решения о закрытии ОЭЗ в правительстве Республики Алтай некоторое время продолжали проект собственными силами. Первый зампред правительства региона Роберт Пальталлер заявил, что "ничего страшного не произошло": "Мы, безусловно, будем продолжать реализацию этого проекта, уже на региональном уровне. Теперь это будет наша собственность, наша зона ответственности, решения мы будем принимать сами, более оперативно и более осмысленно. Безусловно, для инвесторов "Долины" будут предусмотрены все налоговые льготы, допустимые действующим российским законодательством." Глава региона Александр Бердников также поддержал это намерение, отметив: "За исключением озера на зоне построена вся необходимая инфраструктура: готова площадка, производственно-техническая база, газовая котельная, подстанция, очистные сооружения, водозабор, пожарная часть, внутриплощадочные дороги, освещение и многое, многое другое. Любой инвестор может заходить на площадку — там всё готово." По данным региональных СМИ, в правительстве республики решили изменить первоначальный проект и вместо озера площадью 50 га построить несколько сравнительно небольших водных объектов: бассейны, открытые и закрытые аквапарки и т.д.

Последствия неразумного менеджмента ощущаются в регионе по сей день. До сих пор тянутся процессы по искам, поданным бывшими подрядчиками и инвесторами "Алтайской Долины" а региональному представительству "ОЭЗ". Так, "Сибмост" требует с теперь уже бывшего заказчика проекта невыплаченные за произведённый объём работ 87 млн рублей. Бывшие инвесторы также пытаются вернуть хотя бы часть вложенных средств. Бизнесмен Сергей Кымчатов, в планах у которого было открытие ресторана и кафе, рассказывает: "Мы вложили несколько миллионов рублей собственных средств в закупку оборудования и разработку проектной строительной документации, но проект закрылся, не начавшись. Кто нам теперь вернёт эти деньги? Спасибо, что хотя бы не набрали кредитов, хотя заявку в региональное отделение "Сбербанка" мы подали и она успешно прошла согласование." По мнению наблюдателей, шансы получить хотя бы часть денег и у "Сибмоста", и у инвесторов крайне призрачные.

Помимо вышеописанных материальных последствий налицо и политические последствия провала «Алтайской Долины». Местная оппозиция использовала нерезультативность проекта и понесённые в связи с ним затраты как повод для критики в адрес руководства республики и подтверждение вопиющей коррупции на всех уровнях власти. Александра Бердникова и его команду обвиняют в том, что они якобы присваивали бюджетные средства и что именно по их инициативе на проекте работали не местные, а новосибирские подрядчики. Многие граждане республики, "накрученные" оппозицией, теперь считают крайними губернатора и его подчинённых.

То есть последствия так или иначе затронули многих: государство (потери бюджета), инвесторов, подрядчиков, население Алтая, оставшееся без новых рабочих мест. Руководство республики вынуждено принимать весь негатив на себя. Винят региональные власти и в федеральном центре. Сейчас в Минэкономразвития за работу особых экономических зон отвечает Департамент региональных проектов. Сотрудник ведомства, знакомый с ходом проекта, винит в неудачах руководство Республики Алтай: "Зона действительно была ликвидирована, однако это произошло скорее по вине бездействия и слабого менеджмента в самом регионе. Не только само строительство, но даже заполнение официального перечня строек хронически задерживалось региональными властями, а цифры, представленные ими в комплексном инвестиционном плане, не соответствовали реалиям."

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