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01 августа 2017, 18:50
ВВП погода РАНХиГС санкции экономический кризис
Илья Карпюк

О влиянии погоды на ставку кредита

Дождь. Резиновые споги
Дождь. Резиновые споги
pixabay.com

Эксперты из Института Гайдара, РАНХиГС и ВАВТ опубликовали очередной «Мониторинг экономической ситуации». Главный вывод: казалось бы, небольшие вводные, такие как плохая погода весной и в начале лета в Европейской части России, а также новые санкции Соединенных Штатов, привели к значительному пересмотру прогноза. Теперь выводы экономистов расходятся с официальным прогнозом Минэкономразвития.

Напомним, в конце предыдущей недели Минэкономразвития опубликовало бюллетень «Картина экономики». Там было сделало предположение о том, что майский всплеск промпроизводства, динамики ВВП и ряда показателей, связанных с инвестициями позволяют рассчитывать на значительное улучшение экономического положения России к концу 2017 года. Хотя бюллетень МЭР и мониторинг трех институтов готовились параллельно, получилось, что они оппонируют друг другу. На это во вторник обращает внимание «Коммерсантъ».

 
Комбайн с трактором в поле / pixabay.com

На прошлой неделе министр экономики Максим Орешкин заявлял, что расширение санкций США в отношении России не потребует корректировки макропрогноза, а бюллетень, в котором говорится о возможности роста ВВП на 2% в 2017 году был опубликован уже после этого, а значит включал в себя риски расширения санкций.

Центральный Банк, комментируя свое решение не снижать ключевую ставку, также отметил ускорение восстановительных трендов с учетом роста внешнеполитических рисков.

А аналитики группы из Института Гайдара, РАНХиГС и ВАВТ утверждают: оценки чиновников исходят из сохранения, а не усиления санкций США против России. «После принятия в США нового санкционного пакета придется исходить не только из конъюнктурного усиления санкций, но и приобретения ими институционального характера»,— говорится в докладе.

Кроме санкций, краткосрочной неопределенности, по мнению авторов мониторинга, добавляют «негативный характер прогнозов в аграрном секторе, испытавшем влияние непогоды» и, конечно, цены на нефть. первое полугодие дало разнонаправленные сигналы в отношении ближайших перспектив. В первом полугодии, указывают авторы доклада, рост инвестиций был существенно ниже, чем об этом говорят в МЭР: не 5-6%, а 1,5%. Иными словами, из-за того, что рост инвестиций сопоставим с ростов ВВП, будущий рост экономики, если он все-таки начнется, будет сопровождаться деградацией производственной базы. При этом в авторы доклада не сомневаются в реальности нынешнего экономического роста.

 
Молодой человек у стены / pixabay.com

В целом прогноз трех институтов разделен на два сценария. Первый — инерционный, где цена нефти марки Urals — 50 долларов за баррель в 2017 году и 55 — в 2018–2019 годах, а ВВП растет на 1,3%, 1,4% и 1,2% соответственно (то есть на 4,8% за три года). Второй сценарий — консервативный, вводные у него совпадают с цифрами Минэкономики: нефть по 45,6, 40,8 и 41,6 долларов за баррель. При этом рост ВВП составляет 0,9%, 0,8% и 0,7% соответственно (2,4% за три года). В обоих сценариях предполагается, что ЦБ сможет удержать инфляцию в пределах 4%.

Рубль даже в консервативном сценарии не упадет ниже уровня 66,5 рубля за доллар, причем отмечается, что устойчивое снижение за 70 рублей практически невозможно.

Интересно, что консервативный сценарий предполагает значительный рост номинальных и реальных ставок по кредитам — до 16,4% годовых. В случае плавно растущих нефтяных цен ставки кредита вместе с инфляцией стабилизируются до 2019 года практически на текущем уровне, чуть выше 10% годовых.

Реальные располагаемые доходы при плавно растущих ценах на нефть в основном сценарии вырастут на 0,4%, 1,6% и 1,5% (всего прибавят 3,5%), в консервативном — сократятся в 2017 году на 0,2%, увеличившись на 1% и 0,4% в 2018 и 2019 годах (всего лишь +1,2%).

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