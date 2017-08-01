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01 августа 2017, 14:44
выборы Московская область оппозиция Сергиев Посад
Илья Гращенков

Муниципальные выборы «зачищают»

Александр Демахин
Александр Демахин
kremlin.ru

Учитель Сергиево-Посадской гимназии Ольбинского Александр Демахин, обладатель звания «Учитель года», уволен после выдвижения его кандидатуры на муниципальных выборах. Как пишет интернет-издание «Знак.ком», свое увольнение Демахин связывает именно с решением баллотироваться в депутаты местного совета. По его словам, власти не устраивала его позиция и активное участие в жизни города.

«Сегодня я узнал, что с 1 сентября не буду работать в Сергиево-Посадской гимназии Ольбинского. Причина – мое участие в общественной жизни Сергиева Посада с не устраивающей местные власти позицией», – написал Демахин на своей странице в социальной сети Facebook.

«И ни титул «Учителя года России», полученный мною для моей школы и моего города, ни многочисленные педагогические статьи и выступления с мастер-классами по всей стране уже ничего ни для кого не значат и не спасают от запрета на профессию», – добавил он.

 
Учитель года Александра Демахин и Владимир Путин / kremlin.ru

СМИ не раз писали, что увольнения или угрозы увольнения кандидатов на муниципальных выборах или же их близких стали одним из инструментов давления властей на «нежелательных» по тем или иным причинам кандидатов. Сходное мнение высказывал и аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов.

Прокомментировать ситуацию для «Полит.ру» согласился Илья Гращенков, руководитель Центра развития региональной политики. По его словам, в Московской области выстроена очень жесткая вертикаль власти, и когда в местном муниципальном совете оказываются люди, которые готовы принимать самостоятельные решения, ситуация властями области воспринимается как экстраординарная.

 
Илья Гращенков

«Важно понимать, что такое сегодня – местный муниципальный совет в Подмосковье. Это орган, который должен обсуждать решения, принятые областью и главой района. При нынешнем подходе администрации губернатора Воробьева сложилась определенная вертикаль власти: есть администрация области, есть сити-менеджеры, поставленные областью, и есть муниципальные советы, которые, фактически, должны просто «проштамповывать» принятые наверху решения.

Поэтому когда вдруг случается такая неприятность, что в муниципальном совете оказывается хотя бы небольшое число людей, готовых самостоятельно принимать решения, властями области эта ситуация всегда воспринимается как неординарная. Высаживается «областной десант» в виде первых лиц администрации области типа Михаила Кузнецова или Александра Костомарова, зампреда по внутренней политике или главы управления внутренней политики. И они, как правило, долго и нудно уговаривают строптивых депутатов утвердить, например, присланного областью главу района.

Столкнувшись с рядом таких проблем, область поняла, каждый раз воевать с депутатами неудобно и неэффективно: это такая стрельба из пушки по воробьям. И сейчас большое внимание уделяется принципу формирования местных советов, чтобы «ненужные» люди туда не попали изначально. И ситуация с Сергиевым Посадом, наверно, понятная – если этот учитель попытался выдвинуться на выборах в местный совет, то вполне возможно, что видеть его там никто совершенно не хотел. И такие вещи, как угроза увольнением или непосредственно увольнение, «чтоб другим неповадно было», являются логичным продолжением этой стратегии.

Плюс ко всему надо сказать, что Сергиев-Посад еще со времен губернатора Громова был таким районом-бунтарем: вечно там были какие-то проблемы с, назовем их так, местными элитами. Словом, у Сергиева-Посада ест некий «мятежный флер», поэтому я думаю, что там сложился такой необоснованно жесткий подход к любым проявлениям самоуправства. Про уволенного учителя я сказать ничего не могу – ни про него лично, ни про него как представителя неких сил, которые глава района не хотел бы видеть в местном совете. Но тут можно говорить о системе зачистки выборных органов от «ненужных элементов».

 
Гимназия №1 в г. Сергиев Посад

Что сейчас в принципе происходит на муниципальном уровне? Честно говоря, мне вообще непонятно, зачем идти в муниципальные советы, например, в Подмосковье. Ведь по-хорошему при такой вертикально-построенной администрации, где без решения области невозможно сделать не шагу, эти советы в принципе не имеют значения. Их задача – поставить свои подписи на решениях, спущенных сверху. Тогда эти решения становятся легитимным документом: вот, мол, народные избранники приняли!

А если бы местные советы были оппозиционными (как, например, в Серпухове), то шла бы такая лютая война, как в Серпухове. Поэтому я и думаю, что с учетом опыта Серпухова в других подмосковных городах все это будут пресекать на корню. Мне представляется, что при нынешней системе комплектации местных советов отсеивание «неподходящих» кандидатов еще на подходе к выборам является одобренной наверху. Есть интерес со стороны федеральных кураторов – вдруг, не дай бог, люди какие не надо в такие советы попадут и начнут раздавать подписи «не тем» кандидатам в губернаторы…

Ну, и если подводить итог, можно сказать о том, что власть в принципе взяла курс на некое ужесточение всей муниципальной политики. Если где-то в 2010 году мы наблюдали закон об МСО (муниципальном самоуправлении – прим. ред.), попытки придать территориям какой-то самостоятельности, добавить им выборности, то сейчас мы видим фактическое сворачивание всей этой кампании. Но сворачивание как бы не явное: власть не пытается взять и отменить любые выборные собрания, тем самым взяв на себя всю ответственность и отдав всю полноту власти в руки глав, а пытается все-таки переложить ответственность на народ.

Так что, в общем, местные советы решают что-то чисто номинально, а по факту это такие утвердительно-согласовательные органы», – сказал Илья Гращенков.

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