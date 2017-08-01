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01 августа 2017, 13:36
выборы «Единая Россия»
Илья Карпюк

«Единая Россия» идет под прикрытием

Утверждение итогового списка кандидатов в депутаты. Петропавловск-Камчатский, май 2017
Утверждение итогового списка кандидатов в депутаты. Петропавловск-Камчатский, май 2017
ЕР

В единый день голосования, 10 сентября, пройдут не только губернаторские выборы в 16 регионах. Еще будут избраны шесть региональных парламентов, а также намечено множество муниципальных кампаний. Например, в 11 регионах будут выбраны городские собрания административных центров.

Если присмотреться к кандидатам на всех этих выборах, то окажется, что «Единая Россия» старается формировать свои списки на региональных и муниципальных выборах из людей, «не связанных с политикой». И хотя в кампаниях в региональные парламента ЕР предпочитает во главу списка ставить губернатора (есть лишь одно исключение, Краснодарский край), главы муниципалитетов, как правило, в выборах не участвуют. Да и в первую тройку региональных списков одно место фактически «зарезервировано» для людей, далеких от политики. Такие выводы, как пишет «Коммерсантъ», содержатся в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций.

 
Утверждение списков кандидатов в депутаты на партийной конференции
Единая Россия

В списках «Единой России» почти «повсеместно представлены выходцы из социальной сферы, среди которых заметную часть составили женщины». «Глава города, как правило, принимает на себя больший объем критики, чем губернаторы, а значит, у него выше и антирейтинг, который способен помешать кампании партии. В других случаях глава, которого оценивают как довольно эффективного руководителя, может не являться публичной политической фигурой, то есть его собственный электоральный ресурс не очень велик», — считают авторы доклада. В качестве примера приводится Омск, там список партии власти возглавляет глава областного управления МЧС Владимир Корбут. А в Твери на первом номере в списке ЕР находится губернатор Игорь Руденя.

Коммунистическая партия делает ставку на старых партийцев, которые зачастую участвовали в выборах еще в 1990-е годы. Авторы доклада утверждают, что это позволяет мобилизовать «ядерный» электорат: «Такие кандидаты узнаваемы избирателем, что может сыграть дополнительную позитивную роль для партии в условиях ожидаемой низкой явки избирателей».

 
Конференция Амурского областного отделения КПРФ
kprf.ru

В ЛДПР списки партии и на региональных, и на муниципальных выборах, как и всегда, возглавляет лично лидер партии Владимир Жириновский.

«Справедливая Россия» также не меняет стратегию: в списках от этой партии достаточно высока доля выходцев из других партий или вовсе беспартийных.

Авторы доклада указывают, что оппозиция имеет «хорошие стартовые возможности» на выборах в заксобрание Северной Осетии и городской совет Омска. В Осетии список «Патриотов России» возглавляет двукратный олимпийский чемпион Арсен Фадзаев. Правда, внутриэлитные договоренности могут снизить накал борьбы: как писала пресса, Фадзаеву было сделано предложение стать представителем Осетии в Совете Федерации. В Омске же на думских выборах 2016 года КПРФ получила больший процент, чем единороссы в большинстве районов города. Если им удастся развить успех, то не исключено, что уже в сентябре Омск КПРФ получит большинство в горсовете.

 
Арсен Фадзаев
© Sputnik/ Алана Сабаева

Отметим, что в Москве, где в сентябре также пройдут муниципальные выборы, «Единая Россия» на этот раз решила не стесняться своего бренда: в 2012 году подавляющее большинство представителей партии шли как самовыдвиженцы, сейчас кандидаты в муниципальные депутаты прошли все этапы внутрипартийных праймериз и официально выдвинуты от ЕР. Правда, провести анализ списков в Москве не так просто, так как муниципальные выборы в столице проходят в многомандатных округах, где друг с другом конкурируют кандидаты, а не списки.

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